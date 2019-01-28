Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 30 Ocak 2019 Elektrik kesintileri

Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 30 Ocak 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 30 Ocak 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ATAŞEHİR

09:30 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ENGİN

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞÜKRAN

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: REİSOĞLU

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAFAK CAMİ

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZALP

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ÖKSÜZDERE

KADIKÖY

10:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: KAVAKLI

Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: HASAN ALİ YÜCEL

Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: PAPATYALI

Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU

Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: KEMAL SUNAL

13:30 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: SALDIRAY

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: YILDIRAY

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: CAMTEPE

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: MUSTAFA MAZHARBEY

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: MUTLU

10:00 - 19:00 saat aralığında

Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: BAĞDAT

Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: BAĞDAT

Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: DR. FARUK AYANOĞLU

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FENERLİ AHMET

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: BAĞDAT

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: EYÜPPAŞA

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: SELÇUK SİNDAL

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: KUMBARACILAR

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: GAZİ MUHTARPAŞA

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FENERYOLU HATBOY

KARTAL

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TOROS

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: DEVRAN

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: IĞDIR

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT AZİZ AKTAŞ

MALTEPE

10:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: TAŞ ÇIKMAZI

PENDİK

09:00 - 13:00 saat aralığında Mahalle: YAYALAR - Sokak: BARBAROS HAYRETTİNPAŞA

ŞİLE

10:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ULUPELİT

Mahalle: ULUPELİT - Sokak: ASLI

Mahalle: ULUPELİT - Sokak: CANDAN

Mahalle: ULUPELİT - Sokak: DENGE

Mahalle: ULUPELİT - Sokak: FARABİ

Mahalle: ULUPELİT - Sokak: MAHİR

Mahalle: ULUPELİT - Sokak: NİHAN

Mahalle: ULUPELİT - Sokak: GÜLSÜM

Mahalle: ULUPELİT - Sokak: LİDER

Mahalle: ULUPELİT - Sokak: ÖZTÜRK

Mahalle: ULUPELİT - Sokak: SABA

Mahalle: ULUPELİT - Sokak: KALEALTI

Mahalle: ULUPELİT - Sokak: ULUPELİT

Mahalle: ULUPELİT - Sokak: ULUSOY

Mahalle: ULUPELİT - Sokak: GİZEM

Mahalle: ULUPELİT - Sokak: HÜR

Mahalle: ULUPELİT - Sokak: KESİM

Mahalle: ULUPELİT - Sokak: ILGIN

TUZLA

10:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: YAYLA

Mahalle: YAYLA - Sokak: KADİM

Mahalle: YAYLA - Sokak: SANCAKTAR

Mahalle: YAYLA - Sokak: MOLLA GÜRANİ ÇIKMAZI

Mahalle: YAYLA - Sokak: ALİ İHSAN PAŞA

ÜMRANİYE

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ADALAR

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: BAĞDAT

Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TANER

ÜSKÜDAR

10:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ATLAS

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: EVLİYA HOCA

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SANDALCI YOKUŞU

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ATLAS ÇIKMAZI

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KASSAM ÇEŞME

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BULGURLU MESCİT

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HAKİMİYETİ MİLLİYE

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BÜYÜK HAMAM

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BEKTAŞ

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DİBEKÇİ AHMET

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.