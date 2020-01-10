Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ 9 Ocak 2020 Elektrik kesintileri
AYEDAŞ, 10 Ocak 2020 'de İstanbul Anadolu yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan duyuruda Beykoz, Kartal, Tuzla, Ümraniye ve daha birçok mahallede elektrik kesintileri uygulanacak. Peki elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 10 Ocak 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın
AYEDAŞ 10 Ocak 2019 elektrik kesintileri
Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.
BEYKOZ 10 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:30 - 13:30 saat aralığında
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇİNİLİ
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GİZLİ
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KARADENİZ
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AMİR
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SIR
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: TALİH
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: HÜNKAR
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: UFUK
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇEMENZAR
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AHİZE
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AKSU
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ARNAVUTDERE
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇELİKHAN
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ELVAN
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AKYURT ÇIKMAZI
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ELİT
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AHİ
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: DİDİM
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GEYİK
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GÜLÇİN
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: BUHARA ÇIKMAZI
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: İKBAL
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MANİDAR
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: TAHİN
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GÜNEŞLİ
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ULUS
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ABİDE
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AFYON
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: DOLUNAY ÇIKMAZI
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AFİYET
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ERZİNCAN
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AHALİ
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: BOSNA
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: LALEZAR ÇIKMAZI
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇELEBİ ÇIKMAZI
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: VEDA
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ETKİN
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ARA ÇIKMAZI
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MERAL
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ZENCEFİL
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SÜREYYAPAŞA
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ALAGEYİK ÇIKMAZI
Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SERHAD ÇIKMAZI
Mahalle: GÖRELE - Sokak: ERDOĞANLAR ÇIKMAZI
Mahalle: GÖRELE - Sokak: ŞEHİT SERVET
Mahalle: GÖRELE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU
Mahalle: GÖRELE - Sokak: HACI HÜSEYİN ÇIKMAZI
Mahalle: GÖRELE - Sokak: VEDA
KARTAL 10 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
00:30 - 06:30 saat aralığında
Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: SOĞANLIK D-100 KUZEY YANYOL
13:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: İNÖNÜ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HARŞİT
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SIRASELVİLER
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KIZILIRMAK
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TOROS
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: IĞDIR
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT AZİZ AKTAŞ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÖZİPEK
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARADAĞ
Mahalle: ESENTEPE - Sokak: CİLODAĞI
TUZLA 10 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ZÜMRÜT
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: AY
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MELİK
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: UÇAR
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MÜŞTAK
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ERKUŞ
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞENER
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ELA
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ÜSTÜNDAĞ
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MİMARBAŞI
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: FENER
Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ESLEM
ÜMRANİYE 10 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ
13:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: EDEP
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TÜRKER
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: EMİN
09:00 - 11:00 saat aralığında
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DİLEK
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: EMİR
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HİCRET
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KADİR
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YUMURCAK
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: MELİKŞAH
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CEMRE
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DUMRU
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇETİN
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TAVUKÇUYOLU
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: İBRAHİM HAKKI
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: GARİP
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: SEMAH
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: AÇIKYÜZ
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TURCAN
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: YUNUS
Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TAVUKÇUYOLU
Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler
Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.
UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.
Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.
Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.
Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.
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