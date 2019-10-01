Elektrikli motosiklet ile kaza yapan sürücü yaralandı

Bilecik'te motoruyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip düşen sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içi Sanayi 6. Sokak'ta seyir halinde bulunan elektrikli motosiklet sürücüsü Nzarlevi Amshana Qanbar (43) direksiyon hakimiyeti kaybederek aracını devirdi. Yaşanan kazada sürücü Qanbar yaralanırken yaralı olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğunu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA