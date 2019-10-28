Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 28 Ekim 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 28 Ekim 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Şile, Sultanbeyli, Üsküdar ve daha birçok mahallede elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 28 Ekim 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 28 Ekim 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
BEYKOZ 28 EKİM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: ANADOLU HİSARI
Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: DOLAYBAĞI
Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: YEŞİLOVA ÇIKMAZI
Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: VİZE
ÇEKMEKÖY 28 EKİM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: REŞADİYE - Sokak: SULTAN REŞAT
Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞİMAL ÇIKMAZI
Mahalle: REŞADİYE - Sokak: HÜRMET
Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜZİDE
Mahalle: REŞADİYE - Sokak: HUZUR
Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KOCAGÖZ KUYU
Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE
Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR
Mahalle: REŞADİYE - Sokak: PLATİN ÇIKMAZI
Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KÖSEPINAR
Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜLNİHAL ÇIKMAZI
Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT
Mahalle: REŞADİYE - Sokak: AVŞA ÇIKMAZI
11:35 - 13:35 saat aralığında
Mahalle: HÜSEYİNLİ - Sokak: BEYKOZ
SANCAKTEPE 28 EKİM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: CEVHER
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: SONÇAY
12:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ÇİĞDEMLİ
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: FARABİ
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: HİMMET
ŞİLE 28 EKİM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: KALEM
Mahalle: KALEM - Sokak: HOŞGÖRÜ
Mahalle: KALEM - Sokak: RECEP TİRYAKİ
Mahalle: KALEM - Sokak: KALEMKÖY
Mahalle: KALEM - Sokak: GEÇİT
Mahalle: KALEM - Sokak: KALEMKÖY (KALEM MERKEZ)
Mahalle: KALEM - Sokak: KARAGÖZ
Mahalle: KALEM - Sokak: KINIK
10:10 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: AKÇA ERİK
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: GÜNGÖREN
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SELVA
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN (KORKADERE)
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: ŞEHZADE (ORTA)
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SPOR
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KAŞ
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KEHRİBAR
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KABAKOZ (ORTA)
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SERDAR (ORTA)
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: ALPEREN
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SELİM
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SEVİM
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: ŞEHZADE
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KURULAY
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KUŞATAN
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN (KARŞI)
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HALKEVİ
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: GÜRPINAR
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KURUTAŞ (KORKADERE)
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KURUÇEŞME (ORTA)
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KEVSER
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KARŞIYAKA
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KEMERALTI
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KARBEYAZ
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN (ORTA)
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: GÖÇELİ
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: HANEDAN
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KABAKOZ
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: SERDAR
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: DOSTLUK
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KURUTAŞ
Mahalle: KABAKOZ - Sokak: KURUÇEŞME
SULTANBEYLİ 28 EKİM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: MURAT
Mahalle: MECİDİYE
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ERGÜN
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: FÜSUN
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HIZIR
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KAYI
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ORDU
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: REKOR
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SADIK
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SONGÜL
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: TAVŞANLI
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: VUSLAT
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ZARİF
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ÇAĞLAYAN
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ADANA
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ADIYAMAN
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ANILAR
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ARTVİN
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AMASYA
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AĞRI
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: GÜÇLÜ
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: HAREM
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: PAK
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: PETEK
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: SEFER
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AHİT
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: DİLŞAT
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KARAÇAY
Mahalle: FATİH - Sokak: MEVLANA
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BUĞDAY ÇIKMAZI
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ESRA
ÜSKÜDAR 28 EKİM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ÖZBİRLİK
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HAMİNNE ÇEŞME
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CANLAR
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MEHTAP
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜNEY
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: LİBADİYE
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: UZUNDERE
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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