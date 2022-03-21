Elektrikli Cihaz Teknikeri(Ev Cihazları Teknikeri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrikli Cihaz Teknikeri(Ev Cihazları Teknikeri) görev tanımı nedir, Elektrikli Cihaz Teknikeri(Ev Cihazları Teknikeri) ne iş yapar, Elektrikli Cihaz Teknikeri(Ev Cihazları Teknikeri) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrikli Cihaz Teknikeri(Ev Cihazları Teknikeri) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrikli Cihaz Teknikeri(Ev Cihazları Teknikeri) Tanımı;

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Elektrikli Cihaz Teknikeri(Ev Cihazları Teknikeri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrikli Cihaz Teknikeri(Ev Cihazları Teknikeri) Maaşları

Elektrikli Cihaz Teknikeri(Ev Cihazları Teknikeri) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrikli Cihaz Teknikeri(Ev Cihazları Teknikeri) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrikli Cihaz Teknikeri(Ev Cihazları Teknikeri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3113.33

Meslek Adı :

Elektrikli Cihaz Teknikeri(Ev Cihazları Teknikeri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Evlerde kullanılan elektrikli ev cihazlarının üretim, bakım ve onarımı alanında çalışan ara elemandır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrikli Cihaz Teknikeri(Ev Cihazları Teknikeri); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yeni ürün tasarımında AR-GE mühendisi ile birlikte çalışmak,

b) Tüm elektrikli ev cihazlarının bakım ve onarım işlerini yapmak,

c) Personelin görevlerini belirlemek ve çalışmalarını izlemek,

d) Çalışma planının uygulanmasını sağlamak ve bunun için gerekli malzeme, alet vb. sağlamak,

e) Kullandığı makine, araç ve gereçlerin bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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