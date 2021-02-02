Son dakika... Muş Mescitli'de 4,0 büyüklüğünde depremAK Parti Tuzla ilçe teşkilatı Talha Tayfur dediMüge Boz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, kiminle evli ? Hangi yapımlarda rol aldı?Erencan Yardımcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Erencan Yardımcı Eyüpspor transferi2 Şubat 2021 İzmir hava durumu nasıl? Yağmur var mı? İzmir yağmur son dakika!LGBT nedir, ne demek? LGBT açılımı nedir? LGBT tarihiNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 2 Şubat Salı 20212021 TUS ne zaman? TUS 1.dönem ve 2.dönem sınav tarihi2 Şubat Salı su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU3 Şubat Çarşamba su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Elektrikli araçlara ÖTV zammı Resmi Gazete'de

Elektrikli araçlara ÖTV zammı Resmi Gazete'de

2 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranları 3 ile 4 kat artırıldı.

Elektrikli araçlara ÖTV zammı Resmi Gazete'de

Bugün itibari ile elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapıldı. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme ile motor gücü 85 kWh olan elektrikli araçların ÖTV oranı yüzde 3'ten yüzde 10'a, motor gücü 85 kWh ile 120 kWh arasında kalan elektrikli araçların ÖTV oranı da yüzde 7'den 25'e çıktı.

Karar ile birlikte, motor gücü 120 kWh geçen elektrikli araçlarda ise yeni ÖTV oranı yüzde 60 olarak belirlendi. Bu gruptaki araçların eski ÖTV oranı ise yüzde 15'di.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı şu şekilde;

Elektrikli araçlara ÖTV zammı Resmi Gazete'de

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT