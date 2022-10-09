Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, 18 yaşındaki Alperen Meydan yağışlı hava nedeniyle dışardayken ıslanınca İnönü Mahallesi Şehit Zikri Şahin Sokak’ta bulunan evlerinin alt katındaki odasına giderek elektrikli battaniyeyi açıp uykuya daldı.

YANGIN HEM KENDİSİNİ HEM DE ODAYI SARDI

Meydan, elektrikli battaniyeden kaynaklandığı değerlendirilen yangında alevler birdenbire hem kendisini hem de odayı sarınca uyanarak yangını söndürmeye çalıştı.

MUTFAK TÜPÜ PATLAMADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Genç kendisini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. İtfaiye erleri, sıcak nedeniyle iğne kısmı eriyerek sızma yapan mutfak tüpünü de patlamadan dışarıya çıkardı.

Haberin Devamı

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Alperen Meydan ise 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine, oradan da Trabzon’daki bir hastaneye sevk edildi.

AĞIR YARALANAN GENÇ KURTARILAMADI

Ağır yaralanan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Meydan’ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından toprağa verilecek.