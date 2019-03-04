Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 6 Mart 2019 Elektrik kesintileri

Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 6 Mart 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 6 MART 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MART 2019 ÇARŞAMBA

09:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: HAVACILAR

Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: AYAZMA

Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 106.

Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 107.

Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 103.

Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: SARAY

Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 114.

Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 97.

Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY

Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 93.

Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 104.

Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 105.

Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 108.

Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: ONURLU

Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 116.

Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 89.

Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 90.

Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 91.

Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 92.

Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 94.

Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 96.

Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: ATABEY

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 5.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 2.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 1.

Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: SARAY

Mahalle: SULTANÇİFTLİĞİ - Sokak: BERAAT

Mahalle: TAŞDELEN - Sokak: ATABEY

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MART 2019 ÇARŞAMBA

12:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: BATUHAN ÇIKMAZI

Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: MEHMET AKFAN

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÖMEÇ

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ŞEYH GALİP

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: DOSTOZAN

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: FAİK ALİ

Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YENİYOL

14:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ESATPAŞA

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÖMEÇ

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ÇAKMAK SİTESİ

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: BAKKAL

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: İKLİM

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: HALE

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: DAR

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MART 2019 ÇARŞAMBA

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DAĞÇİLEĞİ

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: PİKNİK

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLBAHÇE

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLESER

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: COŞKUN

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SIRMA

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇABA

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ZÜLAL

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: CEMRE

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ASMASALKIM

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MADIMAK

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SADABAT

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ZERAFET

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DİDEM

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ESENGÜL

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SARRAF

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLDEN

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AYSUN

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TEKEBAYIRI

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KIRAT

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MAKBUL

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: EGE

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BABACAN

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLFEM

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MİHRACE

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKARSU

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKÇEŞME

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKİPEK

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKKAN

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ASİLTÜRK

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇARE

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇAMOLUK

Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ALAGÖZ

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MART 2019 ÇARŞAMBA

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BAĞDAT

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: UÇAR

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: YAPRAK

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: ADALI

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: FARABİ

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: KULELİ KÖŞK ÇIKMAZI

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BAĞDAT

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BAĞDAT

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MART 2019 ÇARŞAMBA

13:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: GAZİ

Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: CEMİYET

Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: KUZGUNCUK

Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: MESTANE

Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: MENKUL

Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ŞİRİNCE

Mahalle: VELİBABA - Sokak: GÜNEY

09:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ÇAYKARA

Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ERTUĞRULGAZİ

Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: FERHATPAŞA

Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: KERİM NADİRPAŞA

Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: PEMBE KÖŞK

Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: VAHDETTİN CAMİ

Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ABDÜL EZELPAŞA

Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: AYDOS

ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MART 2019 ÇARŞAMBA

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: İMRENLİ

Mahalle: İMRENLİ - Sokak: KÖPRÜ GEÇİDİ

Mahalle: İMRENLİ - Sokak: DEHA

Mahalle: İMRENLİ - Sokak: PEMBE GÜL

Mahalle: İMRENLİ - Sokak: İMRENLİ

Mahalle: İMRENLİ - Sokak: SERÇE KALE

Mahalle: İMRENLİ - Sokak: FIRTINA

Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: İMRENLİ

Mahalle: KARACAKÖY - Sokak: HAVVA

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MART 2019 ÇARŞAMBA

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ANADOLU - Sokak: VALİDE SULTAN

Mahalle: ANADOLU - Sokak: AKCAN

Mahalle: ANADOLU - Sokak: ALSANCAK

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MART 2019 ÇARŞAMBA

09:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: AYDIN

Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: AK ÇIKMAZI

Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: SERMET

Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: GÖK

Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: OTLUKBELİ

13:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: AYDIN

Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: HEKİMBAŞI CAMİ

Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: OTLUKBELİ

10:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: SİTE - Sokak: KARABÜK

Mahalle: SİTE - Sokak: SERÜVEN

Mahalle: SİTE - Sokak: CEVAHİR

Mahalle: SİTE - Sokak: ŞENOL GÜNEŞ

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 MART 2019 ÇARŞAMBA

14:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.