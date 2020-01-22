Elektrikli ısıtıcı faciasını çocuklar önledi

Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 çocuklu ailenin yaşadığı evde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çocuklardan birinin yangını fark ederek annesini uyarmasıyla faciadan dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, Türbe Caddesi'nde bir sitenin birinci katında Önder Göküş'e ait evin yatak odasında bulunan elektrikli ısıtıcı devrildi. Eşyaların tutuştuğunu gören çocuklar durumu anneleri Neslihan Göküş'e haber verdi. Göküş, çocukları ile birlikte evdeki muhabbet kuşlarını da alarak evden çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Bu sırada evlerinden dumanlar yükselen aile fertleri gözyaşlarını tutamadı. Evde baba Önder Göküş hariç büyükbaba ve büyükanne ile birlikte toplam 6 kişinin yaşadığı öğrenildi.

Yangın esnasında dumandan etkilenen 1 kişi de aynı sokakta bulunan Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA