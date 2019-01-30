Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 31 Ocak 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 31 Ocak 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Şile ve Tuzla'nın farklı mahallerinde elektirk kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek? Haberimizden Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama ekranı ulaşabilirsiniz.
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 31 Ocak 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 31 Ocak 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
ATAŞEHİR
09:30 - 17:30 saat aralığında
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MERVE
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞÜKRAN
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BUKET
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞAHİNLER
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İSPİRLİ CANİP
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ADEM
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AKÇA
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDIN
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: MESKENLER
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALKAN
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DUYGU
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDINLIK
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ULUÇ
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: OF
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: RÜSTEMPAŞA
KADIKÖY
10:10 - 19:00 saat aralığında
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: SALDIRAY
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: BOZTEPE
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: MUSTAFA MAZHARBEY
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: MUSTAFA MAZHARBEY
09:30 - 17:30 saat aralığında
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT
ŞİLE
08:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: KIZILCA
Mahalle: KIZILCA - Sokak: BÜŞRA
Mahalle: KIZILCA - Sokak: BOZOKLU
Mahalle: KIZILCA - Sokak: ALACA
Mahalle: KIZILCA - Sokak: BÜKLÜM
Mahalle: KIZILCA - Sokak: BUZLUDERE
Mahalle: KIZILCA - Sokak: AKTÜRK
Mahalle: KIZILCA - Sokak: ARKA
Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZIL
Mahalle: KIZILCA - Sokak: BASAMAK
Mahalle: KIZILCA - Sokak: BUHAR
Mahalle: KIZILCA - Sokak: AYIŞIĞI
Mahalle: KIZILCA - Sokak: CEMİYET
Mahalle: KIZILCA - Sokak: ANIT
Mahalle: KIZILCA - Sokak: BOYLAM
Mahalle: KIZILCA - Sokak: ÇUKURHAMAM
Mahalle: KIZILCA - Sokak: ARİF
Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZILCAKÖY
Mahalle: KIZILCA - Sokak: BORSA
Mahalle: KIZILCA - Sokak: BULUŞ
Mahalle: KIZILCA - Sokak: MEDENİ
Mahalle: KIZILCA - Sokak: SÜLEYMANLI
Mahalle: KIZILCA - Sokak: MALAZGİRT
Mahalle: MEŞRUTİYET
Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: COŞKUNLAR
Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: COŞKU
Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: BALOĞLU
Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: SÜLEYMANLI
Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: MEŞRUTİYET
Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: OSMANLI
Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: DUYUM
Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: KASIMAĞA
Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: HAYDARAĞA
Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: NAR ÇİÇEĞİ
Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: DAMLAPINAR
Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: EVLİYA
Mahalle: YEŞİLVADİ
Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: YEŞİLVADİ
Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: ERKILIÇ
Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: GÜNDEM
Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: MİLLET
Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: YAMAN
Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: ERYAZGÜLÜ
Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: GAZEL
Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: HARMANLIK
Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: HAREKET
Mahalle: YEŞİLVADİ - Sokak: ŞİLEYOLU
Mahalle: AVCIKORU
Mahalle: AVCIKORU - Sokak: AHSEN
Mahalle: AVCIKORU - Sokak: DERVİŞPAŞA
Mahalle: AVCIKORU - Sokak: KAFKAS
Mahalle: AVCIKORU - Sokak: AVCIKORU
Mahalle: ÜVEZLİ
Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: SEYHAN
Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞEFKAT
Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ÇİFTLİK
Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ESMA (ÇAMLIK)
Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: VALİDE SULTAN (CAMİ)
Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞEHNAZ
Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞEFTALİ
Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ŞİLE YOLU
Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ÜVEZLİ
Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: MECLİS
Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: SEYHAN (CAMİ)
Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: ESMA
Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: EFSANE
Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: VALİDE SULTAN
Mahalle: ÜVEZLİ - Sokak: AHISKA
08:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: BIÇKIDERE
Mahalle: BIÇKIDERE - Sokak: BIÇKIDERE
Mahalle: BIÇKIDERE - Sokak: GÖÇ
Mahalle: BIÇKIDERE - Sokak: DİCLE
Mahalle: BIÇKIDERE - Sokak: GÜLPEMBE
Mahalle: BIÇKIDERE - Sokak: AZİZ
Mahalle: BIÇKIDERE - Sokak: ALTAN
Mahalle: ESENCELİ
Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ESENCELİ
Mahalle: ESENCELİ - Sokak: YEDİTEPE
Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ASLANDAĞI
Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ERTAŞ
Mahalle: ESENCELİ - Sokak: ESENCELİ_1
Mahalle: KERVANSARAY
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: FÜME
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: EKENEK
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: GARİP
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: AS
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: AZİZ
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ÖNCÜL
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: TUNCER
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ARTVİN
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: SÜVARİ
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: SERHAT
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: CEBECİ
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ASUMAN
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: İLKER
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: KERVANSARAY
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: KARATAY
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: KERVANSARAY SU FAB.
Mahalle: KERVANSARAY - Sokak: ODABAŞI
Mahalle: KÖMÜRLÜK
Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: KÖMÜRLÜK
Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: ERGUVAN
Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: KADİM
Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: AYTEKİN
Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: MUZAFFER
Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: AYSAN
Mahalle: KÖMÜRLÜK - Sokak: DOĞRU
Mahalle: ORUÇOĞLU
Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: ORUÇOĞLU
Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: ZİYADE
Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: KÖROĞLU
Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: KILIÇ
Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: KARAKAYA
Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: ORUÇBABA
Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: MOLLA MEHMET
Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: ZAMOĞLU
Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: KEBAN
Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: NURGÜL
Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: ATMACA
Mahalle: ORUÇOĞLU - Sokak: MEZARLIK İÇİ
TUZLA
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: İÇMELER
Mahalle: İÇMELER - Sokak: SEYİT ONBAŞI
Mahalle: İÇMELER - Sokak: BİLGEHAN
Mahalle: İÇMELER - Sokak: ELÇİ
Mahalle: İÇMELER - Sokak: OKÇU
Mahalle: İÇMELER - Sokak: SADAKAT
Mahalle: İÇMELER - Sokak: AYFER
Mahalle: İÇMELER - Sokak: AKTAŞ
Mahalle: İÇMELER - Sokak: CEM
Mahalle: İÇMELER - Sokak: BAŞKENT
Mahalle: İÇMELER - Sokak: AYSUN
Mahalle: İÇMELER - Sokak: ŞEHZADE
Mahalle: İÇMELER - Sokak: EŞİYOK
Mahalle: POSTANE - Sokak: AKASYA
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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