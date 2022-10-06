Elektrikli bisiklet can aldı! 18 yaşındaki genç kızın yakınları yasa boğuldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde elektrikli bisikletten düşen genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Elektrikli bisiklet can aldı! 18 yaşındaki genç kızın yakınları yasa boğuldu

Yaşanan feci kaza, sabah saatlerinde Armutalan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah işe gitmek için elektrikli bisikleti ile yola çıkan 18 yaşındaki Berfin Günden dengesini kaybederek yolda düştü.

Elektrikli bisiklet can aldı! 18 yaşındaki genç kızın yakınları yasa boğuldu

GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Yoldan geçen bir vatandaşın yerde yatan genç kızı görüp 112 Acil Servisi aramasının ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Elektrikli bisiklet can aldı! 18 yaşındaki genç kızın yakınları yasa boğuldu

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan genç kızın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazenin ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Elektrikli bisiklet can aldı! 18 yaşındaki genç kızın yakınları yasa boğuldu

AİLESİ VE YAKINLARI YASA BOĞULDU

Üniversite sınavlarına hazırlandığı ve bir otelde çalıştığı öğrenilen genç kızın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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