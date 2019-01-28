Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 30 Ocak 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 30 Ocak 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın farklı mahallerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek? Haberimizden Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama ekranı ulaşabilirsiniz.
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 30 Ocak 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 30 Ocak 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
ATAŞEHİR
09:30 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ENGİN
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞÜKRAN
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: REİSOĞLU
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAFAK CAMİ
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZALP
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ÖKSÜZDERE
KADIKÖY
10:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: KAVAKLI
Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: HASAN ALİ YÜCEL
Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: PAPATYALI
Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU
Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: KEMAL SUNAL
13:30 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: SALDIRAY
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: YILDIRAY
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: CAMTEPE
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: MUSTAFA MAZHARBEY
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: MUTLU
10:00 - 19:00 saat aralığında
Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: DR. FARUK AYANOĞLU
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FENERLİ AHMET
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: EYÜPPAŞA
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: SELÇUK SİNDAL
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: KUMBARACILAR
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GAZİ MUHTARPAŞA
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FENERYOLU HATBOY
KARTAL
09:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TOROS
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: DEVRAN
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: IĞDIR
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT AZİZ AKTAŞ
10:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: TAŞ ÇIKMAZI
PENDİK
09:00 - 13:00 saat aralığında Mahalle: YAYALAR - Sokak: BARBAROS HAYRETTİNPAŞA
ŞİLE
10:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ULUPELİT
Mahalle: ULUPELİT - Sokak: ASLI
Mahalle: ULUPELİT - Sokak: CANDAN
Mahalle: ULUPELİT - Sokak: DENGE
Mahalle: ULUPELİT - Sokak: FARABİ
Mahalle: ULUPELİT - Sokak: MAHİR
Mahalle: ULUPELİT - Sokak: NİHAN
Mahalle: ULUPELİT - Sokak: GÜLSÜM
Mahalle: ULUPELİT - Sokak: LİDER
Mahalle: ULUPELİT - Sokak: ÖZTÜRK
Mahalle: ULUPELİT - Sokak: SABA
Mahalle: ULUPELİT - Sokak: KALEALTI
Mahalle: ULUPELİT - Sokak: ULUPELİT
Mahalle: ULUPELİT - Sokak: ULUSOY
Mahalle: ULUPELİT - Sokak: GİZEM
Mahalle: ULUPELİT - Sokak: HÜR
Mahalle: ULUPELİT - Sokak: KESİM
Mahalle: ULUPELİT - Sokak: ILGIN
10:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: YAYLA
Mahalle: YAYLA - Sokak: KADİM
Mahalle: YAYLA - Sokak: SANCAKTAR
Mahalle: YAYLA - Sokak: MOLLA GÜRANİ ÇIKMAZI
Mahalle: YAYLA - Sokak: ALİ İHSAN PAŞA
ÜMRANİYE
09:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ADALAR
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TANER
ÜSKÜDAR
10:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ATLAS
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: EVLİYA HOCA
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SANDALCI YOKUŞU
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ATLAS ÇIKMAZI
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KASSAM ÇEŞME
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BULGURLU MESCİT
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HAKİMİYETİ MİLLİYE
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BÜYÜK HAMAM
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BEKTAŞ
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİBEKÇİ AHMET
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.