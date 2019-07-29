Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 29 Temmuz 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 29 Temmuz 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ATAŞEHİR 29 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ŞENLİK

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: DEMİR

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ABDÜLHAMİD

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: BEĞENDİK

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: YEKPARE

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÇARDAK

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ÖNDERLER

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ARALIK

Mahalle: YENİŞEHİR

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: RUMİ

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÖZGÜR

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: VİYANA

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: HİCRET

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: NAKKAŞ

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KAĞNICI YOLU

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KARAKAŞ

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: OLGUN

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: UĞURLUTAŞ

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ARAL

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKDOĞAN

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: TURGUT ÖZAL

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: DUMANLI

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKALP

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BATTALGAZİ

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BURAK

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SU

BEYKOZ 29 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: DERESEKİ - Sokak: TARLA KUŞU ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: MANAV ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: DARGEÇİT ÇIKMAZI

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: 23 NİSAN

Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YENİMAHALLE

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: PROF. DR. AZİZ SANCAR

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: BEYİT ÇIKMAZI

Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: MAZHAR ÇIKMAZI

KADIKÖY 29 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

13:00 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞEVKİ ÖZENGİN

Mahalle: ERENKÖY - Sokak: AZİM

Mahalle: ERENKÖY - Sokak: HAYRİ EĞMEZOĞLU

PENDİK 29 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: İLKIŞIK

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: TÜRBEDAR

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: DÜĞÜN

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: BENDENİZ

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: BERHAYAT

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: MİLAT

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: OLGUN

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: AMBER

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: KÜRSÜ

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: CELAL

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ÇAKMAK

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ŞEMSEDDİN SAMİ

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: SÜMEYYE

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ÜSTÜN

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: SARI LALE

SANCAKTEPE 29 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: FATİH - Sokak: GÜLEN

Mahalle: FATİH - Sokak: GEYLANİ

Mahalle: FATİH - Sokak: GONCA

Mahalle: FATİH - Sokak: GÜR

SULTANBEYLİ 29 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BEKA

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BİLLUR

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BUKET

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: DURU

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EDEP

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: LALAHAN

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: MERMER

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: SELMAN

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KADİFE

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: MÜRŞİT

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KANAAT

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ABDULKADİR UDEH

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: EŞREFBEY

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ZÜBEYDE HANIM

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: FENER

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: FİLİZ

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ATATÜRK

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KUMSAL

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: KUTLUBEY

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: AMBER

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: FATİH

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BEŞİR BALCIOĞLU

Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: LÜFER

Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: MUHARREM

Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: NADİDE

Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ATATÜRK

Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: EŞREFBEY

Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÜLSEREN

TUZLA 29 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ORTA - Sokak: YENİÇAĞ

ÜMRANİYE 29 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ESENKENT - Sokak: EFLAK

Mahalle: ESENKENT - Sokak: BATURALP

Mahalle: ESENKENT - Sokak: KAYHAN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: BAYSAL

Mahalle: ESENKENT - Sokak: HOCA NASRETTİN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: METHİYE

09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ESENKENT - Sokak: EFLAK

Mahalle: ESENKENT - Sokak: BATURALP

Mahalle: ESENKENT - Sokak: FULYA

Mahalle: ESENKENT - Sokak: YÜCESOY

Mahalle: ESENKENT - Sokak: BARLAS

Mahalle: ESENKENT - Sokak: KAYHAN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: BAYSAL

Mahalle: ESENKENT - Sokak: DEMETBAĞI

09:30 - 17:30 saat aralığında

Mahalle: İNKILAP - Sokak: SEVİMLİ BAHÇE

Mahalle: İNKILAP - Sokak: ŞEYH SADİ

Mahalle: İNKILAP - Sokak: GÖKTAN

Mahalle: İNKILAP - Sokak: HAŞİM İŞCAN

09:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MEŞE

Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ŞAFAK

Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SAKARYA

Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: SİNEM

Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: TUNA

Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: CESUR

Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: MENDERES

Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: DOĞANEVLER

Mahalle: ALTINŞEHİR - Sokak: ÇINARCIK

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: BEGONYA

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: NAZENİN

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: SEDA

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: HAYRAN

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ÖZKANCA

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ÖNAL

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: İSTİKBAL

Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: DOĞANEVLER

09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ESENKENT - Sokak: YÜCESOY

Mahalle: ESENKENT - Sokak: AZADE

Mahalle: ESENKENT - Sokak: BARLAS

Mahalle: ESENKENT - Sokak: BERKER

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.