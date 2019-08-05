Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 5 Ağustos 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 5 Ağustos 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda; Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Pendik, Sancaktepe ve Ümraniye'nin bazı mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 5 Ağustos 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 5 Ağustos 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
ATAŞEHİR 5 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: FİDANLI
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: POSTANE
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: PİRAYE ÇIKMAZI
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: UYGAR
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: KÜÇÜK PAPATYA
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: MUSTAFAPAŞA
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: TOMURCUK ÇIKMAZI
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HASAN POLATKAN
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: AHMET EREN
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HALICILAR CAMİ
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOPÇU İBRAHİM
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI
BEYKOZ 5 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
13:00 - 18:30 saat aralığında
Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SOĞUKSU
Mahalle: ACARLAR - Sokak: YALIÇAPKINI
Mahalle: ACARLAR - Sokak: ATAŞEHİR
Mahalle: ACARLAR - Sokak: ÇULHA
Mahalle: ACARLAR - Sokak: ÇALIKUŞU
ÇEKMEKÖY 5 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: MERKEZ - Sokak: VAHDET
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: HANZADE
Mahalle: MERKEZ - Sokak: BEYZA ÇIKMAZI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: NAR
Mahalle: MERKEZ - Sokak: BEYZADE ÇIKMAZI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: DEREN
09:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ATIŞ
Mahalle: MERKEZ - Sokak: NAR
Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE
Mahalle: MERKEZ - Sokak: HOŞBAĞ
09:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: MİMAR
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: BİLGİN
Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: BAĞCAN
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: KADİR OVA
KADIKÖY 5 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
12:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: EĞİTİM - Sokak: HIZIRBEY
Mahalle: EĞİTİM - Sokak: KASRI ALİ
Mahalle: EĞİTİM - Sokak: KIRGÜLÜ
Mahalle: EĞİTİM - Sokak: KRİSTAL
Mahalle: EĞİTİM - Sokak: YAKUPBEY
Mahalle: EĞİTİM - Sokak: YAŞAR
KARTAL 5 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
11:00 - 11:15 saat aralığında
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇAMLIK
11:30 - 11:45 saat aralığında
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YAKACIK
12:30 - 12:45 saat aralığında
Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YAKACIK
09:05 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: VATANSEVER
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ZUHAL
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: YEŞİLZÜMRÜT
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SINIR
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SUYABATMAZ
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MÜLAYİM
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ALTÜRK
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: VATANSEVER
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YALDIZ
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SEDİR
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: NARLI
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TURNA
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BİRLİK
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: LİDER
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SUSAM
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DEMİRBAĞ
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ALEV
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: HAMİYET
PENDİK 5 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
14:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: GENÇLİK
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: CAM
10:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İLKBAHAR
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KINALIEL
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BÜRYAN
10:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KINALIEL
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TUTKU
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ULUSLAR
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BALABAN
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: KURTKÖY
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KUZULUK
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: YENİÇERİ
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: YEŞİLIRMAK
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KARAKAYA
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: DELİ DUMRUL
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: FECİR
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: DR. GÜROL BAŞARAN
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: EKBER
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KORU
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SEYİT ONBAŞI
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BEBEK
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ŞAL
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: DAĞLAR
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SEVENCAN
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BORAN
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ULUÇINAR
Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SÜVARİ
SANCAKTEPE 5 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
14:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ŞEREF
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KANTARCI
Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KADİFE
12:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEKKE
Mahalle: SAFA
Mahalle: SAFA - Sokak: GÜÇLÜ
Mahalle: SAFA - Sokak: GERÇEK
Mahalle: SAFA - Sokak: SERVER
Mahalle: SAFA - Sokak: CAMİ
Mahalle: SAFA - Sokak: KUTUP
Mahalle: SAFA - Sokak: SARIGÜL
Mahalle: SAFA - Sokak: GÜLDALI
Mahalle: SAFA - Sokak: EFRUZ
Mahalle: SAFA - Sokak: PRENSES
Mahalle: SAFA - Sokak: MUCİZE
Mahalle: SAFA - Sokak: ULUĞBEY
Mahalle: SAFA - Sokak: YAMAÇ YOLU
Mahalle: SAFA - Sokak: ARALIK
Mahalle: SAFA - Sokak: ESENLİK
Mahalle: SAFA - Sokak: FİGAN
Mahalle: SAFA - Sokak: GEMİ
Mahalle: SAFA - Sokak: MEVLANA
Mahalle: SAFA - Sokak: TEPEYOLU
Mahalle: SAFA - Sokak: TÜRKELİ
Mahalle: SAFA - Sokak: ULUEREN
Mahalle: SAFA - Sokak: KOTKU
Mahalle: SAFA - Sokak: HAKYOL
Mahalle: SAFA - Sokak: AKİF
Mahalle: SAFA - Sokak: AKSER
Mahalle: SAFA - Sokak: DENK
Mahalle: YUNUS EMRE
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: HAKİM
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: İLHAN
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KOZAK
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KIYMET
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: SALİHBEY
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: TAKA
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: VEYSEL KARANİ
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: YAMAN
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: LÜLE
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: MALAZGİRT
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: MEVLANA
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: GÜZELTEPE
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: BURLU
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: DERGAH
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: GİZEM
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: İKNAF
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: İTİMAT
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KISMET
Mahalle: MEVLANA - Sokak: MEVLANA
ÜMRANİYE 5 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: PELİN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YÜCEALP
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HEDEF
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: NİHAN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SÜKUT
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DOĞANAY
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GENÇ OSMAN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MEHMET AKİF
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MUŞMULA
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: NİYET
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İMAME
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: NEYZEN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YEŞİLDERE
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İLKIŞIK
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YEMİŞ
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DİNÇER
09:30 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: CEMİL MERİÇ
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YÜCEALP
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ECDAD
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ARMADA
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AYABAKAN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DAĞARCIK ÇIKMAZI
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ARIBURNU
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÜVEN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MENBA
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ŞERMİN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TAHİR
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: VADİ
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: RAHMAN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MIZRAP
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İSTİKLAL
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SEBAT
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: REVNAK
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: GÖL
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: MURADİYE
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: PALMİYE
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: KANUNİ
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: FAZIL
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: AĞLAR
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: AKKAYA
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: METEHAN
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: KÜRKÇÜLER
Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: GÖLCÜK
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FİDAN
09:30 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AYABAKAN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MEHMET AKİF
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MENBA
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ŞERMİN
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: VADİ
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YEŞİLDERE
Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SIHHAT
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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