Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 28 Ekim 2019 Elektrik kesintileri

Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 28 Ekim 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 28 Ekim 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

BEYKOZ 28 EKİM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: ANADOLU HİSARI

Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: DOLAYBAĞI

Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: YEŞİLOVA ÇIKMAZI

Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: VİZE

ÇEKMEKÖY 28 EKİM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: REŞADİYE - Sokak: SULTAN REŞAT

Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞİMAL ÇIKMAZI

Mahalle: REŞADİYE - Sokak: HÜRMET

Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜZİDE

Mahalle: REŞADİYE - Sokak: HUZUR

Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KOCAGÖZ KUYU

Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE

Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR

Mahalle: REŞADİYE - Sokak: PLATİN ÇIKMAZI

Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KÖSEPINAR

Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜLNİHAL ÇIKMAZI

Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT

Mahalle: REŞADİYE - Sokak: AVŞA ÇIKMAZI

11:35 - 13:35 saat aralığında

Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: BEYKOZ

SANCAKTEPE 28 EKİM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: CEVHER

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: SONÇAY

12:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ÇİĞDEMLİ

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: FARABİ

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HİMMET

ŞİLE 28 EKİM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: KALEM

Mahalle: KALEM - Sokak: HOŞGÖRÜ

Mahalle: KALEM - Sokak: RECEP TİRYAKİ

Mahalle: KALEM - Sokak: KALEMKÖY

Mahalle: KALEM - Sokak: GEÇİT

Mahalle: KALEM - Sokak: KALEMKÖY (KALEM MERKEZ)

Mahalle: KALEM - Sokak: KARAGÖZ

Mahalle: KALEM - Sokak: KINIK

10:10 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: AKÇA ERİK

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: GÜNGÖREN

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SELVA

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN (KORKADERE)

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: ŞEHZADE (ORTA)

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SPOR

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KAŞ

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KEHRİBAR

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KABAKOZ (ORTA)

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SERDAR (ORTA)

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: ALPEREN

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SELİM

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SEVİM

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: ŞEHZADE

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KURULAY

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KUŞATAN

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN (KARŞI)

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HALKEVİ

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: GÜRPINAR

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KURUTAŞ (KORKADERE)

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KURUÇEŞME (ORTA)

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KEVSER

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KARŞIYAKA

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KEMERALTI

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KARBEYAZ

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN (ORTA)

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: GÖÇELİ

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KABAKOZ

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SERDAR

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: DOSTLUK

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KURUTAŞ

Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KURUÇEŞME

SULTANBEYLİ 28 EKİM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MURAT

Mahalle: MECİDİYE

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ERGÜN

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: FÜSUN

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HIZIR

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAYI

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ORDU

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: REKOR

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SADIK

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SONGÜL

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TAVŞANLI

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: VUSLAT

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ZARİF

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇAĞLAYAN

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ADANA

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ADIYAMAN

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ANILAR

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ARTVİN

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AMASYA

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AĞRI

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GÜÇLÜ

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HAREM

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: PAK

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: PETEK

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SEFER

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AHİT

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: DİLŞAT

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KARAÇAY

Mahalle: FATİH - Sokak: MEVLANA

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BUĞDAY ÇIKMAZI

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ESRA

ÜSKÜDAR 28 EKİM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖZBİRLİK

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HAMİNNE ÇEŞME

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CANLAR

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MEHTAP

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜNEY

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: LİBADİYE

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: UZUNDERE

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.