Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 8 Ağustos 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 8 Ağustos 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda; Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Şile, Sultanbeyli, Tuzla ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 8 Ağustos 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 8 Ağustos 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
ATAŞEHİR 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İPEKÇİ
BEYKOZ 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
13:00 - 18:30 saat aralığında
Mahalle: ACARLAR - Sokak: YELKOVANKUŞU
Mahalle: ACARLAR - Sokak: KUĞU
Mahalle: ACARLAR - Sokak: ARIKUŞU
Mahalle: ACARLAR - Sokak: MARTI
Mahalle: ACARLAR - Sokak: PELİKAN
13:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ŞEMSİ
Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: YARDIM
Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ATEŞ BÖCEĞİ
Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: SEYİT ÇAVUŞ
Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: EDEBALİ
Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KANTAR
Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: SUDE
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: CEVİZLİ
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MAYIS
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARANLIKDERE
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: EDEBALİ
13:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: BAKLACI
Mahalle: BAKLACI - Sokak: ÇEÇENİSTAN
Mahalle: BAKLACI - Sokak: AKDAMLA
Mahalle: BAKLACI - Sokak: GÜRPINAR ÇIKMAZI
Mahalle: BAKLACI - Sokak: ÇAKIR ÇIKMAZI
Mahalle: BAKLACI - Sokak: YADE
ÇEKMEKÖY 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: SÜLEYMANİYE
Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE
09:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: MERKEZ - Sokak: SÜLEYMANİYE
KADIKÖY 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
12:30 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: SARAYARDI
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: İSMAİL HAKKIBEY
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ATA
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: MUSTAFABEY
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ÖMER CELALBEY
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: BEDRETTİN
Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ASALET
Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: SARAYARDI
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TANZİMAT
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÖMERPAŞA
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TAŞMEKTEP
Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KEMAL SALİH SEL
KARTAL 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: SAMANYOLU
Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: MEŞELİ
Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: MERİH
Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ÇOBANYILDIZI
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ORG. TEKİN ARIBURUN
Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: SAMANYOLU
Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: MEŞELİ
MALTEPE 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SENEM
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ATAMAN
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YEŞİM
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇINAR
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: İPEK
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
PENDİK 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 19:00 saat aralığında
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: FIRIN
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: DİZDAR
09:00 - 19:00 saat aralığında
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KAYIN
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ANNELER
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BAKİ
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN TÜRKEŞ
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: UZUNCA
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BAHA
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MERDİVEN
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ŞİFALI
09:00 - 19:00 saat aralığında
Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ELKA
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇİĞDEMLİ
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BAKİ
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN TÜRKEŞ
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ENVER
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: PIRILTI
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: RIZA
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÖRSEL
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ÇARIK
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: AĞAÇSEVEN
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KISA
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BAHA
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SİNOPLU
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MENEKŞE
13:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: PİRİ REİS
SANCAKTEPE 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: VEFA
Mahalle: SAFA
Mahalle: SAFA - Sokak: SANCAKTAR
Mahalle: SAFA - Sokak: FEYZA
Mahalle: SAFA - Sokak: MUHTEŞEM
Mahalle: SAFA - Sokak: SERVER
Mahalle: SAFA - Sokak: ZEKAT
Mahalle: SAFA - Sokak: TAKVA
Mahalle: SAFA - Sokak: SİDRE
Mahalle: SAFA - Sokak: MUTEBER
Mahalle: SAFA - Sokak: ZÜLÜF
Mahalle: SAFA - Sokak: DALYAN
Mahalle: SAFA - Sokak: GAYE
Mahalle: SAFA - Sokak: KAZA
Mahalle: SAFA - Sokak: TEPEYOLU
Mahalle: SAFA - Sokak: ULUEREN
Mahalle: SAFA - Sokak: KOTKU
Mahalle: SAFA - Sokak: BAHÇE
Mahalle: SAFA - Sokak: VAKAR
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: SAFA - Sokak: VAKUR
Mahalle: SAFA - Sokak: VATAN
Mahalle: SAFA - Sokak: SERVER
Mahalle: SAFA - Sokak: CAMİ
Mahalle: SAFA - Sokak: SANDAL
Mahalle: SAFA - Sokak: BAĞDAGÜL
Mahalle: SAFA - Sokak: HİLMİ
Mahalle: SAFA - Sokak: GÜNDOĞUSU
Mahalle: SAFA - Sokak: YAMAÇ YOLU
Mahalle: SAFA - Sokak: AHİ
Mahalle: SAFA - Sokak: ENVER
Mahalle: SAFA - Sokak: HAK
Mahalle: SAFA - Sokak: MEDDAH
Mahalle: SAFA - Sokak: FERSAH
Mahalle: SAFA - Sokak: TÜRKELİ
Mahalle: SAFA - Sokak: ULUEREN
Mahalle: SAFA - Sokak: HAKYOL
Mahalle: SAFA - Sokak: AKİF
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: HOŞGÖRÜ
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: AŞURE
Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: HAKYOL
ŞİLE 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: İMRENLİ
Mahalle: İMRENLİ - Sokak: KÖPRÜ GEÇİDİ
Mahalle: İMRENLİ - Sokak: DEHA
Mahalle: İMRENLİ - Sokak: PEMBE GÜL
Mahalle: İMRENLİ - Sokak: İMRENLİ
Mahalle: İMRENLİ - Sokak: SERÇE KALE
Mahalle: İMRENLİ - Sokak: FIRTINA
SULTANBEYLİ 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÜLKÜ
TUZLA 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
13:00 - 18:30 saat aralığında
Mahalle: AYDINLI - Sokak: PATLAYICI MADDELER YOLU
Mahalle: AYDINLI - Sokak: MAYIS
ÜSKÜDAR 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SELVİ
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: PAPATYA (ATA2) ÇIKMAZI
Mahalle: KULELİ - Sokak: VANİKÖY YOLU
Mahalle: KULELİ - Sokak: YALNIZ SELVİ
Mahalle: KULELİ - Sokak: PLEVNE
Mahalle: KULELİ - Sokak: KOCA ÇINAR
Mahalle: KULELİ - Sokak: ÇAKIL
Mahalle: KULELİ - Sokak: PAPATYALI
Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ALSANCAK
Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: YALNIZ SELVİ
Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: BAYRAK
Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ALPARSLAN
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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