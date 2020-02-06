Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 6 Şubat 2020 Elektrik kesintileri

​ Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 6 Şubat 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 5 Şubat 2020 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ATAŞEHİR 6 ŞUBAT 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: BARBAROS

Mahalle: BARBAROS - Sokak: İSTANBUL

Mahalle: BARBAROS - Sokak: UZUNLAR

Mahalle: BARBAROS - Sokak: AKAY

Mahalle: BARBAROS - Sokak: AKINCILAR

Mahalle: BARBAROS - Sokak: BİLAL ÇIKMAZI

Mahalle: BARBAROS - Sokak: KÖSELER

Mahalle: BARBAROS - Sokak: MELİS

Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATATÜRK

Mahalle: BARBAROS - Sokak: HUZUR

Mahalle: BARBAROS - Sokak: BİRLİK

Mahalle: BARBAROS - Sokak: PINARSU

Mahalle: BARBAROS - Sokak: VİŞNE

Mahalle: BARBAROS - Sokak: UZMAN

Mahalle: BARBAROS - Sokak: AZİZLER

Mahalle: BARBAROS - Sokak: EMNİYETLİ

Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÖZGEDİK

Mahalle: BARBAROS - Sokak: KELKİT

Mahalle: BARBAROS - Sokak: SELANİK

Mahalle: BARBAROS - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Mahalle: BARBAROS - Sokak: KELEBEK

SANCAKTEPE 6 ŞUBAT 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: AKPINAR - Sokak: İMAMI AZAM

Mahalle: AKPINAR - Sokak: MALKOÇOĞLU

Mahalle: AKPINAR - Sokak: SELAM

Mahalle: AKPINAR - Sokak: AKARÇEŞME

Mahalle: AKPINAR - Sokak: KARAHİSAR

Mahalle: AKPINAR - Sokak: AYAN

Mahalle: AKPINAR - Sokak: TÜRKKAN

Mahalle: AKPINAR - Sokak: UYUM

Mahalle: AKPINAR - Sokak: HÜNER

Mahalle: AKPINAR - Sokak: MERT

Mahalle: AKPINAR - Sokak: ZABİT

Mahalle: AKPINAR - Sokak: ORAK

Mahalle: AKPINAR - Sokak: SERCAM

Mahalle: AKPINAR - Sokak: BAŞAR

Mahalle: AKPINAR - Sokak: ZEMZEM

Mahalle: AKPINAR - Sokak: OCAK

Mahalle: AKPINAR - Sokak: ÇAYLAK

Mahalle: AKPINAR - Sokak: NİMETULLAH

Mahalle: AKPINAR - Sokak: KAMURAN

Mahalle: AKPINAR - Sokak: AYTEN

Mahalle: AKPINAR - Sokak: ŞÖHRET

Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: TÜRKAN

Mahalle: MECLİS - Sokak: BARIŞ

ÜMRANİYE 6 ŞUBAT 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: ATAKENT - Sokak: ATAKÖY

Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÇAYELİ

Mahalle: ATAKENT - Sokak: ALTAN ERBULAK

Mahalle: ATAKENT - Sokak: AKSAL

Mahalle: ATAKENT - Sokak: ADAŞ

Mahalle: ATAKENT - Sokak: ÖREN

Mahalle: ATAKENT - Sokak: ATANUR

Mahalle: ATAKENT - Sokak: BURÇ

Mahalle: ATAKENT - Sokak: ONURSAL

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.