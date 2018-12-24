Elektrikli aracın kontağını çevirince olan oldu

Muğla'nın Menteşe İlçesinde 48 DV 146 plakalı aracın sürücüsü T.Y. elektrikli arabasıyla iki çocuğu ve annesini eve götürdüğü sırada kırmızı ışıkta durdu.

Araçtan garip kokular alan sürücü, elektrikli aracına bakmak için anne ve çocuklarını indirdiği sırada araç alev aldı. Ardından elektrikli araçta bir anda patlama meydana geldi. Sürücü ise anne ve çocukları ile birlikte patlamadan son anda kurtuldu. Araç ise küle döndü.Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışmalarını tamamlamasının ardından nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA