Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 29 Kasım 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 29 Kasım 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

BEYKOZ 29 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: BUHARA ÇIKMAZI

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ULUS

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: BOSNA

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: LALEZAR ÇIKMAZI

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇELEBİ ÇIKMAZI

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ARA ÇIKMAZI

17:00 - 20:00 saat aralığında

Mahalle: ALİBAHADIR - Sokak: MUCİZE

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ACARLAR - Sokak: 29

Mahalle: ACARLAR - Sokak: 31

Mahalle: ACARLAR - Sokak: 33

Mahalle: ACARLAR - Sokak: İSTANBUL

Mahalle: ACARLAR

Mahalle: ACARLAR - Sokak: 80

MALTEPE 29 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: LİMONLUK

Mahalle: BAĞLARBAŞI

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ŞEHİT MÜCAHİT

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇIRAK

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: LİMONLUK

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERKEN

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: MELEK

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: YAVUZ

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: METE

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ADNAN BEY

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ATİLLA

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DİDEM

09:00 - 20:00 saat aralığında

Mahalle: ÇINAR - Sokak: TURGUT ÖZAL

Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: TURGUT ÖZAL

PENDİK 29 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

14:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: VELİBABA - Sokak: SABIR

Mahalle: VELİBABA - Sokak: AHMET HAŞİM

Mahalle: VELİBABA - Sokak: ZİYAFET

Mahalle: VELİBABA - Sokak: EMAN

Mahalle: VELİBABA - Sokak: ÇANKAYA

Mahalle: VELİBABA - Sokak: ŞEFKATLİ

Mahalle: VELİBABA - Sokak: ERTUĞRULGAZİ

Mahalle: VELİBABA - Sokak: GAYRET

Mahalle: VELİBABA - Sokak: ZİYAÜLHAK

Mahalle: VELİBABA - Sokak: ZÜLFİKAR

Mahalle: VELİBABA - Sokak: SAYGINER

Mahalle: VELİBABA - Sokak: KUMRU

Mahalle: VELİBABA - Sokak: LÜTFİ

11:00 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: ÖDÜL

Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: ZÜBEYDE HANIM

Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: ATAYURT

Mahalle: GÖÇBEYLİ - Sokak: GÖÇBEYLİ YOLU

11:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: GÜNDÜZ

Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ATIF EFENDİ

Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: AYDOS

Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ESAT

ŞİLE 29 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÖZDERE

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: VİLLA

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CESUR

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÇİÇEK

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GÜNER

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KEMAN

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YEŞİLIRMAK

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: NUR

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ARIBURNU

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ASMALI MESCİT

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ARAFAT

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞİNİK

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BİLGİLİ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YAKUPLU

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: MEVZİ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÇIKRIK

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: HÜSEYİN KAPTAN

SULTANBEYLİ 29 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KALE

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: EBUSUUD

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: VEFALI

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YAVUZ

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SÜVARİ

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KAHİRE

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: AKABE

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HAVZA

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KIRKLAR

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BAŞPINAR

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TAŞLICA

14:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: MEHMET AKİF

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜN

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BERAT

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KANDİL

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ERGEN ÇIKMAZI

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ENES ÇİTİLCİ

TUZLA 29 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: AYDINLI - Sokak: ÇAMLI BELDE YOLU

Mahalle: AYDINLI - Sokak: HASAN TOKATLI

Mahalle: AYDINLI - Sokak: MİMOZA

ÜMRANİYE 29 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 12:30 saat aralığında

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: 19 MAYIS

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: HAMZA YERLİKAYA

13:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: ŞAKİR

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: KIVANÇ

Mahalle: MADENLER - Sokak: PALANDÖKEN

Mahalle: MADENLER - Sokak: İDEALİST KENT

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.​