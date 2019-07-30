Elektrikli otobüsten çıkan duman korkuttu

MANİSA'da elektrikli belediye otobüsünün motor kısmından yükselen duman korku yarattı. Yangın tüpüyle müdahale edilen olayda, dumanın kompresörden geldiği anlaşıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Şehir Hastanesi-Uncubozköy hattında çalışan 45 E 4700 plakalı elektrikli belediye otobüsü, Şehzadeler ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldiğinde, otobüsün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine şoför A.E. (40) otobüsü sağa çekip, durdu. Dumanların yükseldiği kısma yangın tüpleriyle müdahale edildi. Bu sırada paniğe kapılan yolcuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, dumanların otobüsün kompresöründen çıktığı, herhangi bir yangının söz konusu olmadığı belirlenince, herkes rahat bir nefes aldı.

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DHA