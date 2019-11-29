Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 29 Kasım 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 29 Kasım 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Beykoz, Maltepe, Pendik, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Sultanbeyli ve daha birçok mahallede elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 29 Kasım 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 29 Kasım 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
BEYKOZ 29 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: BUHARA ÇIKMAZI
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ULUS
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: BOSNA
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: LALEZAR ÇIKMAZI
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇELEBİ ÇIKMAZI
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ARA ÇIKMAZI
17:00 - 20:00 saat aralığında
Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: MUCİZE
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 29
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 31
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 33
Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL
Mahalle: ACARLAR
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 80
MALTEPE 29 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: LİMONLUK
Mahalle: BAĞLARBAŞI
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ŞEHİT MÜCAHİT
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇIRAK
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: LİMONLUK
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERKEN
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: MELEK
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YAVUZ
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: METE
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ADNAN BEY
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ATİLLA
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DİDEM
09:00 - 20:00 saat aralığında
Mahalle: ÇINAR - Sokak: TURGUT ÖZAL
Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: TURGUT ÖZAL
PENDİK 29 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
14:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: VELİBABA - Sokak: SABIR
Mahalle: VELİBABA - Sokak: AHMET HAŞİM
Mahalle: VELİBABA - Sokak: ZİYAFET
Mahalle: VELİBABA - Sokak: EMAN
Mahalle: VELİBABA - Sokak: ÇANKAYA
Mahalle: VELİBABA - Sokak: ŞEFKATLİ
Mahalle: VELİBABA - Sokak: ERTUĞRULGAZİ
Mahalle: VELİBABA - Sokak: GAYRET
Mahalle: VELİBABA - Sokak: ZİYAÜLHAK
Mahalle: VELİBABA - Sokak: ZÜLFİKAR
Mahalle: VELİBABA - Sokak: SAYGINER
Mahalle: VELİBABA - Sokak: KUMRU
Mahalle: VELİBABA - Sokak: LÜTFİ
11:00 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: ÖDÜL
Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: ZÜBEYDE HANIM
Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: ATAYURT
Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: GÖÇBEYLİ YOLU
11:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: GÜNDÜZ
Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ATIF EFENDİ
Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: AYDOS
Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ESAT
ŞİLE 29 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÖZDERE
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: VİLLA
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CESUR
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÇİÇEK
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GÜNER
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KEMAN
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YEŞİLIRMAK
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: NUR
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ARIBURNU
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ASMALI MESCİT
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ARAFAT
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞİNİK
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BİLGİLİ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YAKUPLU
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: MEVZİ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÇIKRIK
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HÜSEYİN KAPTAN
SULTANBEYLİ 29 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KALE
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: EBUSUUD
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: VEFALI
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YAVUZ
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SÜVARİ
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KAHİRE
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: AKABE
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HAVZA
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KIRKLAR
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BAŞPINAR
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TAŞLICA
14:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: MEHMET AKİF
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜN
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BERAT
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KANDİL
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ERGEN ÇIKMAZI
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ENES ÇİTİLCİ
TUZLA 29 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇAMLI BELDE YOLU
Mahalle: AYDINLI - Sokak: HASAN TOKATLI
Mahalle: AYDINLI - Sokak: MİMOZA
ÜMRANİYE 29 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 12:30 saat aralığında
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: 19 MAYIS
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: HAMZA YERLİKAYA
13:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: ŞAKİR
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: KIVANÇ
Mahalle: MADENLER - Sokak: PALANDÖKEN
Mahalle: MADENLER - Sokak: İDEALİST KENT
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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