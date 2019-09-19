Elektrikli araç yarışlarında şampiyonlar belli oldu

TÜBİTAK tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda tamamlanan final yarışlarının tamamlanmasıyla dereceye giren üniversite takımları açıklandı.

TÜBİTAK tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda üniversite öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araçlar, Körfez pistinde ödül için yarıştı. Araçları dereceye giren öğrenciler büyük heyecan yaşarken, dereceye giren takımlar ise İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) düzenlenecek törenle ödüllerini alacak. Elemeleri geçen 33 araç TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın start vermesi ile yarışa başladı. Yarışlara katılan üniversitelerin rektörlerinin de takip ettiği yarışlar için vatandaşlar ve öğrenciler tribünleri doldurdu. Büyük heyecanın yaşandığı yarışlar, akşam saatlerinde tamamlandı. Yarışların tamamlanması sonrasında sonuçlar açıklandı. Takımların açıklanan sonuçlara itiraz etmesinin ardından hakem kurulu tekrar incelemelerini yaparak kesin sonuçları açıkladı. Büyük heyecanın yaşandığı yarışlarda elektromobil kategorisinde en iyi performans ödülünün sahibi Çukurova Üniversitesi Elektromobil Takımı oldu.

Aynı kategoride Yıldız Teknik Üniversitesi ikinci, Altınbaş Üniversitesi üçüncü olurken, Yıldız Teknik Üniversitesi Enerjili Sistemler Kulübü verimlilik rekoru ödülün sahibi oldu. Performans ödülleri hidromobil kategorisinde ise Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü birinci, Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı ikinci, Bursa Uludağ Üniversitesi UMAKİT takımı üçüncü oldu. Teknik tasarımının ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Göktürk Takımı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü Hidromobil Takımı arasında paylaşılmasına karar verildi. Görsel tasarım ödülünü ise estetik kabuk tasarımı sebebiyle Konya Teknik Üniversitesi Anka Teknik Takımı aldı.

Kurul özel ödülü de ilk defa katıldıkları yarışmada göstermiş oldukları başarılı takım çalışması ve sportmen davranışları sebebiyle Kastamonu Üniversitesi Şerife Bacının Torunları Takımı ile Altınbaş Üniversitesi Eva Team arasında paylaştırılmasına karar verildi. Ayrıca yarışmada Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü Hidromobil Takımı, Bursa Uludağ Üniversitesi UMAKİT Hidromobil Takımı ve Pamukkale Üniversitesi Atay Takımı yerli ürün teşvik ödülüne layık görüldü.

Dereceye giren takımlar Cumartesi günü İstanbul Atatürk Havalimanı alanında düzenlenen TEKNOFEST'te ödüllerini alıp, araçlarını sergileme fırsatı bulacak.

Kaynak: İHA