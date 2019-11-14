Elektrikli süpürgenin içerisine saklanan uyuşturucuyu jandarma buldu

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, evindeki elektrikli süpürgenin içerisinde uyuşturucu ele geçirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen T.Ç'nin, Değirmenönü Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramalarda, T.Ç. tarafından elektrik süpürgesine saklanmış bir miktar sentetik uyuşturucunun yanı sıra tabanca ve 9 fişek bulundu.

Zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Öte yandan, Kestel ilçesi Bahariye Mahallesi'nde jandarma ekiplerini görünce kaçan araçtaki A.K. ve R.Ö. takip sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız iki silah ele geçiren ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı.





Kaynak: AA