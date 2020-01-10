​ Elektrikler ne zaman gelecek? diye soran vatandaşlar için AYEDAŞ’ın sitesindeki açıklamalar cevap oluyor. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) internet sitesi üzerinden 10 Ocak 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

Kesinti yaşanan bölgelerde vatandaşlar; elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. Haberimizde açıklanan listenin yanı sıra Anadolu yakası elektrik kesintisi sorgulama sayfası linkinede ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA İLETİŞİM TELEFON

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız AYEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

AYEDAŞ Arıza bildirim formu için tıklayın

AYEDAŞ 10 Ocak 2019 elektrik kesintileri

Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesi Ayedaş tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada Operasyonel iş süreçlerimize bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceği belirtiliyor.

BEYKOZ 10 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:30 - 13:30 saat aralığında

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇİNİLİ

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GİZLİ

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: KARADENİZ

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AMİR

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SIR

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: TALİH

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: HÜNKAR

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: UFUK

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇEMENZAR

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AHİZE

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AKSU

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ARNAVUTDERE

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇELİKHAN

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ELVAN

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AKYURT ÇIKMAZI

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ELİT

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AHİ

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: DİDİM

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GEYİK

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GÜLÇİN

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: BUHARA ÇIKMAZI

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: İKBAL

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MANİDAR

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: TAHİN

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: GÜNEŞLİ

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ULUS

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇENGELDERE

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ABİDE

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AFYON

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: DOLUNAY ÇIKMAZI

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AFİYET

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ERZİNCAN

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: AHALİ

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: BOSNA

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: LALEZAR ÇIKMAZI

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ÇELEBİ ÇIKMAZI

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: VEDA

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ETKİN

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ARA ÇIKMAZI

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: MERAL

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ZENCEFİL

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SÜREYYAPAŞA

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: ALAGEYİK ÇIKMAZI

Mahalle: ÇENGELDERE - Sokak: SERHAD ÇIKMAZI

Mahalle: GÖRELE - Sokak: ERDOĞANLAR ÇIKMAZI

Mahalle: GÖRELE - Sokak: ŞEHİT SERVET

Mahalle: GÖRELE - Sokak: POLONEZKÖY YOLU

Mahalle: GÖRELE - Sokak: HACI HÜSEYİN ÇIKMAZI

Mahalle: GÖRELE - Sokak: VEDA

KARTAL 10 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

00:30 - 06:30 saat aralığında

Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: SOĞANLIK D-100 KUZEY YANYOL

13:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: İNÖNÜ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: HARŞİT

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: SIRASELVİLER

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KIZILIRMAK

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: TOROS

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: IĞDIR

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ŞEHİT AZİZ AKTAŞ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: ÖZİPEK

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: KARADAĞ

Mahalle: ESENTEPE - Sokak: CİLODAĞI

TUZLA 10 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ZÜMRÜT

Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: AY

Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MELİK

Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS

Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: UÇAR

Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MÜŞTAK

Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ERKUŞ

Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ŞENER

Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ELA

Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ÜSTÜNDAĞ

Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MİMARBAŞI

Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: FENER

Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ESLEM

ÜMRANİYE 10 OCAK 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ

13:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: EDEP

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TÜRKER

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: EMİN

09:00 - 11:00 saat aralığında

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DİLEK

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: EMİR

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HİCRET

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KADİR

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YUMURCAK

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: MELİKŞAH

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: CEMRE

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: DUMRU

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇETİN

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TAVUKÇUYOLU

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: İBRAHİM HAKKI

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: GARİP

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: SEMAH

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: AÇIKYÜZ

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TURCAN

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: YUNUS

Mahalle: ŞERİFALİ - Sokak: TAVUKÇUYOLU

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce AYEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Planlı Elektrik Kesintisinden Önce Yapılması Gerekenler

Elektrik kesintisi bilgisi aldıktan sonra evinizde ya da işyerinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bilgiler, elektrikli aletlerinizi korur.

UPS kullanıyorsanız akülerin şarjlı olduğundan emin olunuz.

Jeneratörünüz var ise yağ seviyesi ve su seviyesini kontrol ediniz.

Buzdolabınızda bozulabilecek ürünlerinizi kesinti öncesinde tüketmeye çalışınız.

Kesinti süresince elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz.