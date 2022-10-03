Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı görev tanımı nedir, Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı ne iş yapar, Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı Tanımı;

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Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı Maaşları

Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7412.28

Meslek Adı :

Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Her çeşit elektrik motorlarının bakım,sarım ve onarım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektrikli motora ait sargı, rotor, stator, mil, rulman ,tüm mekanik kısımlar, rulman kapakları, fan, klemens, iç ve dış temizliği vb. kontrol etmek,

b) Motordaki sargı yanıklığı ,çatlak, kırık ve arızalar tespit etmek.

c) Motorun içinde bulunan yanık sargı telleri sökmek, bobini parçalamadan tam olarak çıkarmak,

d) Kalıp ölçüleri,sipiri almak,

e) Mikrometre ile telin çapı ölçmek,

f) Ölçülere göre yeni tel, kalıplarda sipir sayılarına göre sarılarak hazırlamak,

g) Stator oluklarına ve motora basınçlı hava tutmak suretiyle motorun iç ve dış temizliği yapmak,

h) Rulmanların tamir, bakım ve temizliğini yapmak,

i) Sökülen parçaları onarmak veya onarılamayacak olan parçaları yenisi ile değiştirmek,

j) Yaptığı tamir ve bakıma göre maliyet hesabı çıkarmak,

k) Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı maaşlarına ek olarak sizlerde Elektrikli Motor Bakım-Onarımcısı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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