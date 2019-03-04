Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 5 Mart 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 5 Mart 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Beykoz, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli Ümraniye ve Sancaktepe'nin farklı mahallerinde elektirik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 5 Mart 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 5 MART 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2019 SALI
13:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: VATAN
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREÇOCAĞI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREMİTDERE
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ANADOLU
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: NAZIM TUR
09:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: ÇUBUKLU
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞEHİT SADIK ŞİŞMAN
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: CEPKEN ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAZICISUYU
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: DEDEOĞLU
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇORUH ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇUKURALAN ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: BELMA
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: İLKER
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: AZİM ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: LAGÜN ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: SEFA ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞEHİT MEHMET ALİ FIRAT
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: NAZIM TUR
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: SARMAŞIK
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2019 SALI
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: FUATPAŞA
Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: AHMET MİTHATEFENDİ
Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: DR. FARUK AYANOĞLU
Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: ŞULE
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2019 SALI
09:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: ÇINAR - Sokak: TAHSİNBEY
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ŞEHİT CANAN KÖSE
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÖGET
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ADALI
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ULUĞBEY
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: GEÇİŞ
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KORE
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KINALI
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÇİÇEKLİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: UÇAR
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KULELİ KÖŞK
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÖGET
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ULUĞBEY
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÇAĞLAYAN
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KULELİ KÖŞK ÇIKMAZI
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2019 SALI
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: VELİBABA - Sokak: BUHARA
Mahalle: VELİBABA - Sokak: ADAÇAYI
Mahalle: VELİBABA - Sokak: ÇAĞLAR
09:00 - 11:00 saat aralığında
Mahalle: DOĞU - Sokak: BENGİSU
Mahalle: DOĞU - Sokak: NARİNLER
Mahalle: DOĞU - Sokak: SAYFA
Mahalle: DOĞU - Sokak: SERDİVAN
Mahalle: DOĞU - Sokak: İBNİ SİNA
Mahalle: DOĞU - Sokak: GÜLBAŞAK
Mahalle: DOĞU - Sokak: ŞEMİSTAN
Mahalle: DOĞU - Sokak: BİLEZİK
Mahalle: DOĞU - Sokak: ADALAR
Mahalle: DOĞU - Sokak: AKGÜN
Mahalle: DOĞU - Sokak: OLTU
Mahalle: DOĞU - Sokak: UZUNÇAYIR
Mahalle: DOĞU - Sokak: AYDINLI YOLU
Mahalle: DOĞU - Sokak: EKOL
Mahalle: DOĞU - Sokak: ÇAKIR
Mahalle: DOĞU - Sokak: GONCA
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ÇELEBİ
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: FULYA
10:30 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: VELİBABA - Sokak: FUNDA
Mahalle: ORTA - Sokak: GÖLGELİ BAHÇE
Mahalle: ORTA - Sokak: GÜZEL KÖY
Mahalle: ORTA - Sokak: TATLI KUYU
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2019 SALI
13:30 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: VEYSEL KARANİ
Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: KADİR
Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: GÜLHANE
Mahalle: AKPINAR - Sokak: ŞAKAR
Mahalle: AKPINAR - Sokak: CANFEDA
Mahalle: AKPINAR - Sokak: SELAM
Mahalle: AKPINAR - Sokak: AYTEMUR
Mahalle: AKPINAR - Sokak: DÜRÜST
Mahalle: AKPINAR - Sokak: KANUNİ
Mahalle: AKPINAR - Sokak: FİDE
Mahalle: AKPINAR - Sokak: TENHA
Mahalle: AKPINAR - Sokak: TOMURCUK
Mahalle: AKPINAR - Sokak: YAN
Mahalle: AKPINAR - Sokak: SUR
Mahalle: AKPINAR - Sokak: PİRİ REİS
Mahalle: AKPINAR - Sokak: KANAL
Mahalle: AKPINAR - Sokak: TAZEGÜL
Mahalle: AKPINAR - Sokak: ELMA
Mahalle: AKPINAR - Sokak: OCAK
Mahalle: AKPINAR - Sokak: BAŞAK
Mahalle: AKPINAR - Sokak: BİRLİK
Mahalle: AKPINAR - Sokak: TURGUT REİS
Mahalle: AKPINAR - Sokak: HASRET
Mahalle: AKPINAR - Sokak: HEKİM
Mahalle: AKPINAR - Sokak: ALAÇAM
Mahalle: AKPINAR - Sokak: TEPE
Mahalle: AKPINAR - Sokak: İSTİKLAL
Mahalle: AKPINAR - Sokak: NİL
Mahalle: AKPINAR - Sokak: KAMURAN
Mahalle: AKPINAR - Sokak: NİZAM
Mahalle: AKPINAR - Sokak: VAHİT
Mahalle: AKPINAR - Sokak: GÖRELE
Mahalle: AKPINAR - Sokak: MÜRŞİT
Mahalle: AKPINAR - Sokak: ZÜLFİKAR
Mahalle: AKPINAR - Sokak: GÜLHANE
Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ERTUĞRULGAZİ
SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2019 SALI
13:30 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ORHANGAZİ
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2019 SALI
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ALİ YÜKSEL
Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: AYÇA
Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ŞAMİL
Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BOĞAZİÇİ
Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ALEMDAĞ
Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: HERCAİ
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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