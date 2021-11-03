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  3. Elektrikli battaniye faciaya sebep oldu! Isınmak için fişe takıp uyuya kaldı, canından oldu!

Elektrikli battaniye faciaya sebep oldu! Isınmak için fişe takıp uyuya kaldı, canından oldu!

Düzce'de, elektrikli battaniyeyi fişe takılı unutup uyuya kalan Şenol Yılmaz (40) akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Elektrikli battaniye faciaya sebep oldu! Isınmak için fişe takıp uyuya kaldı, canından oldu!

Korkun olay, Düzce'nin Aziziye Mahallesinde yer alan 986. Sokak'ta meydana geldi. Saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, Şenol Yılmaz isimli vatandaş, uyumaya yakın elektrikli battaniyeyi prize taktı. Battaniyenin verdiği ısıyla mayışıp uyuya kalan Yılmaz, sabaha karşı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Elektrikli battaniye faciaya sebep oldu! Isınmak için fişe takıp uyuya kaldı, canından oldu!

ARKADAŞI FARK ETTİ

Sabah saatlerinde evden gelen kokuyu fark eden Yılmaz'ın arkadaşı, karşılaştığı manzara karşısında hayrete düştü. Durumu 112 Acil Servis'e bildirmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları, Şenol Yılmaz’ın arızalanan elektrikli battaniye nedeniyle akıma kapılıp hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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