Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 28 Şubat 2019 Elektrik kesintileri

Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 28 Şubat 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 28 Şubat 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ATAŞEHİR

13:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATAŞEHİR

KARTAL

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: YUKARI - Sokak: DOĞAN

Mahalle: YUKARI - Sokak: YANKI

Mahalle: YUKARI - Sokak: OYMAK

Mahalle: YUKARI - Sokak: ÜSKÜDAR

Mahalle: YUKARI - Sokak: KIZILAY

Mahalle: YUKARI - Sokak: TAVUSKUŞU

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: YUKARI - Sokak: İSTASYON

Mahalle: YUKARI - Sokak: DOĞAN

Mahalle: YUKARI - Sokak: YANKI

09:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ATALAR - Sokak: BAHÇELİ

Mahalle: ATALAR - Sokak: ÇANAKKALE

Mahalle: ATALAR - Sokak: KORTEJ

Mahalle: ATALAR - Sokak: NİHAN

Mahalle: ATALAR - Sokak: AYDINLAR

Mahalle: ATALAR - Sokak: UFUK

Mahalle: ATALAR - Sokak: ŞAİR

Mahalle: ATALAR - Sokak: AKGÜN

Mahalle: ATALAR - Sokak: ATALAR

Mahalle: ATALAR - Sokak: DOLUNAY

Mahalle: ATALAR - Sokak: ÖZLEM

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ANKARA

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: YUKARI - Sokak: İSTASYON

Mahalle: YUKARI - Sokak: DOĞAN

Mahalle: YUKARI - Sokak: MERDİVENLİ

ÜMRANİYE

13:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: CENK

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KASIMPATI

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: HARMAN

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: İZCİ

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NAZİK

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SIRT

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: TÜTENGİL

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: 23 NİSAN

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KAPTANOĞLU OKUL

13:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKDENİZ

Mahalle: ATAKENT - Sokak: MUAMMER AKSOY

Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: DERE

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: HAVUZ

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KANAAT

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KARGI

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ORTANCA

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SIRT

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NENE HATUN

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: 23 NİSAN

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ERHAN

10:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİHRAÇ

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİTHATPAŞA

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞADIRVAN

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: GAMSIZ

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞAİR NEDİM

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: SELÇUK

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: GÜLERYÜZ

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: TABİP

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ALEMDAĞ

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: İLKİN

Mahalle: ATAKENT - Sokak: GÜLERYÜZ

Mahalle: ATAKENT - Sokak: BAŞTÜRK

Mahalle: ATAKENT - Sokak: ALEMDAĞ

Mahalle: ATAKENT - Sokak: REŞİTPAŞA

Mahalle: ATAKENT - Sokak: MİTHATPAŞA

13:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ACAR

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: BAŞAK

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ÇARDAK

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: GÜNGÖR

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: HARMAN

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: İPEKÇİ

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NARLI

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NAZİK

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NEYZEN TEVFİK

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: MİTHATPAŞA

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SAMANYOLU

09:00 - 10:00 saat aralığında

Mahalle: İNKILAP - Sokak: ADEM YAVUZ

Mahalle: İNKILAP - Sokak: AYDOĞAN

Mahalle: İNKILAP - Sokak: BEREKET

Mahalle: İNKILAP - Sokak: DİK

Mahalle: İNKILAP - Sokak: DUT

Mahalle: İNKILAP - Sokak: ABACI

Mahalle: İNKILAP - Sokak: ERZURUM

Mahalle: İNKILAP - Sokak: FEVZİPAŞA

Mahalle: İNKILAP - Sokak: FERSAH

Mahalle: İNKILAP - Sokak: DİLARA

Mahalle: İNKILAP - Sokak: AÇELYA

Mahalle: İNKILAP - Sokak: YAĞIZ

Mahalle: İNKILAP - Sokak: ŞEHİT SEYİT KUTUP

Mahalle: İNKILAP - Sokak: KOZANDAĞI

Mahalle: İNKILAP - Sokak: SERAY

Mahalle: İNKILAP - Sokak: HATİP

Mahalle: İNKILAP - Sokak: ATABEY

Mahalle: İNKILAP - Sokak: İLKKURŞUN

Mahalle: İNKILAP - Sokak: KÖKNAR

Mahalle: İNKILAP - Sokak: KARAGÜL

Mahalle: İNKILAP - Sokak: KONUK

Mahalle: İNKILAP - Sokak: KURŞUNLU

Mahalle: İNKILAP - Sokak: NANE

Mahalle: İNKILAP - Sokak: GÖKTAN

Mahalle: İNKILAP - Sokak: ORDU

Mahalle: İNKILAP - Sokak: VATAN

Mahalle: İNKILAP - Sokak: YELKENCİLER

Mahalle: İNKILAP - Sokak: YILDIRIM

Mahalle: İNKILAP - Sokak: ZÜBEYDEHANIM

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SİMGE ÇIKMAZI

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: DEFİNE

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KAŞMİR

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: TARÇIN

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: KARALAR ÇIKMAZI

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: MELİSA

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ORDU

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ŞEBNEM

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ERZURUM

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GELİNCİK

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: DENİZSUYU

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: SIRMA

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ALPAY

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ECMEL

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: ITIR

Mahalle: KAZIM KARABEKİR - Sokak: GAZNELİ MAHMUT

10:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİTHATPAŞA

Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ACAR

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: BAŞAK

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: DERE

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: HARMAN

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: HAVUZ

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: İPEKÇİ

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: KANAAT

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NAZİK

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: NEYZEN TEVFİK

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: ORTANCA

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: SIRT

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: 23 NİSAN

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: MİTHATPAŞA

Mahalle: ARMAĞANEVLER - Sokak: VAHDET

16:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ATAKENT - Sokak: ATAKAN

Mahalle: ATAKENT - Sokak: HAMİYET

Mahalle: ATAKENT - Sokak: EZEL

Mahalle: ATAKENT - Sokak: LATİF

Mahalle: ATAKENT - Sokak: TONGUÇ

Mahalle: ATAKENT - Sokak: TÜRKLER

Mahalle: ATAKENT - Sokak: ELVEDA

Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÜMİT DOĞANAY

Mahalle: ATAKENT - Sokak: REVAN

Mahalle: ATAKENT - Sokak: BARIŞ

Mahalle: ATAKENT - Sokak: HALDUN TANER

Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÖZGÜR

Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÖNCÜ

Mahalle: ATAKENT - Sokak: ERBAY

Mahalle: ATAKENT - Sokak: GÖKTÜRK

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞEHİT OSMAN ERGÜR

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.