Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 31 Ocak 2019 Elektrik kesintileri

Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 31 Ocak 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 31 Ocak 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ATAŞEHİR

09:30 - 17:30 saat aralığında

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERVE

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞÜKRAN

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BUKET

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAHİNLER

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İSPİRLİ CANİP

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AKÇA

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDIN

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MESKENLER

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALKAN

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DUYGU

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDINLIK

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ULUÇ

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: OF

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: RÜSTEMPAŞA

KADIKÖY

10:10 - 19:00 saat aralığında

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: SALDIRAY

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: BOZTEPE

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: MUSTAFA MAZHARBEY

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: MUSTAFA MAZHARBEY

MALTEPE

09:30 - 17:30 saat aralığında

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT

ŞİLE

08:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: KIZILCA

Mahalle: KIZILCA - Sokak: BÜŞRA

Mahalle: KIZILCA - Sokak: BOZOKLU

Mahalle: KIZILCA - Sokak: ALACA

Mahalle: KIZILCA - Sokak: BÜKLÜM

Mahalle: KIZILCA - Sokak: BUZLUDERE

Mahalle: KIZILCA - Sokak: AKTÜRK

Mahalle: KIZILCA - Sokak: ARKA

Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZIL

Mahalle: KIZILCA - Sokak: BASAMAK

Mahalle: KIZILCA - Sokak: BUHAR

Mahalle: KIZILCA - Sokak: AYIŞIĞI

Mahalle: KIZILCA - Sokak: CEMİYET

Mahalle: KIZILCA - Sokak: ANIT

Mahalle: KIZILCA - Sokak: BOYLAM

Mahalle: KIZILCA - Sokak: ÇUKURHAMAM

Mahalle: KIZILCA - Sokak: ARİF

Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZILCAKÖY

Mahalle: KIZILCA - Sokak: BORSA

Mahalle: KIZILCA - Sokak: BULUŞ

Mahalle: KIZILCA - Sokak: MEDENİ

Mahalle: KIZILCA - Sokak: SÜLEYMANLI

Mahalle: KIZILCA - Sokak: MALAZGİRT

Mahalle: MEŞRUTİYET

Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: COŞKUNLAR

Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: COŞKU

Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: BALOĞLU

Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: SÜLEYMANLI

Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: MEŞRUTİYET

Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: OSMANLI

Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: DUYUM

Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: KASIMAĞA

Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: HAYDARAĞA

Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: NAR ÇİÇEĞİ

Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: DAMLAPINAR

Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: EVLİYA

Mahalle: YEŞİLVADİ

Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: YEŞİLVADİ

Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: ERKILIÇ

Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: GÜNDEM

Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: MİLLET

Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: YAMAN

Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: ERYAZGÜLÜ

Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: GAZEL

Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: HARMANLIK

Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: HAREKET

Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: ŞİLEYOLU

Mahalle: AVCIKORU

Mahalle: AVCIKORU - Sokak: AHSEN

Mahalle: AVCIKORU - Sokak: DERVİŞPAŞA

Mahalle: AVCIKORU - Sokak: KAFKAS

Mahalle: AVCIKORU - Sokak: AVCIKORU

Mahalle: ÜVEZLİ

Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: SEYHAN

Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞEFKAT

Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ÇİFTLİK

Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ESMA (ÇAMLIK)

Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: VALİDE SULTAN (CAMİ)

Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞEHNAZ

Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞEFTALİ

Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞİLE YOLU

Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ÜVEZLİ

Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: MECLİS

Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: SEYHAN (CAMİ)

Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ESMA

Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: EFSANE

Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: VALİDE SULTAN

Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: AHISKA

08:00 - 18:00 saat aralığında



Mahalle: BIÇKIDERE

Mahalle: BIÇKIDERE - Sokak: BIÇKIDERE

Mahalle: BIÇKIDERE - Sokak: GÖÇ

Mahalle: BIÇKIDERE - Sokak: DİCLE

Mahalle: BIÇKIDERE - Sokak: GÜLPEMBE

Mahalle: BIÇKIDERE - Sokak: AZİZ

Mahalle: BIÇKIDERE - Sokak: ALTAN

Mahalle: ESENCELİ

Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ESENCELİ

Mahalle: ESENCELİ - Sokak: YEDİTEPE

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Mahalle: KERVANSARAY

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Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: AS

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Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ÖNCÜL

Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: TUNCER

Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ARTVİN

Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: SÜVARİ

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Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: KARATAY

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Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: AYSAN

Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: DOĞRU

Mahalle: ORUÇOĞLU

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Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: ZİYADE

Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: KÖROĞLU

Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: KILIÇ

Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: KARAKAYA

Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: ORUÇBABA

Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: MOLLA MEHMET

Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: ZAMOĞLU

Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: KEBAN

Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: NURGÜL

Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: ATMACA

Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: MEZARLIK İÇİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: İÇMELER

Mahalle: İÇMELER - Sokak: SEYİT ONBAŞI

Mahalle: İÇMELER - Sokak: BİLGEHAN

Mahalle: İÇMELER - Sokak: ELÇİ

Mahalle: İÇMELER - Sokak: OKÇU

Mahalle: İÇMELER - Sokak: SADAKAT

Mahalle: İÇMELER - Sokak: AYFER

Mahalle: İÇMELER - Sokak: AKTAŞ

Mahalle: İÇMELER - Sokak: CEM

Mahalle: İÇMELER - Sokak: BAŞKENT

Mahalle: İÇMELER - Sokak: AYSUN

Mahalle: İÇMELER - Sokak: ŞEHZADE

Mahalle: İÇMELER - Sokak: EŞİYOK

Mahalle: POSTANE - Sokak: AKASYA

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.