Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 29 Ocak 2019 Elektrik kesintileri

Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 28 Ocak 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 28 Ocak 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

BEYKOZ

10:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇUBUKLU

Mahalle: KANLICA - Sokak: YAŞAR ALBORAN ÇIKMAZI

Mahalle: KANLICA - Sokak: HEKİMLER SİTESİ

Mahalle: KAVACIK

PENDİK

10:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SELÇUKLU

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ERAT

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SELÇUKLU

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SÜTÇÜ İMAM

ŞİLE

09:30 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ÇATAKLI

Mahalle: ÇATAKLI - Sokak: CİVANMERT

Mahalle: ÇATAKLI - Sokak: NURDOĞAN

Mahalle: ÇATAKLI - Sokak: TAŞLIBAYIR

Mahalle: ÇATAKLI - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Mahalle: ÇATAKLI - Sokak: ÇAMLIDERE

Mahalle: ÇATAKLI - Sokak: BERFİN

Mahalle: ÇATAKLI - Sokak: AKÇE

Mahalle: ÇATAKLI - Sokak: MENDERES

Mahalle: ÇATAKLI - Sokak: EMBEYLER

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: GÖKMASLI

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: KUYUNTU

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: BURUNCA

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: MEDİNE

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: KÖRÜK

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: GÖKMASLI (GÖKMASLI MERKEZ)

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: BİLGİN

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: HAYRAT

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: DERVİŞ

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: GÖKDEMİR

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: GÖLYÜZÜ

Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: YILDIZÇİÇEĞİ

Mahalle: GÖKSU

Mahalle: GÖKSU - Sokak: DENİZLİ

Mahalle: GÖKSU - Sokak: TARIM

Mahalle: GÖKSU - Sokak: UBEYLİ

Mahalle: GÖKSU - Sokak: YENİ DÜNYA

Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU (UBEYLİ)

Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU (ŞEYHLER)

Mahalle: GÖKSU - Sokak: İPEKYOLU

Mahalle: GÖKSU - Sokak: İZCİ

Mahalle: GÖKSU - Sokak: AKTİF

Mahalle: GÖKSU - Sokak: FİKİR

Mahalle: GÖKSU - Sokak: TARİH

Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU

Mahalle: HACILLI

Mahalle: HACILLI - Sokak: TÜRBE YOLU

Mahalle: HACILLI - Sokak: AKSÖĞÜT

Mahalle: HACILLI - Sokak: ÇEVİK

Mahalle: HACILLI - Sokak: KESKİN

Mahalle: HACILLI - Sokak: UĞUR

Mahalle: HACILLI - Sokak: HAZAL

Mahalle: HACILLI - Sokak: HACILLI

Mahalle: HACILLI - Sokak: GEZİYOLU

Mahalle: İSAKÖY

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: SAHİL YOLU (İSAKÖY MERKEZ)

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: SAHİL YOLU

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: ATİK TEPE

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: DUT

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: İSAKÖY

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: İSA PAŞA

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: ORTAYOL

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: OKUL

Mahalle: İSAKÖY - Sokak: BAHTİYAR

Mahalle: AĞAÇDERE

Mahalle: AĞAÇDERE - Sokak: ELVAN

Mahalle: AĞAÇDERE - Sokak: ARMUTLU

Mahalle: AĞAÇDERE - Sokak: ÇINARCIK

Mahalle: AĞAÇDERE - Sokak: AĞAÇDERE

Mahalle: OSMANKÖY

Mahalle: OSMANKÖY - Sokak: DOST

Mahalle: OSMANKÖY - Sokak: ESENTEPE

Mahalle: OSMANKÖY - Sokak: MİMARSİNAN

Mahalle: OSMANKÖY - Sokak: OSMANKÖY

Mahalle: SORTULLU

Mahalle: SORTULLU - Sokak: KEMER

Mahalle: SORTULLU - Sokak: OCAK

Mahalle: SORTULLU - Sokak: YEŞİLKIR

Mahalle: SORTULLU - Sokak: SORTULLU

Mahalle: YAZIMANAYIR

Mahalle: YAZIMANAYIR - Sokak: YAZIMANAYIR

Mahalle: YAZIMANAYIR - Sokak: OZANLAR

Mahalle: YAZIMANAYIR - Sokak: PETEK

Mahalle: YAZIMANAYIR - Sokak: OYA

Mahalle: YAZIMANAYIR - Sokak: ÖNER

Mahalle: YAZIMANAYIR - Sokak: NİSAN

Mahalle: YAZIMANAYIR - Sokak: GÜLEN

TUZLA

13:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: POSTANE - Sokak: GÜLZADE

Mahalle: POSTANE - Sokak: KILIÇ

Mahalle: POSTANE - Sokak: BOZDAĞ

Mahalle: POSTANE - Sokak: ÇAĞRI

Mahalle: POSTANE - Sokak: DR. RÜŞTÜ NURAN

Mahalle: POSTANE - Sokak: ULUPELİT ÇIKMAZI

Mahalle: POSTANE - Sokak: SERİK ÇIKMAZI

Mahalle: POSTANE - Sokak: LALE

Mahalle: POSTANE - Sokak: SADIK

Mahalle: POSTANE - Sokak: BAĞCI

Mahalle: POSTANE - Sokak: AYGÜL

Mahalle: POSTANE - Sokak: EFLATUN

Mahalle: POSTANE - Sokak: MANASTIR YOLU

Mahalle: POSTANE - Sokak: İREMNUR

Mahalle: POSTANE - Sokak: KUDRET

Mahalle: POSTANE - Sokak: NAĞME

Mahalle: POSTANE - Sokak: SAHİLYOLU

Mahalle: POSTANE - Sokak: SAMYELİ

Mahalle: ORHANLI - Sokak: ESENTEPE

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.