Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ev ve iş yerlerinde; soğutma, ısıtma, pişirme, temizlik ve kişisel bakım cihazlarının bakım, onarım ve montajını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni Maaşları

Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni maaşı ortalama aylık 3.560 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim düzeyi yeterlidir.

Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni Ne İş Yapar?

Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planı yapmak,

b) Elektrikli ev aletlerinde kullanılan elektrik motorlarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek,

c) Isıtıcıların bakım ve onarım işlemlerini yürütmek,

d) Kesiciler ve parçalayıcıların bakım ve onarımını yapmak,

e) Gazlı ve elektrikli pişiricilerin bakım ve onarımını yapmak,

f) Temizleyiciler, havalandırıcıların bakım ve onarım işlemlerini yürütmek,

g) Basit su tesisat işlemlerini yapmak,

h) Çamaşır makinelerinin elektrik-mekanik arızalarının tespit ve tamir etmek,

i) Bulaşık makinelerinin elektrik-mekanik arızalarının tespit ve tamirini yapmak,

j) Çamaşır kurutucuların arızalarının tespiti ve tamirini gerçekleştirmek,

k) Akıllı ev aletlerinin bakım ve onarımını yapmak,

l) Soğutma sistemlerinin bakımını yapmak ve onarmak,

m) Mekâna uygun klimayı seçmek,

n) Klimaları onarmak ve monte etmek,

o) Bakım ve tamiri yapılan elektrikli ev aletini müşteriye teslim etmeden önce son kontrolünü gerçekleştirmek,

p) Bakım onarım ücretini hesaplayarak tahsilâtı yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleridir.

Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3113.34 olarak belirlenmiştir

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