Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 30 Kasım 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 30 Kasım 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Beykoz, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve daha birçok mahallede elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 30 Kasım 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 30 Kasım 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
BEYKOZ 30 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: ANADOLU HİSARI
Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: İHYA
Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: TOPRAKKALE ÇIKMAZI
Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: ÇUHA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI
Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: FERMAN ÇIKMAZI
Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: GÖKSU OTAĞTEPE
Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: KAHVE ÇIKMAZI
Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: YEŞİLLİ ÇIKMAZI
Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: GÖZTEPE
Mahalle: GÖKSU - Sokak: GÖKSU
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: HİLMİ YAVUZ
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÖKSU
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÖKSU OTAĞTEPE
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÖZTEPE
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KARDEŞLER
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SANDIKLI BOSTAN ÇIKMAZI
Mahalle: KAVACIK - Sokak: OTAĞTEPE
Mahalle: KAVACIK - Sokak: RENKLİ
KARTAL 30 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 11:00 saat aralığında
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: RAMAN
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: ORUÇREİS
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: İZCİ
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: RAHMANLAR
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: NİRENGİ
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: ADALAR
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: BAHÇELER
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: ŞEHİT ALAATTİN BULUÇ
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: HARİTACILAR
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: PETROL İŞ
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: YENİYOL
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: KIZILDAĞ
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: GARZAN
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: ŞENLİK
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: DENGE
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: İLHAM
10:15 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KIYI
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DUYGU
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: CEVDET
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SUNA
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ZERRE
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: FERASET
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: PANORAMA
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: BADEM
09:00 - 11:00 saat aralığında
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TALİM
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÖZİPEK
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARADAĞ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: RAHMET
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞAHİKA
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KOCATEPE
MALTEPE 30 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
13:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FEYZULLAH
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: LİSEALTI
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇİÇEKLER
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KOCATEPE
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: AŞİYAN
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BERİVAN ÇIKMAZI
13:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: TALATPAŞA
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NURLU
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: EMRE
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CAFERAĞA
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: DEMETLER
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: NAĞME
Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ERCİYES
PENDİK 30 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:30 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: KADER
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: NAZAR
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ANKARA
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: PATİKA
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: BAHADIR
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: SÜLEYMAN ÇELEBİ
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: SEHER
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ERDEMLİ
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: GÜZELTEPE
12:00 - 13:30 saat aralığında
Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ANKARA
Mahalle: RAMAZANOĞLU - Sokak: SULTAN
Mahalle: VELİBABA - Sokak: AKINCILAR
Mahalle: VELİBABA - Sokak: CEVİZLİ
Mahalle: VELİBABA - Sokak: GÜVEN
Mahalle: ESENYALI - Sokak: ENDER
Mahalle: ESENYALI - Sokak: YILDIRIM
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÇİMEN
Mahalle: KURTKÖY
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: İKLİM
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: GÜMÜŞTEPE
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MEŞVERET
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ORAN
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ANKARA
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: AZADE
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ESMER
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: PRESTİJ
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: EMİR
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: HİSARCIK
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ÇELİK YAMAÇ
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SELVİ BOYLUM
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ORHANLI
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: İMZA
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ÇUHALAR
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BAŞKALE
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BAŞKAN
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YONCA
09:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KÜRE
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BATTALGAZİ
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ŞEHİT FETHİ
Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: BAHÇELİ
Mahalle: SAPAN BAĞLARI - Sokak: DEDE KORKUT
Mahalle: YENİ - Sokak: TAŞRALI
Mahalle: YENİ - Sokak: STADYUM
Mahalle: YENİ - Sokak: ŞEHİT FETHİ
Mahalle: YENİ - Sokak: EFSANE
Mahalle: YENİ - Sokak: ŞEN
Mahalle: YENİ - Sokak: FEZA
Mahalle: YENİ - Sokak: GENÇKAL
Mahalle: YENİ - Sokak: KAF DAĞI
Mahalle: YENİ - Sokak: MARUZAT
Mahalle: YENİ - Sokak: MİSAFİR
Mahalle: YENİ - Sokak: PLEVNE
SANCAKTEPE 30 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: LATİFE
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: MİNE
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: VEYSEL KARANİ
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: TEKVİN
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: ADALAR
SULTANBEYLİ 30 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜNEŞ
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ZİYA ÜLHAK
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BERAT
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KAFİYE
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: NİL
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: RÜZGAR
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SAĞLAMDEMİR ÇIKMAZI
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CEVAHİR ÇIKMAZI
ÜMRANİYE 30 KASIM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
12:00 - 13:30 saat aralığında
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: ARSLAN
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: KIVANÇ
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: HANDAN
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: BARAJYOLU
Mahalle: MADENLER - Sokak: FERASET
Mahalle: MADENLER - Sokak: PAMUKOVA
Mahalle: MADENLER - Sokak: SARIGAZİ YOLU
14:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: MADENLER - Sokak: ŞEHİT ÜNAL KALAFAT
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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