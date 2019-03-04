Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 5 Mart 2019 Elektrik kesintileri

Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 5 Mart 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 5 MART 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2019 SALI

13:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: VATAN

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREÇOCAĞI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREMİTDERE

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ANADOLU

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: NAZIM TUR

09:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: ÇUBUKLU

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞEHİT SADIK ŞİŞMAN

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: CEPKEN ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAZICISUYU

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: DEDEOĞLU

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇORUH ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇUKURALAN ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: BELMA

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: İLKER

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: AZİM ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: LAGÜN ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: SEFA ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞEHİT MEHMET ALİ FIRAT

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: NAZIM TUR

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: SARMAŞIK

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2019 SALI

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: FUATPAŞA

Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: AHMET MİTHATEFENDİ

Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: DR. FARUK AYANOĞLU

Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: ŞULE

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2019 SALI

09:00 - 18:00 saat aralığında Mahalle: ÇINAR - Sokak: TAHSİNBEY

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ŞEHİT CANAN KÖSE

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÖGET

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ADALI

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ULUĞBEY

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: GEÇİŞ

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KORE

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KINALI

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÇİÇEKLİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: UÇAR

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KULELİ KÖŞK

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÖGET

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ULUĞBEY

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ÇAĞLAYAN

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KULELİ KÖŞK ÇIKMAZI

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2019 SALI

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: VELİBABA - Sokak: BUHARA

Mahalle: VELİBABA - Sokak: ADAÇAYI

Mahalle: VELİBABA - Sokak: ÇAĞLAR

09:00 - 11:00 saat aralığında

Mahalle: DOĞU - Sokak: BENGİSU

Mahalle: DOĞU - Sokak: NARİNLER

Mahalle: DOĞU - Sokak: SAYFA

Mahalle: DOĞU - Sokak: SERDİVAN

Mahalle: DOĞU - Sokak: İBNİ SİNA

Mahalle: DOĞU - Sokak: GÜLBAŞAK

Mahalle: DOĞU - Sokak: ŞEMİSTAN

Mahalle: DOĞU - Sokak: BİLEZİK

Mahalle: DOĞU - Sokak: ADALAR

Mahalle: DOĞU - Sokak: AKGÜN

Mahalle: DOĞU - Sokak: OLTU

Mahalle: DOĞU - Sokak: UZUNÇAYIR

Mahalle: DOĞU - Sokak: AYDINLI YOLU

Mahalle: DOĞU - Sokak: EKOL

Mahalle: DOĞU - Sokak: ÇAKIR

Mahalle: DOĞU - Sokak: GONCA

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ÇELEBİ

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: FULYA

10:30 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: VELİBABA - Sokak: FUNDA

Mahalle: ORTA - Sokak: GÖLGELİ BAHÇE

Mahalle: ORTA - Sokak: GÜZEL KÖY

Mahalle: ORTA - Sokak: TATLI KUYU

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2019 SALI

13:30 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: VEYSEL KARANİ

Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: KADİR

Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: GÜLHANE

Mahalle: AKPINAR - Sokak: ŞAKAR

Mahalle: AKPINAR - Sokak: CANFEDA

Mahalle: AKPINAR - Sokak: SELAM

Mahalle: AKPINAR - Sokak: AYTEMUR

Mahalle: AKPINAR - Sokak: DÜRÜST

Mahalle: AKPINAR - Sokak: KANUNİ

Mahalle: AKPINAR - Sokak: FİDE

Mahalle: AKPINAR - Sokak: TENHA

Mahalle: AKPINAR - Sokak: TOMURCUK

Mahalle: AKPINAR - Sokak: YAN

Mahalle: AKPINAR - Sokak: SUR

Mahalle: AKPINAR - Sokak: PİRİ REİS

Mahalle: AKPINAR - Sokak: KANAL

Mahalle: AKPINAR - Sokak: TAZEGÜL

Mahalle: AKPINAR - Sokak: ELMA

Mahalle: AKPINAR - Sokak: OCAK

Mahalle: AKPINAR - Sokak: BAŞAK

Mahalle: AKPINAR - Sokak: BİRLİK

Mahalle: AKPINAR - Sokak: TURGUT REİS

Mahalle: AKPINAR - Sokak: HASRET

Mahalle: AKPINAR - Sokak: HEKİM

Mahalle: AKPINAR - Sokak: ALAÇAM

Mahalle: AKPINAR - Sokak: TEPE

Mahalle: AKPINAR - Sokak: İSTİKLAL

Mahalle: AKPINAR - Sokak: NİL

Mahalle: AKPINAR - Sokak: KAMURAN

Mahalle: AKPINAR - Sokak: NİZAM

Mahalle: AKPINAR - Sokak: VAHİT

Mahalle: AKPINAR - Sokak: GÖRELE

Mahalle: AKPINAR - Sokak: MÜRŞİT

Mahalle: AKPINAR - Sokak: ZÜLFİKAR

Mahalle: AKPINAR - Sokak: GÜLHANE

Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ERTUĞRULGAZİ

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2019 SALI

13:30 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ORHANGAZİ



ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MART 2019 SALI

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ALİ YÜKSEL

Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: AYÇA

Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ŞAMİL

Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BOĞAZİÇİ

Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ALEMDAĞ

Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: HERCAİ

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.