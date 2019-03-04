Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 6 Mart 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 6 Mart 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 6 Mart 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 6 MART 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MART 2019 ÇARŞAMBA
09:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: HAVACILAR
Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: AYAZMA
Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 106.
Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 107.
Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 103.
Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: SARAY
Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 114.
Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 97.
Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY
Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 93.
Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 104.
Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 105.
Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 108.
Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: ONURLU
Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 116.
Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 89.
Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 90.
Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 91.
Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 92.
Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 94.
Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 96.
Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: ATABEY
Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 5.
Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 2.
Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 1.
Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: SARAY
Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: BERAAT
Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: ATABEY
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MART 2019 ÇARŞAMBA
12:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: BATUHAN ÇIKMAZI
Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: MEHMET AKFAN
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÖMEÇ
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ŞEYH GALİP
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: DOSTOZAN
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: FAİK ALİ
Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YENİYOL
14:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ESATPAŞA
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÖMEÇ
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ÇAKMAK SİTESİ
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: BAKKAL
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: İKLİM
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: HALE
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: DAR
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MART 2019 ÇARŞAMBA
09:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DAĞÇİLEĞİ
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: PİKNİK
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLBAHÇE
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLESER
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: COŞKUN
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SIRMA
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇABA
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ZÜLAL
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: CEMRE
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ASMASALKIM
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MADIMAK
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SADABAT
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ZERAFET
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DİDEM
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ESENGÜL
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SARRAF
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLDEN
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AYSUN
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TEKEBAYIRI
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KIRAT
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MAKBUL
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: EGE
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BABACAN
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLFEM
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MİHRACE
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKARSU
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKÇEŞME
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKİPEK
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKKAN
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ASİLTÜRK
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇARE
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇAMOLUK
Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ALAGÖZ
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MART 2019 ÇARŞAMBA
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: UÇAR
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: YAPRAK
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ADALI
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: FARABİ
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KULELİ KÖŞK ÇIKMAZI
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BAĞDAT
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MART 2019 ÇARŞAMBA
13:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: GAZİ
Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: CEMİYET
Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: KUZGUNCUK
Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: MESTANE
Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: MENKUL
Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ŞİRİNCE
Mahalle: VELİBABA - Sokak: GÜNEY
09:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ÇAYKARA
Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ERTUĞRULGAZİ
Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: FERHATPAŞA
Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: KERİM NADİRPAŞA
Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: PEMBE KÖŞK
Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: VAHDETTİN CAMİ
Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ABDÜL EZELPAŞA
Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: AYDOS
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MART 2019 ÇARŞAMBA
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: İMRENLİ
Mahalle: İMRENLİ - Sokak: KÖPRÜ GEÇİDİ
Mahalle: İMRENLİ - Sokak: DEHA
Mahalle: İMRENLİ - Sokak: PEMBE GÜL
Mahalle: İMRENLİ - Sokak: İMRENLİ
Mahalle: İMRENLİ - Sokak: SERÇE KALE
Mahalle: İMRENLİ - Sokak: FIRTINA
Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: İMRENLİ
Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: HAVVA
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MART 2019 ÇARŞAMBA
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ANADOLU - Sokak: VALİDE SULTAN
Mahalle: ANADOLU - Sokak: AKCAN
Mahalle: ANADOLU - Sokak: ALSANCAK
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MART 2019 ÇARŞAMBA
09:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: AYDIN
Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: AK ÇIKMAZI
Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: SERMET
Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: GÖK
Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: OTLUKBELİ
13:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: AYDIN
Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: HEKİMBAŞI CAMİ
Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: OTLUKBELİ
10:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: SİTE - Sokak: KARABÜK
Mahalle: SİTE - Sokak: SERÜVEN
Mahalle: SİTE - Sokak: CEVAHİR
Mahalle: SİTE - Sokak: ŞENOL GÜNEŞ
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MART 2019 ÇARŞAMBA
14:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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