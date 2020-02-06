Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 6 Şubat 2020 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 6 Şubat 2020 'de İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye gibi birçok mahallede elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 6 Şubat 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 5 Şubat 2020 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
ATAŞEHİR 6 ŞUBAT 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: BARBAROS
Mahalle: BARBAROS - Sokak: İSTANBUL
Mahalle: BARBAROS - Sokak: UZUNLAR
Mahalle: BARBAROS - Sokak: AKAY
Mahalle: BARBAROS - Sokak: AKINCILAR
Mahalle: BARBAROS - Sokak: BİLAL ÇIKMAZI
Mahalle: BARBAROS - Sokak: KÖSELER
Mahalle: BARBAROS - Sokak: MELİS
Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATATÜRK
Mahalle: BARBAROS - Sokak: HUZUR
Mahalle: BARBAROS - Sokak: BİRLİK
Mahalle: BARBAROS - Sokak: PINARSU
Mahalle: BARBAROS - Sokak: VİŞNE
Mahalle: BARBAROS - Sokak: UZMAN
Mahalle: BARBAROS - Sokak: AZİZLER
Mahalle: BARBAROS - Sokak: EMNİYETLİ
Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÖZGEDİK
Mahalle: BARBAROS - Sokak: KELKİT
Mahalle: BARBAROS - Sokak: SELANİK
Mahalle: BARBAROS - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Mahalle: BARBAROS - Sokak: KELEBEK
SANCAKTEPE 6 ŞUBAT 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: AKPINAR - Sokak: İMAMI AZAM
Mahalle: AKPINAR - Sokak: MALKOÇOĞLU
Mahalle: AKPINAR - Sokak: SELAM
Mahalle: AKPINAR - Sokak: AKARÇEŞME
Mahalle: AKPINAR - Sokak: KARAHİSAR
Mahalle: AKPINAR - Sokak: AYAN
Mahalle: AKPINAR - Sokak: TÜRKKAN
Mahalle: AKPINAR - Sokak: UYUM
Mahalle: AKPINAR - Sokak: HÜNER
Mahalle: AKPINAR - Sokak: MERT
Mahalle: AKPINAR - Sokak: ZABİT
Mahalle: AKPINAR - Sokak: ORAK
Mahalle: AKPINAR - Sokak: SERCAM
Mahalle: AKPINAR - Sokak: BAŞAR
Mahalle: AKPINAR - Sokak: ZEMZEM
Mahalle: AKPINAR - Sokak: OCAK
Mahalle: AKPINAR - Sokak: ÇAYLAK
Mahalle: AKPINAR - Sokak: NİMETULLAH
Mahalle: AKPINAR - Sokak: KAMURAN
Mahalle: AKPINAR - Sokak: AYTEN
Mahalle: AKPINAR - Sokak: ŞÖHRET
Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: TÜRKAN
Mahalle: MECLİS - Sokak: BARIŞ
ÜMRANİYE 6 ŞUBAT 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: ATAKENT - Sokak: ATAKÖY
Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÇAYELİ
Mahalle: ATAKENT - Sokak: ALTAN ERBULAK
Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKSAL
Mahalle: ATAKENT - Sokak: ADAŞ
Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÖREN
Mahalle: ATAKENT - Sokak: ATANUR
Mahalle: ATAKENT - Sokak: BURÇ
Mahalle: ATAKENT - Sokak: ONURSAL
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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