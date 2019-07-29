Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 29 Temmuz 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 29 Temmuz 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda; Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla ve Ümraniye'nin bazı mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 29 Temmuz 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 29 Temmuz 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
ATAŞEHİR 29 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞENLİK
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DEMİR
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ABDÜLHAMİD
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: BEĞENDİK
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: YEKPARE
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÇARDAK
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÖNDERLER
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ARALIK
Mahalle: YENİŞEHİR
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: RUMİ
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÖZGÜR
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: VİYANA
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: HİCRET
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: NAKKAŞ
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KAĞNICI YOLU
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KARAKAŞ
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: OLGUN
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: UĞURLUTAŞ
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ARAL
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKDOĞAN
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: TURGUT ÖZAL
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: DUMANLI
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKALP
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BATTALGAZİ
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BURAK
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SU
BEYKOZ 29 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: DERESEKİ - Sokak: TARLA KUŞU ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MANAV ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: DARGEÇİT ÇIKMAZI
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: 23 NİSAN
Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YENİMAHALLE
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: PROF. DR. AZİZ SANCAR
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: BEYİT ÇIKMAZI
Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: MAZHAR ÇIKMAZI
KADIKÖY 29 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
13:00 - 18:30 saat aralığında
Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞEVKİ ÖZENGİN
Mahalle: ERENKÖY - Sokak: AZİM
Mahalle: ERENKÖY - Sokak: HAYRİ EĞMEZOĞLU
PENDİK 29 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: İLKIŞIK
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: TÜRBEDAR
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: DÜĞÜN
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: BENDENİZ
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: BERHAYAT
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: MİLAT
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: OLGUN
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: AMBER
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: KÜRSÜ
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: CELAL
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ÇAKMAK
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ŞEMSEDDİN SAMİ
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: SÜMEYYE
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ÜSTÜN
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: SARI LALE
SANCAKTEPE 29 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: FATİH - Sokak: GÜLEN
Mahalle: FATİH - Sokak: GEYLANİ
Mahalle: FATİH - Sokak: GONCA
Mahalle: FATİH - Sokak: GÜR
SULTANBEYLİ 29 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BEKA
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BİLLUR
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BUKET
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: DURU
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EDEP
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: LALAHAN
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: MERMER
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SELMAN
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KADİFE
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: MÜRŞİT
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KANAAT
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ABDULKADİR UDEH
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EŞREFBEY
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ZÜBEYDE HANIM
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: FENER
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: FİLİZ
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ATATÜRK
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KUMSAL
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KUTLUBEY
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AMBER
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: FATİH
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BEŞİR BALCIOĞLU
Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: LÜFER
Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: MUHARREM
Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: NADİDE
Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ATATÜRK
Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: EŞREFBEY
Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÜLSEREN
TUZLA 29 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ORTA - Sokak: YENİÇAĞ
ÜMRANİYE 29 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ESENKENT - Sokak: EFLAK
Mahalle: ESENKENT - Sokak: BATURALP
Mahalle: ESENKENT - Sokak: KAYHAN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: BAYSAL
Mahalle: ESENKENT - Sokak: HOCA NASRETTİN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: METHİYE
09:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ESENKENT - Sokak: EFLAK
Mahalle: ESENKENT - Sokak: BATURALP
Mahalle: ESENKENT - Sokak: FULYA
Mahalle: ESENKENT - Sokak: YÜCESOY
Mahalle: ESENKENT - Sokak: BARLAS
Mahalle: ESENKENT - Sokak: KAYHAN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: BAYSAL
Mahalle: ESENKENT - Sokak: DEMETBAĞI
09:30 - 17:30 saat aralığında
Mahalle: İNKILAP - Sokak: SEVİMLİ BAHÇE
Mahalle: İNKILAP - Sokak: ŞEYH SADİ
Mahalle: İNKILAP - Sokak: GÖKTAN
Mahalle: İNKILAP - Sokak: HAŞİM İŞCAN
09:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MEŞE
Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ŞAFAK
Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SAKARYA
Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SİNEM
Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TUNA
Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: CESUR
Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MENDERES
Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: DOĞANEVLER
Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ÇINARCIK
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: BEGONYA
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: NAZENİN
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: SEDA
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: HAYRAN
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ÖZKANCA
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ÖNAL
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: İSTİKBAL
Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: DOĞANEVLER
09:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ESENKENT - Sokak: YÜCESOY
Mahalle: ESENKENT - Sokak: AZADE
Mahalle: ESENKENT - Sokak: BARLAS
Mahalle: ESENKENT - Sokak: BERKER
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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