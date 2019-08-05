Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 5 Ağustos 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 5 Ağustos 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ATAŞEHİR 5 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: FİDANLI

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: POSTANE

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: PİRAYE ÇIKMAZI

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: UYGAR

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: KÜÇÜK PAPATYA

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: MUSTAFAPAŞA

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: TOMURCUK ÇIKMAZI

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HASAN POLATKAN

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: AHMET EREN

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HALICILAR CAMİ

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOPÇU İBRAHİM

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAYIŞDAĞI

BEYKOZ 5 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

13:00 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SOĞUKSU

Mahalle: ACARLAR - Sokak: YALIÇAPKINI

Mahalle: ACARLAR - Sokak: ATAŞEHİR

Mahalle: ACARLAR - Sokak: ÇULHA

Mahalle: ACARLAR - Sokak: ÇALIKUŞU

ÇEKMEKÖY 5 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: MERKEZ - Sokak: VAHDET

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: HANZADE

Mahalle: MERKEZ - Sokak: BEYZA ÇIKMAZI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: NAR

Mahalle: MERKEZ - Sokak: BEYZADE ÇIKMAZI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: DEREN

09:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ATIŞ

Mahalle: MERKEZ - Sokak: NAR

Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE

Mahalle: MERKEZ - Sokak: HOŞBAĞ

09:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: MİMAR

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: BİLGİN

Mahalle: SOĞUKPINAR - Sokak: BAĞCAN

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: KADİR OVA

KADIKÖY 5 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

12:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: EĞİTİM - Sokak: HIZIRBEY

Mahalle: EĞİTİM - Sokak: KASRI ALİ

Mahalle: EĞİTİM - Sokak: KIRGÜLÜ

Mahalle: EĞİTİM - Sokak: KRİSTAL

Mahalle: EĞİTİM - Sokak: YAKUPBEY

Mahalle: EĞİTİM - Sokak: YAŞAR

KARTAL 5 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

11:00 - 11:15 saat aralığında

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: ÇAMLIK

11:30 - 11:45 saat aralığında

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YAKACIK

12:30 - 12:45 saat aralığında

Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: YAKACIK

09:05 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: VATANSEVER

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ZUHAL

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: YEŞİLZÜMRÜT

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SINIR

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SUYABATMAZ

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MÜLAYİM

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ALTÜRK

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: VATANSEVER

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: YALDIZ

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SEDİR

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: NARLI

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: TURNA

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: BİRLİK

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: LİDER

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SUSAM

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DEMİRBAĞ

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: ALEV

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: HAMİYET

PENDİK 5 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

14:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: GENÇLİK

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: CAM

10:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: İLKBAHAR

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KINALIEL

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BÜRYAN

10:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KINALIEL

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TUTKU

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ULUSLAR

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BALABAN

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: KURTKÖY

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KUZULUK

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: YENİÇERİ

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: YEŞİLIRMAK

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KARAKAYA

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: DELİ DUMRUL

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: FECİR

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: DR. GÜROL BAŞARAN

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: EKBER

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KORU

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SEYİT ONBAŞI

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BEBEK

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ŞAL

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: DAĞLAR

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SEVENCAN

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BORAN

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ULUÇINAR

Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SÜVARİ

SANCAKTEPE 5 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

14:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ŞEREF

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KANTARCI

Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KADİFE

12:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEKKE

Mahalle: SAFA

Mahalle: SAFA - Sokak: GÜÇLÜ

Mahalle: SAFA - Sokak: GERÇEK

Mahalle: SAFA - Sokak: SERVER

Mahalle: SAFA - Sokak: CAMİ

Mahalle: SAFA - Sokak: KUTUP

Mahalle: SAFA - Sokak: SARIGÜL

Mahalle: SAFA - Sokak: GÜLDALI

Mahalle: SAFA - Sokak: EFRUZ

Mahalle: SAFA - Sokak: PRENSES

Mahalle: SAFA - Sokak: MUCİZE

Mahalle: SAFA - Sokak: ULUĞBEY

Mahalle: SAFA - Sokak: YAMAÇ YOLU

Mahalle: SAFA - Sokak: ARALIK

Mahalle: SAFA - Sokak: ESENLİK

Mahalle: SAFA - Sokak: FİGAN

Mahalle: SAFA - Sokak: GEMİ

Mahalle: SAFA - Sokak: MEVLANA

Mahalle: SAFA - Sokak: TEPEYOLU

Mahalle: SAFA - Sokak: TÜRKELİ

Mahalle: SAFA - Sokak: ULUEREN

Mahalle: SAFA - Sokak: KOTKU

Mahalle: SAFA - Sokak: HAKYOL

Mahalle: SAFA - Sokak: AKİF

Mahalle: SAFA - Sokak: AKSER

Mahalle: SAFA - Sokak: DENK

Mahalle: YUNUS EMRE

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: HAKİM

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: İLHAN

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KOZAK

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KIYMET

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: SALİHBEY

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: TAKA

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: VEYSEL KARANİ

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: YAMAN

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: LÜLE

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: MALAZGİRT

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: MEVLANA

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: GÜZELTEPE

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: BAĞDAT

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: BURLU

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: DERGAH

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: GİZEM

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: İKNAF

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: İTİMAT

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: KISMET

Mahalle: MEVLANA - Sokak: MEVLANA

ÜMRANİYE 5 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: PELİN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YÜCEALP

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: HEDEF

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: NİHAN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SÜKUT

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DOĞANAY

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GENÇ OSMAN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MEHMET AKİF

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MUŞMULA

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: NİYET

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İMAME

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: NEYZEN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YEŞİLDERE

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İLKIŞIK

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YEMİŞ

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DİNÇER

09:30 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: CEMİL MERİÇ

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YÜCEALP

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ECDAD

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ARMADA

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AYABAKAN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: DAĞARCIK ÇIKMAZI

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ARIBURNU

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: GÜVEN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MENBA

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ŞERMİN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: TAHİR

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: VADİ

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: RAHMAN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MIZRAP

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: İSTİKLAL

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SEBAT

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: REVNAK

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: GÖL

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: MURADİYE

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: PALMİYE

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: KANUNİ

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: FAZIL

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: AĞLAR

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: AKKAYA

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: METEHAN

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: KÜRKÇÜLER

Mahalle: ESENŞEHİR - Sokak: GÖLCÜK

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FİDAN

09:30 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AYABAKAN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MEHMET AKİF

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: MENBA

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ŞERMİN

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: VADİ

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YEŞİLDERE

Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: SIHHAT

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.