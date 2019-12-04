Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 4 Aralık 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 4 Aralık 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Sancaktepe, Şile, Ümraniye ve daha birçok mahallede elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 4 Aralık 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 4 Aralık 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
ATAŞEHİR 4 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YAŞAM
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: OYAÇİÇEĞİ
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ERCÜMENT BATANAY
BEYKOZ 4 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ACARLAR
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 13
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 15
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 16
Mahalle: ACARLAR - Sokak: 17
Mahalle: ACARLAR - Sokak: DERBENT
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: İLKE
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: KUŞ
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: ALLIPULLU ÇIKMAZI
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: PINARLI
Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: DÜMEN ÇIKMAZI
ÇEKMEKÖY 4 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:30 - 11:30 saat aralığında
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: RECEP AYAN
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DAVET
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜNYAMAÇ
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KÖKNAR
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: NEVRUZ
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: REFAH
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ZEMBİL
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇANKAYA
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇİMEN
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ANIL
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: COŞKUN
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YÜCEDAĞ
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ZİRVE
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BUĞRAHAN
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CENK
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BİLLUR
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: NAKKAŞ
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: İLKBAHAR
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YABANGÜLÜ
KADIKÖY 4 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
14:00 - 17:30 saat aralığında
Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: KOŞUYOLU
Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: KALFAÇEŞME
Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: MÜTEVELLİ ÇEŞME
Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: DİREKLİ ÇARŞI
SANCAKTEPE 4 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: SAFA - Sokak: HİLMİ
Mahalle: SAFA - Sokak: AHİ
Mahalle: SAFA - Sokak: ENVER
Mahalle: SAFA - Sokak: MEDDAH
Mahalle: SAFA - Sokak: HAKYOL
13:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: FATİH - Sokak: BERAAT
Mahalle: KEMAL TÜRKLER - Sokak: KAMELYA
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: CEBECİ
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: CEM SULTAN
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: ERDOĞANLAR
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: DİVAN
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: İHVAN
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: MERMERCİLER
Mahalle: YENİDOĞAN - Sokak: SULTANGAZİ
ŞİLE 4 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
15:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: KUMBABA - Sokak: POT DERESİ
Mahalle: KUMBABA - Sokak: ÜSKÜDAR
Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA
Mahalle: KUMBABA - Sokak: SUSAM
Mahalle: KUMBABA - Sokak: TURAN AZİZ BELER
Mahalle: KUMBABA - Sokak: BERRAK
Mahalle: AHMETLİ - Sokak: SAĞLAM
Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÜSKÜDAR
10:00 - 11:00 saat aralığında
Mahalle: KIZILCA - Sokak: BUZLUDERE
Mahalle: KIZILCA - Sokak: BUHAR
Mahalle: KIZILCA - Sokak: ANIT
Mahalle: KIZILCA - Sokak: BOYLAM
Mahalle: KIZILCA - Sokak: ÇUKURHAMAM
Mahalle: KIZILCA - Sokak: KIZILCAKÖY
Mahalle: KIZILCA - Sokak: SÜLEYMANLI
09:00 - 17:30 saat aralığında
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: NURPERİ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ALPER
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: KARA AĞAÇ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: VİLLA
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: CESUR
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ÇİÇEK
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: GÜNER
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ARIBURNU
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: ARAFAT
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: BİLGİLİ
Mahalle: AĞVA MERKEZ - Sokak: YAKUPLU
SULTANBEYLİ 4 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÜLKÜ
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DARENDE
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YAVUZ SELİM
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞAFAK
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CEBECİ
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SEYHAN
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ADİL
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HATTAT
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BAŞKALE
Mahalle: FATİH
Mahalle: FATİH - Sokak: YAPRAK
Mahalle: FATİH - Sokak: ŞAFAK
Mahalle: FATİH - Sokak: ULUÇINAR
Mahalle: FATİH - Sokak: CEBECİ
Mahalle: FATİH - Sokak: SEYHAN
Mahalle: FATİH - Sokak: ADİL
Mahalle: FATİH - Sokak: CİVAN
Mahalle: FATİH - Sokak: GÖZELER
ÜMRANİYE 4 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
13:30 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: POLİGON
Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: ORÇUN
Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: KÜME
Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: BALKAN
Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: AHESTE
Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: ONUR
Mahalle: FATİH SULTAN MEHMET - Sokak: ALEMDAĞ
15:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÇEHRE
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SANATKARLAR
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YAKAMOZ
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: İNCİ
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: NEVRUZ
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TURNA
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: UĞUR
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ACEM
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÖZGÜRLÜK
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÜVERCİN
Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MUKADDES
09:30 - 11:30 saat aralığında
Mahalle: MADENLER - Sokak: MİRALİ
Mahalle: MADENLER - Sokak: KURUKAYA
Mahalle: MADENLER - Sokak: HALİD
Mahalle: MADENLER - Sokak: FESHANE
Mahalle: MADENLER - Sokak: TERAZİLER
Mahalle: MADENLER - Sokak: ALİ KUŞÇU
Mahalle: MADENLER - Sokak: MEDENİYET
Mahalle: MADENLER - Sokak: ÇİNİLİ
Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: METE
13:30 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: MADENLER - Sokak: ENVER
Mahalle: MADENLER - Sokak: EVLAT
Mahalle: MADENLER - Sokak: BİAT
Mahalle: MADENLER - Sokak: TERAZİLER
Mahalle: MADENLER - Sokak: AKADEMİ
Mahalle: MADENLER - Sokak: ŞEHİT ÜNAL KALAFAT
Mahalle: MADENLER - Sokak: SEVDALI
Mahalle: MADENLER - Sokak: BONCUK
Mahalle: MADENLER - Sokak: İNCESU
ÜSKÜDAR 4 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
11:00 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: KALFA ÇEŞMESİ
Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÇAMLIK
Mahalle: BARBAROS - Sokak: GÜLBESTE ÇIKMAZI
Mahalle: BARBAROS - Sokak: TOPHANELİOĞLU
14:00 - 17:30 saat aralığında
Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: TOPHANELİOĞLU
Mahalle: BARBAROS - Sokak: SEDEF
Mahalle: BARBAROS - Sokak: TOPHANELİOĞLU
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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