Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 4 Aralık 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 4 Aralık 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ATAŞEHİR 4 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YAŞAM

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: OYAÇİÇEĞİ

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ERCÜMENT BATANAY

BEYKOZ 4 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ACARLAR

Mahalle: ACARLAR - Sokak: 13

Mahalle: ACARLAR - Sokak: 15

Mahalle: ACARLAR - Sokak: 16

Mahalle: ACARLAR - Sokak: 17

Mahalle: ACARLAR - Sokak: DERBENT

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: İLKE

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: KUŞ

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: ALLIPULLU ÇIKMAZI

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: PINARLI

Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: DÜMEN ÇIKMAZI

ÇEKMEKÖY 4 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:30 - 11:30 saat aralığında

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: RECEP AYAN

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DAVET

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜNYAMAÇ

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KÖKNAR

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: NEVRUZ

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: REFAH

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ZEMBİL

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇANKAYA

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇİMEN

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ANIL

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: COŞKUN

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YÜCEDAĞ

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ZİRVE

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BUĞRAHAN

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CENK

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BİLLUR

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: NAKKAŞ

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: İLKBAHAR

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YABANGÜLÜ

KADIKÖY 4 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

14:00 - 17:30 saat aralığında

Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: KOŞUYOLU

Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: KALFAÇEŞME

Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: MÜTEVELLİ ÇEŞME

Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: DİREKLİ ÇARŞI

SANCAKTEPE 4 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: SAFA - Sokak: HİLMİ

Mahalle: SAFA - Sokak: AHİ

Mahalle: SAFA - Sokak: ENVER

Mahalle: SAFA - Sokak: MEDDAH

Mahalle: SAFA - Sokak: HAKYOL

13:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: FATİH - Sokak: BERAAT

Mahalle: KEMAL TÜRKLER - Sokak: KAMELYA

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: CEBECİ

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: CEM SULTAN

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ERDOĞANLAR

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: DİVAN

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: İHVAN

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: MERMERCİLER

Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: SULTANGAZİ

ŞİLE 4 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

15:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: KUMBABA - Sokak: POT DERESİ

Mahalle: KUMBABA - Sokak: ÜSKÜDAR

Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA

Mahalle: KUMBABA - Sokak: SUSAM

Mahalle: KUMBABA - Sokak: TURAN AZİZ BELER

Mahalle: KUMBABA - Sokak: BERRAK

Mahalle: AHMETLİ - Sokak: SAĞLAM

Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÜSKÜDAR

10:00 - 11:00 saat aralığında

Mahalle: KIZILCA - Sokak: BUZLUDERE

Mahalle: KIZILCA - Sokak: BUHAR

Mahalle: KIZILCA - Sokak: ANIT

Mahalle: KIZILCA - Sokak: BOYLAM

Mahalle: KIZILCA - Sokak: ÇUKURHAMAM

Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZILCAKÖY

Mahalle: KIZILCA - Sokak: SÜLEYMANLI

09:00 - 17:30 saat aralığında

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: NURPERİ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ALPER

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KARA AĞAÇ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: VİLLA

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CESUR

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÇİÇEK

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GÜNER

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ARIBURNU

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ARAFAT

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BİLGİLİ

Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YAKUPLU

SULTANBEYLİ 4 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÜLKÜ

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DARENDE

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YAVUZ SELİM

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞAFAK

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CEBECİ

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SEYHAN

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ADİL

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HATTAT

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BAŞKALE

Mahalle: FATİH

Mahalle: FATİH - Sokak: YAPRAK

Mahalle: FATİH - Sokak: ŞAFAK

Mahalle: FATİH - Sokak: ULUÇINAR

Mahalle: FATİH - Sokak: CEBECİ

Mahalle: FATİH - Sokak: SEYHAN

Mahalle: FATİH - Sokak: ADİL

Mahalle: FATİH - Sokak: CİVAN

Mahalle: FATİH - Sokak: GÖZELER

ÜMRANİYE 4 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

13:30 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: POLİGON

Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: ORÇUN

Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: KÜME

Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: BALKAN

Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: AHESTE

Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: ONUR

Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: ALEMDAĞ

15:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇEHRE

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SANATKARLAR

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YAKAMOZ

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: İNCİ

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NEVRUZ

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TURNA

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: UĞUR

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ACEM

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÖZGÜRLÜK

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÜVERCİN

Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MUKADDES

09:30 - 11:30 saat aralığında

Mahalle: MADENLER - Sokak: MİRALİ

Mahalle: MADENLER - Sokak: KURUKAYA

Mahalle: MADENLER - Sokak: HALİD

Mahalle: MADENLER - Sokak: FESHANE

Mahalle: MADENLER - Sokak: TERAZİLER

Mahalle: MADENLER - Sokak: ALİ KUŞÇU

Mahalle: MADENLER - Sokak: MEDENİYET

Mahalle: MADENLER - Sokak: ÇİNİLİ

Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: METE

13:30 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: MADENLER - Sokak: ENVER

Mahalle: MADENLER - Sokak: EVLAT

Mahalle: MADENLER - Sokak: BİAT

Mahalle: MADENLER - Sokak: TERAZİLER

Mahalle: MADENLER - Sokak: AKADEMİ

Mahalle: MADENLER - Sokak: ŞEHİT ÜNAL KALAFAT

Mahalle: MADENLER - Sokak: SEVDALI

Mahalle: MADENLER - Sokak: BONCUK

Mahalle: MADENLER - Sokak: İNCESU

ÜSKÜDAR 4 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

11:00 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: KALFA ÇEŞMESİ

Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÇAMLIK

Mahalle: BARBAROS - Sokak: GÜLBESTE ÇIKMAZI

Mahalle: BARBAROS - Sokak: TOPHANELİOĞLU

14:00 - 17:30 saat aralığında

Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: TOPHANELİOĞLU

Mahalle: BARBAROS - Sokak: SEDEF

Mahalle: BARBAROS - Sokak: TOPHANELİOĞLU

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.​