Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 29 Ocak 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 29 Ocak 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Beykoz, Pendik, Şile ve Tuzla'nın farklı mahallerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek? Haberimizden Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama ekranı ulaşabilirsiniz.
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 28 Ocak 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 28 Ocak 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
10:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇUBUKLU
Mahalle: KANLICA - Sokak: YAŞAR ALBORAN ÇIKMAZI
Mahalle: KANLICA - Sokak: HEKİMLER SİTESİ
Mahalle: KAVACIK
PENDİK
10:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SELÇUKLU
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ERAT
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SELÇUKLU
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SÜTÇÜ İMAM
ŞİLE
09:30 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ÇATAKLI
Mahalle: ÇATAKLI - Sokak: CİVANMERT
Mahalle: ÇATAKLI - Sokak: NURDOĞAN
Mahalle: ÇATAKLI - Sokak: TAŞLIBAYIR
Mahalle: ÇATAKLI - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Mahalle: ÇATAKLI - Sokak: ÇAMLIDERE
Mahalle: ÇATAKLI - Sokak: BERFİN
Mahalle: ÇATAKLI - Sokak: AKÇE
Mahalle: ÇATAKLI - Sokak: MENDERES
Mahalle: ÇATAKLI - Sokak: EMBEYLER
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: GÖKMASLI
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: KUYUNTU
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: BURUNCA
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: MEDİNE
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: KÖRÜK
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: GÖKMASLI (GÖKMASLI MERKEZ)
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: BİLGİN
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: HAYRAT
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: DERVİŞ
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: GÖKDEMİR
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: GÖLYÜZÜ
Mahalle: GÖKMAŞLI - Sokak: YILDIZÇİÇEĞİ
Mahalle: GÖKSU
Mahalle: GÖKSU - Sokak: DENİZLİ
Mahalle: GÖKSU - Sokak: TARIM
Mahalle: GÖKSU - Sokak: UBEYLİ
Mahalle: GÖKSU - Sokak: YENİ DÜNYA
Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU (UBEYLİ)
Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU (ŞEYHLER)
Mahalle: GÖKSU - Sokak: İPEKYOLU
Mahalle: GÖKSU - Sokak: İZCİ
Mahalle: GÖKSU - Sokak: AKTİF
Mahalle: GÖKSU - Sokak: FİKİR
Mahalle: GÖKSU - Sokak: TARİH
Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU
Mahalle: HACILLI
Mahalle: HACILLI - Sokak: TÜRBE YOLU
Mahalle: HACILLI - Sokak: AKSÖĞÜT
Mahalle: HACILLI - Sokak: ÇEVİK
Mahalle: HACILLI - Sokak: KESKİN
Mahalle: HACILLI - Sokak: UĞUR
Mahalle: HACILLI - Sokak: HAZAL
Mahalle: HACILLI - Sokak: HACILLI
Mahalle: HACILLI - Sokak: GEZİYOLU
Mahalle: İSAKÖY
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: SAHİL YOLU (İSAKÖY MERKEZ)
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: SAHİL YOLU
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: ATİK TEPE
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: DUT
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: İSAKÖY
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: İSA PAŞA
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: ORTAYOL
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: OKUL
Mahalle: İSAKÖY - Sokak: BAHTİYAR
Mahalle: AĞAÇDERE
Mahalle: AĞAÇDERE - Sokak: ELVAN
Mahalle: AĞAÇDERE - Sokak: ARMUTLU
Mahalle: AĞAÇDERE - Sokak: ÇINARCIK
Mahalle: AĞAÇDERE - Sokak: AĞAÇDERE
Mahalle: OSMANKÖY
Mahalle: OSMANKÖY - Sokak: DOST
Mahalle: OSMANKÖY - Sokak: ESENTEPE
Mahalle: OSMANKÖY - Sokak: MİMARSİNAN
Mahalle: OSMANKÖY - Sokak: OSMANKÖY
Mahalle: SORTULLU
Mahalle: SORTULLU - Sokak: KEMER
Mahalle: SORTULLU - Sokak: OCAK
Mahalle: SORTULLU - Sokak: YEŞİLKIR
Mahalle: SORTULLU - Sokak: SORTULLU
Mahalle: YAZIMANAYIR
Mahalle: YAZIMANAYIR - Sokak: YAZIMANAYIR
Mahalle: YAZIMANAYIR - Sokak: OZANLAR
Mahalle: YAZIMANAYIR - Sokak: PETEK
Mahalle: YAZIMANAYIR - Sokak: OYA
Mahalle: YAZIMANAYIR - Sokak: ÖNER
Mahalle: YAZIMANAYIR - Sokak: NİSAN
Mahalle: YAZIMANAYIR - Sokak: GÜLEN
13:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: POSTANE - Sokak: GÜLZADE
Mahalle: POSTANE - Sokak: KILIÇ
Mahalle: POSTANE - Sokak: BOZDAĞ
Mahalle: POSTANE - Sokak: ÇAĞRI
Mahalle: POSTANE - Sokak: DR. RÜŞTÜ NURAN
Mahalle: POSTANE - Sokak: ULUPELİT ÇIKMAZI
Mahalle: POSTANE - Sokak: SERİK ÇIKMAZI
Mahalle: POSTANE - Sokak: LALE
Mahalle: POSTANE - Sokak: SADIK
Mahalle: POSTANE - Sokak: BAĞCI
Mahalle: POSTANE - Sokak: AYGÜL
Mahalle: POSTANE - Sokak: EFLATUN
Mahalle: POSTANE - Sokak: MANASTIR YOLU
Mahalle: POSTANE - Sokak: İREMNUR
Mahalle: POSTANE - Sokak: KUDRET
Mahalle: POSTANE - Sokak: NAĞME
Mahalle: POSTANE - Sokak: SAHİLYOLU
Mahalle: POSTANE - Sokak: SAMYELİ
Mahalle: ORHANLI - Sokak: ESENTEPE
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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