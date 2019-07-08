Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 8 Temmuz 2019 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 8 Temmuz 2019 'da İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda; Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 8 Temmuz 2019 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 8 Temmuz 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
ATAŞEHİR 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 18.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 29.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 27.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 25.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 23.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 22.
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: FERHATPAŞA YOLU
Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 20.
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: İÇERENKÖY
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: IHLAMUR AĞACI
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TOPÇU İBRAHİM
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇAYIR
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SAĞLIK
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: FİDANLI
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: POSTANE
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: PİRAYE ÇIKMAZI
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: UYGAR
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: KÜÇÜK PAPATYA
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: MUSTAFAPAŞA
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: TOMURCUK ÇIKMAZI
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HASAN POLATKAN
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: AHMET EREN
Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: HALICILAR CAMİ
BEYKOZ 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BAĞLAR
Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜRGENTEPE
ÇEKMEKÖY 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DELİCEPINAR
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKKON
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MEŞELİK
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MÜRSEL
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELİM DEDE
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YURTSEVER
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞENAY
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GÜLPINAR
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YEŞİLBAHÇE
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ULUBATLI HASAN
13:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: MERKEZ - Sokak: CANDAN
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ZAFER
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ÇAVUŞBAŞI
Mahalle: MERKEZ - Sokak: MAARİF
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ATLAS
Mahalle: MERKEZ - Sokak: DURMUŞOĞLU
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ŞEVVAL
Mahalle: MERKEZ - Sokak: ERTUĞRUL GAZİ
KADIKÖY 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
12:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FENERYOLU
Mahalle: FENERYOLU - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY
KARTAL 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
13:30 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÜLDEMET
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYAZMA
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MANSUR
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: GÜLER
09:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: RAHMANLAR
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: SELVİ
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: RASAT
14:30 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYAZMA
14:30 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: AYAZMA
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: DİNAR
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: HEYBELİ
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: KÜME
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: MAKBER ÇIKMAZI
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: VARDAR
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: İLKİN
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SİMA
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SEVDA
Mahalle: HÜRRİYET - Sokak: SERÜVEN
Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: BEGONYA
MALTEPE 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: GİRNE - Sokak: BAŞÖĞRETMEN
Mahalle: ESENKENT
Mahalle: ESENKENT - Sokak: KANİ PAŞA
Mahalle: ESENKENT - Sokak: HASAN TAHSİN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞENNUR
Mahalle: ESENKENT - Sokak: METİN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜNEŞLİK
Mahalle: ESENKENT - Sokak: AKSU
Mahalle: ESENKENT - Sokak: NEHİRLİ
Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÖKSUN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: DERVİŞ
Mahalle: ESENKENT - Sokak: DERYA
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZMEN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: DEVRAN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: DERYALI
Mahalle: ESENKENT - Sokak: ÖZMAN ÇIKMAZI
Mahalle: ESENKENT - Sokak: HASANPAŞA ÇIKMAZI
Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜNEYLİLER ÇIKMAZI
Mahalle: ESENKENT - Sokak: GÜRLEYEN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: KAHRAMAN
Mahalle: ESENKENT - Sokak: TEMEL ÇIKMAZI
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: İSMET İNÖNÜ
Mahalle: AYDINEVLER - Sokak: KIŞLA YOLU
09:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: BÜYÜKBAKKALKÖY - Sokak: YAKACIK YOLU
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: FINDIKLI - Sokak: CANDOSTUM
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CAN
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEGONYALIK
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CEM
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: ALTINTABAK
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEGONYALI
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANAN
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: BEGONYALIK
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CUMHUR
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANSEV
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ZÜMRÜTEVLER - Sokak: CANAN
PENDİK 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 12:00 saat aralığında
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: CAM
09:30 - 12:30 saat aralığında
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: DEMİRBAĞ
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: GENÇLİK
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: 450 KONUTLAR
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: CAM
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AYAR
13:30 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ACAR
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AYAZMA
14:30 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ÇINARDERE
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: GENÇLİK
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ŞEHİT AYHAN ASLAN
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: YENİHAYAT
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: TUĞ
Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AKSEKİ
13:00 - 18:30 saat aralığında
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: AKKAYA
Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SARAY
10:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: KAYNARCA
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: FİŞEK
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÜNDOĞAN
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇAYIR BAŞI
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖLÇÜ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BAHATTİN VELED
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BABADAĞ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MÜNZEVİ
Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SETÜR
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAVAK
SULTANBEYLİ 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:15 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: ORHAN GAZİ
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BENLİ
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MERCAN
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MERTER
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ALPARSLAN
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ŞEHİT BİROL ÇOBAN
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAMİL
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KANAL
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ORHAN GAZİ
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÖKTEPE
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÜNYÜZÜ
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: İLKER
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SU KENARI
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ASHAP ÇIKMAZI
Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: SU KENARI
Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ALPARSLAN
Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: BENLİ
Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ORHAN GAZİ
Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TERCAN
Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÖKTEPE
Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÜLLÜCE
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: MECİDİYE - Sokak: KANGAL
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BELDE
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BENLİ
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KAMİL
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MUHLİS
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ÖZGÜR
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GÖKTEPE
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SU KENARI
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: AYAZ
Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: SU KENARI
Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: BELDE
Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: KAMACI
TUZLA 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ŞİFA - Sokak: ŞİFA YANYOL
ÜMRANİYE 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FİDAN
13:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: PARSELLER - Sokak: KESİKKAYA
ÜSKÜDAR 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: SELVİ
Mahalle: KULELİ
Mahalle: KULELİ - Sokak: MOR SALKIM
Mahalle: KULELİ - Sokak: VEZİR TOPÇU
Mahalle: KULELİ - Sokak: YALNIZ SELVİ
Mahalle: KULELİ - Sokak: ŞEKİP AYHAN ÖZIŞIK
Mahalle: KULELİ - Sokak: ÇAKIL
Mahalle: KULELİ - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ
Mahalle: KULELİ - Sokak: MEHMET ÇAVUŞ ÇIKMAZI
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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