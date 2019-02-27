Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 28 Şubat 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 28 Şubat 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Ataşehir, Kartal ve Ümraniye'nin farklı mahallerinde elektirk kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek? Haberimizden Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama ekranı ulaşabilirsiniz.
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 28 Şubat 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 28 Şubat 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
ATAŞEHİR
13:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATAŞEHİR
KARTAL
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: YUKARI - Sokak: DOĞAN
Mahalle: YUKARI - Sokak: YANKI
Mahalle: YUKARI - Sokak: OYMAK
Mahalle: YUKARI - Sokak: ÜSKÜDAR
Mahalle: YUKARI - Sokak: KIZILAY
Mahalle: YUKARI - Sokak: TAVUSKUŞU
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: YUKARI - Sokak: İSTASYON
Mahalle: YUKARI - Sokak: DOĞAN
Mahalle: YUKARI - Sokak: YANKI
09:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ATALAR - Sokak: BAHÇELİ
Mahalle: ATALAR - Sokak: ÇANAKKALE
Mahalle: ATALAR - Sokak: KORTEJ
Mahalle: ATALAR - Sokak: NİHAN
Mahalle: ATALAR - Sokak: AYDINLAR
Mahalle: ATALAR - Sokak: UFUK
Mahalle: ATALAR - Sokak: ŞAİR
Mahalle: ATALAR - Sokak: AKGÜN
Mahalle: ATALAR - Sokak: ATALAR
Mahalle: ATALAR - Sokak: DOLUNAY
Mahalle: ATALAR - Sokak: ÖZLEM
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ANKARA
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: YUKARI - Sokak: İSTASYON
Mahalle: YUKARI - Sokak: DOĞAN
Mahalle: YUKARI - Sokak: MERDİVENLİ
ÜMRANİYE
13:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: CENK
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KASIMPATI
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: HARMAN
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: İZCİ
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NAZİK
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SIRT
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: TÜTENGİL
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: 23 NİSAN
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KAPTANOĞLU OKUL
13:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKDENİZ
Mahalle: ATAKENT - Sokak: MUAMMER AKSOY
Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: DERE
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: HAVUZ
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KANAAT
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KARGI
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ORTANCA
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SIRT
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NENE HATUN
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: 23 NİSAN
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ERHAN
10:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİHRAÇ
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİTHATPAŞA
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞADIRVAN
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: GAMSIZ
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞAİR NEDİM
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: SELÇUK
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: GÜLERYÜZ
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: TABİP
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ALEMDAĞ
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: İLKİN
Mahalle: ATAKENT - Sokak: GÜLERYÜZ
Mahalle: ATAKENT - Sokak: BAŞTÜRK
Mahalle: ATAKENT - Sokak: ALEMDAĞ
Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA
Mahalle: ATAKENT - Sokak: MİTHATPAŞA
13:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ACAR
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: BAŞAK
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ÇARDAK
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: GÜNGÖR
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: HARMAN
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: İPEKÇİ
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NARLI
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NAZİK
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NEYZEN TEVFİK
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: MİTHATPAŞA
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SAMANYOLU
09:00 - 10:00 saat aralığında
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ADEM YAVUZ
Mahalle: İNKILAP - Sokak: AYDOĞAN
Mahalle: İNKILAP - Sokak: BEREKET
Mahalle: İNKILAP - Sokak: DİK
Mahalle: İNKILAP - Sokak: DUT
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ABACI
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ERZURUM
Mahalle: İNKILAP - Sokak: FEVZİPAŞA
Mahalle: İNKILAP - Sokak: FERSAH
Mahalle: İNKILAP - Sokak: DİLARA
Mahalle: İNKILAP - Sokak: AÇELYA
Mahalle: İNKILAP - Sokak: YAĞIZ
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ŞEHİT SEYİT KUTUP
Mahalle: İNKILAP - Sokak: KOZANDAĞI
Mahalle: İNKILAP - Sokak: SERAY
Mahalle: İNKILAP - Sokak: HATİP
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ATABEY
Mahalle: İNKILAP - Sokak: İLKKURŞUN
Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÖKNAR
Mahalle: İNKILAP - Sokak: KARAGÜL
Mahalle: İNKILAP - Sokak: KONUK
Mahalle: İNKILAP - Sokak: KURŞUNLU
Mahalle: İNKILAP - Sokak: NANE
Mahalle: İNKILAP - Sokak: GÖKTAN
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ORDU
Mahalle: İNKILAP - Sokak: VATAN
Mahalle: İNKILAP - Sokak: YELKENCİLER
Mahalle: İNKILAP - Sokak: YILDIRIM
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ZÜBEYDEHANIM
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SİMGE ÇIKMAZI
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: DEFİNE
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KAŞMİR
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: TARÇIN
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KARALAR ÇIKMAZI
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: MELİSA
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ORDU
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ŞEBNEM
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ERZURUM
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GELİNCİK
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: DENİZSUYU
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SIRMA
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ALPAY
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ECMEL
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ITIR
Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GAZNELİ MAHMUT
10:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİTHATPAŞA
Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ACAR
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: BAŞAK
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: DERE
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: HARMAN
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: HAVUZ
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: İPEKÇİ
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KANAAT
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NAZİK
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NEYZEN TEVFİK
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ORTANCA
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SIRT
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: 23 NİSAN
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: MİTHATPAŞA
Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: VAHDET
16:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ATAKENT - Sokak: ATAKAN
Mahalle: ATAKENT - Sokak: HAMİYET
Mahalle: ATAKENT - Sokak: EZEL
Mahalle: ATAKENT - Sokak: LATİF
Mahalle: ATAKENT - Sokak: TONGUÇ
Mahalle: ATAKENT - Sokak: TÜRKLER
Mahalle: ATAKENT - Sokak: ELVEDA
Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÜMİT DOĞANAY
Mahalle: ATAKENT - Sokak: REVAN
Mahalle: ATAKENT - Sokak: BARIŞ
Mahalle: ATAKENT - Sokak: HALDUN TANER
Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÖZGÜR
Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÖNCÜ
Mahalle: ATAKENT - Sokak: ERBAY
Mahalle: ATAKENT - Sokak: GÖKTÜRK
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞEHİT OSMAN ERGÜR
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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