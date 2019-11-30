​ Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 30 Kasım 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 30 Kasım 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

BEYKOZ 30 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: ANADOLU HİSARI

Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: İHYA

Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: TOPRAKKALE ÇIKMAZI

Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: ÇUHA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI

Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: FERMAN ÇIKMAZI

Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: GÖKSU OTAĞTEPE

Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: KAHVE ÇIKMAZI

Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: YEŞİLLİ ÇIKMAZI

Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: GÖZTEPE

Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: HİLMİ YAVUZ

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÖKSU

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÖKSU OTAĞTEPE

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÖZTEPE

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KARDEŞLER

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SANDIKLI BOSTAN ÇIKMAZI

Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAĞTEPE

Mahalle: KAVACIK - Sokak: RENKLİ

KARTAL 30 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 11:00 saat aralığında

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: RAMAN

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: ORUÇREİS

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: İZCİ

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: RAHMANLAR

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: NİRENGİ

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: ADALAR

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: BAHÇELER

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: ŞEHİT ALAATTİN BULUÇ

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: HARİTACILAR

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: PETROL İŞ

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: YENİYOL

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: KIZILDAĞ

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: GARZAN

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: ŞENLİK

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: DENGE

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: İLHAM

10:15 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KIYI

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DUYGU

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: CEVDET

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SUNA

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ZERRE

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: FERASET

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: PANORAMA

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BADEM

09:00 - 11:00 saat aralığında

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TALİM

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÖZİPEK

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARADAĞ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: RAHMET

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞAHİKA

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KOCATEPE

MALTEPE 30 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

13:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FEYZULLAH

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: LİSEALTI

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇİÇEKLER

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KOCATEPE

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: AŞİYAN

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BERİVAN ÇIKMAZI

13:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TALATPAŞA

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NURLU

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: EMRE

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CAFERAĞA

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DEMETLER

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NAĞME

Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERCİYES

PENDİK 30 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:30 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: KADER

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: NAZAR

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ANKARA

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: PATİKA

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: BAHADIR

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: SÜLEYMAN ÇELEBİ

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: SEHER

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ERDEMLİ

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: GÜZELTEPE

12:00 - 13:30 saat aralığında

Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ANKARA

Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SULTAN

Mahalle: VELİBABA - Sokak: AKINCILAR

Mahalle: VELİBABA - Sokak: CEVİZLİ

Mahalle: VELİBABA - Sokak: GÜVEN

Mahalle: ESENYALI - Sokak: ENDER

Mahalle: ESENYALI - Sokak: YILDIRIM

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÇİMEN

Mahalle: KURTKÖY

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: İKLİM

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: GÜMÜŞTEPE

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MEŞVERET

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ORAN

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ANKARA

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: AZADE

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ESMER

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: PRESTİJ

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: EMİR

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: HİSARCIK

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ÇELİK YAMAÇ

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SELVİ BOYLUM

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ORHANLI

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: İMZA

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ÇUHALAR

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BAŞKALE

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BAŞKAN

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YONCA

09:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KÜRE

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BATTALGAZİ

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ŞEHİT FETHİ

Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: BAHÇELİ

Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: DEDE KORKUT

Mahalle: YENİ - Sokak: TAŞRALI

Mahalle: YENİ - Sokak: STADYUM

Mahalle: YENİ - Sokak: ŞEHİT FETHİ

Mahalle: YENİ - Sokak: EFSANE

Mahalle: YENİ - Sokak: ŞEN

Mahalle: YENİ - Sokak: FEZA

Mahalle: YENİ - Sokak: GENÇKAL

Mahalle: YENİ - Sokak: KAF DAĞI

Mahalle: YENİ - Sokak: MARUZAT

Mahalle: YENİ - Sokak: MİSAFİR

Mahalle: YENİ - Sokak: PLEVNE

SANCAKTEPE 30 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: LATİFE

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: MİNE

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: VEYSEL KARANİ

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: TEKVİN

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ADALAR

SULTANBEYLİ 30 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜNEŞ

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ZİYA ÜLHAK

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BERAT

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KAFİYE

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: NİL

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: RÜZGAR

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SAĞLAMDEMİR ÇIKMAZI

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CEVAHİR ÇIKMAZI

ÜMRANİYE 30 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

12:00 - 13:30 saat aralığında

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: ARSLAN

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: KIVANÇ

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: HANDAN

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: BARAJYOLU

Mahalle: MADENLER - Sokak: FERASET

Mahalle: MADENLER - Sokak: PAMUKOVA

Mahalle: MADENLER - Sokak: SARIGAZİ YOLU

14:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: MADENLER - Sokak: ŞEHİT ÜNAL KALAFAT

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.​

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