Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 8 Temmuz 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 8 Temmuz 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

ATAŞEHİR 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 18.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 29.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 27.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 25.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 23.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 22.

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: FERHATPAŞA YOLU

Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 20.

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: İÇERENKÖY

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: IHLAMUR AĞACI

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOPÇU İBRAHİM

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇAYIR

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SAĞLIK

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: FİDANLI

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: POSTANE

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: PİRAYE ÇIKMAZI

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: UYGAR

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: KÜÇÜK PAPATYA

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: MUSTAFAPAŞA

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: TOMURCUK ÇIKMAZI

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HASAN POLATKAN

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: AHMET EREN

Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HALICILAR CAMİ

BEYKOZ 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞLAR

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜRGENTEPE

ÇEKMEKÖY 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DELİCEPINAR

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKKON

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MEŞELİK

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MÜRSEL

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELİM DEDE

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YURTSEVER

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞENAY

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLPINAR

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YEŞİLBAHÇE

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ULUBATLI HASAN

13:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: MERKEZ - Sokak: CANDAN

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ZAFER

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI

Mahalle: MERKEZ - Sokak: MAARİF

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ATLAS

Mahalle: MERKEZ - Sokak: DURMUŞOĞLU

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞEVVAL

Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ

KADIKÖY 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

12:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FENERYOLU

Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY

KARTAL 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

13:30 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÜLDEMET

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYAZMA

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MANSUR

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÜLER

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: RAHMANLAR

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: SELVİ

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: RASAT

14:30 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYAZMA

14:30 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYAZMA

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DİNAR

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: HEYBELİ

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KÜME

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MAKBER ÇIKMAZI

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: VARDAR

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: İLKİN

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SİMA

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SEVDA

Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SERÜVEN

Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: BEGONYA

MALTEPE 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: GİRNE - Sokak: BAŞÖĞRETMEN

Mahalle: ESENKENT

Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANİ PAŞA

Mahalle: ESENKENT - Sokak: HASAN TAHSİN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞENNUR

Mahalle: ESENKENT - Sokak: METİN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜNEŞLİK

Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKSU

Mahalle: ESENKENT - Sokak: NEHİRLİ

Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÖKSUN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: DERVİŞ

Mahalle: ESENKENT - Sokak: DERYA

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZMEN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: DEVRAN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: DERYALI

Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZMAN ÇIKMAZI

Mahalle: ESENKENT - Sokak: HASANPAŞA ÇIKMAZI

Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜNEYLİLER ÇIKMAZI

Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜRLEYEN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: KAHRAMAN

Mahalle: ESENKENT - Sokak: TEMEL ÇIKMAZI

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: İSMET İNÖNÜ

Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KIŞLA YOLU

09:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: YAKACIK YOLU

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: FINDIKLI - Sokak: CANDOSTUM

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CAN

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEGONYALIK

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CEM

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ALTINTABAK

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEGONYALI

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANAN

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEGONYALIK

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CUMHUR

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANSEV

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANAN

PENDİK 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 12:00 saat aralığında

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: CAM

09:30 - 12:30 saat aralığında

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: DEMİRBAĞ

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: GENÇLİK

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: 450 KONUTLAR

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: CAM

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AYAR

13:30 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ACAR

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AYAZMA

14:30 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ÇINARDERE

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: GENÇLİK

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ŞEHİT AYHAN ASLAN

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: YENİHAYAT

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: TUĞ

Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AKSEKİ

13:00 - 18:30 saat aralığında

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: AKKAYA

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SARAY

10:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: KAYNARCA

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: FİŞEK

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÜNDOĞAN

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇAYIR BAŞI

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖLÇÜ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BAHATTİN VELED

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BABADAĞ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MÜNZEVİ

Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SETÜR

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAVAK

SULTANBEYLİ 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:15 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ORHAN GAZİ

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BENLİ

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MERCAN

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MERTER

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ŞEHİT BİROL ÇOBAN

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAMİL

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KANAL

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ORHAN GAZİ

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÖKTEPE

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÜNYÜZÜ

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: İLKER

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SU KENARI

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ASHAP ÇIKMAZI

Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: SU KENARI

Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ALPARSLAN

Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: BENLİ

Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ORHAN GAZİ

Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TERCAN

Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÖKTEPE

Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÜLLÜCE

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KANGAL

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BELDE

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BENLİ

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAMİL

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MUHLİS

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ÖZGÜR

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÖKTEPE

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SU KENARI

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: AYAZ

Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: SU KENARI

Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: BELDE

Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: KAMACI

TUZLA 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ŞİFA - Sokak: ŞİFA YANYOL

ÜMRANİYE 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FİDAN

13:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: PARSELLER - Sokak: KESİKKAYA

ÜSKÜDAR 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SELVİ

Mahalle: KULELİ

Mahalle: KULELİ - Sokak: MOR SALKIM

Mahalle: KULELİ - Sokak: VEZİR TOPÇU

Mahalle: KULELİ - Sokak: YALNIZ SELVİ

Mahalle: KULELİ - Sokak: ŞEKİP AYHAN ÖZIŞIK

Mahalle: KULELİ - Sokak: ÇAKIL

Mahalle: KULELİ - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ

Mahalle: KULELİ - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ ÇIKMAZI

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.