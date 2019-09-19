Elektrikli araç yarışlarının kazananları belli oldu

TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda elektromobil kategorisinde Çukurova Üniversitesi birinci, Yıldız Teknik Üniversitesi ikinci, Altınbaş Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl 15'incisi düzenlenen "TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda dereceye giren takımlar belli oldu. Yarışlarda elektromobil kategorisinde Çukurova Üniversitesi birinci, Yıldız Teknik Üniversitesi ikinci, Altınbaş Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Altınbaş Üniversitesi'ne ayrıca ilk defa katıldıkları yarışmada göstermiş oldukları takım çalışması ve sportmen davranışları sebebiyle Kurul Özel ödülü de verildi. Bunun yanı sıra TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal tarafından Altınbaş Üniversitesi'nin Elektromobil Takım Kaptanı Tacettin Sevim'e Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik Belgesi takdim edildi.

Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji tasarrufunun önemine dikkat çeken festivalde alternatif enerjilerin pratikte oldukça yeterli olduğunu gösterilmek istendi. Yarışlarda ayrıca binlerce genç mühendis ve bilim insanının elektrikli araç teknolojileri üzerinde deneyim edinmesi, yerli araç parçalarının üretimi konusunda akademik bilgilerinin pratikle buluşması sağlandı.

"ÜRETTİĞİMİZ BİLGİ VE TEKNOLOJİNİN ÜRÜN HALİNE DÖNÜŞMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin başarısıyla mutlu olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, "Mühendislik fakültemizin böyle bir başarı elde etmesi beni çok mutlu etmiştir. Biz üniversite olarak ürettiğimiz bilgi ve teknolojinin ürün haline dönüşmesi bizim için çok önemli. Bunun için de bu tür etkinliklere katılıp yarışmak bizim çok önemli. Bugünkü bu yarışta tek vakıf üniversitesi olmak ve dereceye girmek ayrıca gurur kaynağı oldu. 70-80 arkadaşımız aracı yaparken fedakârca, gece gündüz, 100 metre yakınlarında yurt olmasına rağmen atölyelerde kalarak çalıştılar. Onları çok tebrik ediyorum. Sonuç bizi çok tatmin edici. Ekibin tutumu ve aracın tutumu çok tatmin edici boyutlarda görüyorum" dedi.

"ELEKTRİKLİ ARAÇ İHTİYACINI KARŞILAYACAK BİR MODELLEME ORTAYA KOYDUK"

Yapılan çalışmayla ilerki yıllarda Türkiye'de elektrikli araç ihtiyacını karşılayacak bir modelleme ortaya koyulduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ise şöyle konuştu:

"Altınbaş Üniversitesi, vakıf üniversitelerinde araştırmaya ve Türkiye'nin milli hedeflerini nasıl katkı sağlandığını göstermek amacıyla çok büyük bir adım attı. TÜBİTAK'ın düzenlediği elektrikli araç yarışlarına bu sene güçlü bir ekiple katıldık. Bugüne kadarki teknik ve sıralama yarışlarında ekibimiz çok önemli bir başarı elde etti. Gerek enerji verimliliği gerek aracın dizaynı anlamında ülkemizin ileride elektrikli araç ihtiyacını karşılayacak bir modellemeyi ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Bu da bir ekip çalışması sonucu ortaya çıktı. 8 aydır öğrencilerimiz gece ve gündüz demeden çalıştılar. Bu yıl bir ilk var. TÜBİTAK aracın motoru dahil her şeyin yerli olmasını istiyor. Bizde bunu gerçekleştirdik. Tamamen orijinal ve bizim öğrencilerimizin tasarımlarıyla yola çıktık. Ümit ediyoruz Türkiye'de ki bu yarışlar teknolojiyle ilgili, inovasyonla ilgili yapılanlar ileriki yıllarda Türkiye'nin özellikle elektrikli araç, hidro-enerjili araç konularında dünyada önemli bir yere gelmesine imkan sağlayacak."

"HAVA ŞARTLARI ZORLADI"

Havanın sıcak olması nedeniyle araçta zorlandığını söyleyen Altınbaş Üniversitesi Mühendislik v de Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve elektro mobil aracı pilotu Ekrem Cılız da, "Yarış biraz zorlayıcıyla, havanın sıcak olması araç içersinde beni çok zorladı. Ama her zorlukla karşılaştığımda ekibimizin bu araç için verdiği çabayı düşünüyordum. Sabahladığımız geceleri ve sağda solda lastik üzerinde yattığımız geceleri düşündüm. Onların bana olan desteği moral veriyordu ve sıcaklığı hissetmemi sağlıyordu. Yarışı bitirirken telsizden anons ettim ekibimize önemli olan sahip olduğunuz başarı değil başarıyı kiminle paylaştığınız. Ben bu ekiple bu şerefi yaşadığım için çok şanslı hissediyorum kendimi."

DHA