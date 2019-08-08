Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 8 Ağustos 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 8 Ağustos 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ATAŞEHİR 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İPEKÇİ

BEYKOZ 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

13:00 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: ACARLAR - Sokak: YELKOVANKUŞU

Mahalle: ACARLAR - Sokak: KUĞU

Mahalle: ACARLAR - Sokak: ARIKUŞU

Mahalle: ACARLAR - Sokak: MARTI

Mahalle: ACARLAR - Sokak: PELİKAN

13:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ŞEMSİ

Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: YARDIM

Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: ATEŞ BÖCEĞİ

Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: SEYİT ÇAVUŞ

Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: EDEBALİ

Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: KANTAR

Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: SUDE

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: CEVİZLİ

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: MAYIS

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: KARANLIKDERE

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: EDEBALİ

13:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: BAKLACI

Mahalle: BAKLACI - Sokak: ÇEÇENİSTAN

Mahalle: BAKLACI - Sokak: AKDAMLA

Mahalle: BAKLACI - Sokak: GÜRPINAR ÇIKMAZI

Mahalle: BAKLACI - Sokak: ÇAKIR ÇIKMAZI

Mahalle: BAKLACI - Sokak: YADE

ÇEKMEKÖY 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: SÜLEYMANİYE

Mahalle: MERKEZ - Sokak: SELİMİYE

09:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: MERKEZ - Sokak: SÜLEYMANİYE

KADIKÖY 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

12:30 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: SARAYARDI

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: İSMAİL HAKKIBEY

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ATA

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: MUSTAFABEY

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ACIBADEM

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ÖMER CELALBEY

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: BEDRETTİN

Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ASALET

Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: SARAYARDI

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TANZİMAT

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÖMERPAŞA

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TAŞMEKTEP

Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KEMAL SALİH SEL

KARTAL 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: SAMANYOLU

Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: MEŞELİ

Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: MERİH

Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ÇOBANYILDIZI

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: ORG. TEKİN ARIBURUN

Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: SAMANYOLU

Mahalle: ÇAVUŞOĞLU - Sokak: MEŞELİ

MALTEPE 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SENEM

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ATAMAN

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YEŞİM

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: ÇINAR

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: İPEK

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL

PENDİK 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 19:00 saat aralığında

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: FIRIN

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: DİZDAR

09:00 - 19:00 saat aralığında

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KAYIN

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ANNELER

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BAKİ

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN TÜRKEŞ

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: UZUNCA

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BAHA

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MERDİVEN

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ŞİFALI

09:00 - 19:00 saat aralığında

Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ELKA

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ÇİĞDEMLİ

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BAKİ

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN TÜRKEŞ

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ENVER

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: PIRILTI

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: RIZA

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÖRSEL

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ÇARIK

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: AĞAÇSEVEN

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KISA

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BAHA

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SİNOPLU

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MENEKŞE

13:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: PİRİ REİS

SANCAKTEPE 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: VEYSEL KARANİ - Sokak: VEFA

Mahalle: SAFA

Mahalle: SAFA - Sokak: SANCAKTAR

Mahalle: SAFA - Sokak: FEYZA

Mahalle: SAFA - Sokak: MUHTEŞEM

Mahalle: SAFA - Sokak: SERVER

Mahalle: SAFA - Sokak: ZEKAT

Mahalle: SAFA - Sokak: TAKVA

Mahalle: SAFA - Sokak: SİDRE

Mahalle: SAFA - Sokak: MUTEBER

Mahalle: SAFA - Sokak: ZÜLÜF

Mahalle: SAFA - Sokak: DALYAN

Mahalle: SAFA - Sokak: GAYE

Mahalle: SAFA - Sokak: KAZA

Mahalle: SAFA - Sokak: TEPEYOLU

Mahalle: SAFA - Sokak: ULUEREN

Mahalle: SAFA - Sokak: KOTKU

Mahalle: SAFA - Sokak: BAHÇE

Mahalle: SAFA - Sokak: VAKAR

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: SAFA - Sokak: VAKUR

Mahalle: SAFA - Sokak: VATAN

Mahalle: SAFA - Sokak: SERVER

Mahalle: SAFA - Sokak: CAMİ

Mahalle: SAFA - Sokak: SANDAL

Mahalle: SAFA - Sokak: BAĞDAGÜL

Mahalle: SAFA - Sokak: HİLMİ

Mahalle: SAFA - Sokak: GÜNDOĞUSU

Mahalle: SAFA - Sokak: YAMAÇ YOLU

Mahalle: SAFA - Sokak: AHİ

Mahalle: SAFA - Sokak: ENVER

Mahalle: SAFA - Sokak: HAK

Mahalle: SAFA - Sokak: MEDDAH

Mahalle: SAFA - Sokak: FERSAH

Mahalle: SAFA - Sokak: TÜRKELİ

Mahalle: SAFA - Sokak: ULUEREN

Mahalle: SAFA - Sokak: HAKYOL

Mahalle: SAFA - Sokak: AKİF

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: HOŞGÖRÜ

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: AŞURE

Mahalle: YUNUS EMRE - Sokak: HAKYOL

ŞİLE 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: İMRENLİ

Mahalle: İMRENLİ - Sokak: KÖPRÜ GEÇİDİ

Mahalle: İMRENLİ - Sokak: DEHA

Mahalle: İMRENLİ - Sokak: PEMBE GÜL

Mahalle: İMRENLİ - Sokak: İMRENLİ

Mahalle: İMRENLİ - Sokak: SERÇE KALE

Mahalle: İMRENLİ - Sokak: FIRTINA

SULTANBEYLİ 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÜLKÜ

TUZLA 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

13:00 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: AYDINLI - Sokak: PATLAYICI MADDELER YOLU

Mahalle: AYDINLI - Sokak: MAYIS

ÜSKÜDAR 8 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SELVİ

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: PAPATYA (ATA2) ÇIKMAZI

Mahalle: KULELİ - Sokak: VANİKÖY YOLU

Mahalle: KULELİ - Sokak: YALNIZ SELVİ

Mahalle: KULELİ - Sokak: PLEVNE

Mahalle: KULELİ - Sokak: KOCA ÇINAR

Mahalle: KULELİ - Sokak: ÇAKIL

Mahalle: KULELİ - Sokak: PAPATYALI

Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ALSANCAK

Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: YALNIZ SELVİ

Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: BAYRAK

Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: ALPARSLAN

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.