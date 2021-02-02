Elektrikli araçlara ÖTV zammı Resmi Gazete'de

Bugün itibari ile elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapıldı. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme ile motor gücü 85 kWh olan elektrikli araçların ÖTV oranı yüzde 3'ten yüzde 10'a, motor gücü 85 kWh ile 120 kWh arasında kalan elektrikli araçların ÖTV oranı da yüzde 7'den 25'e çıktı.

Karar ile birlikte, motor gücü 120 kWh geçen elektrikli araçlarda ise yeni ÖTV oranı yüzde 60 olarak belirlendi. Bu gruptaki araçların eski ÖTV oranı ise yüzde 15'di.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı şu şekilde;