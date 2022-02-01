Yılmaz Özdil, CHP ve Kılıçdaroğlu'nun planlarını haykırdı! "Mustafa Kemal gelse, CHP'den ihraç edecekler!"Son dakika | Bakan Mehmet Muş duyurdu: Ocak ayı ihracatı 17,6 milyar dolar oldu, Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldıTeknik Yönetmen (Televizyon) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıFanfin ne demek, TDK'ya göre Fanfin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Vaka sayıları rekor kırarken Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Bakan Koca açıklama yapacak! Yeni tedbirler gelir mi?Sapkınlığın bu kadarı! Ceylan Ertem, "Ameliyatla erkek oldu, adını en sevdiğim erkek ismi yaptı" diyerek sistematik şekilde yıllardır tacize uğradığını itiraf etti!Elektrikli Tofaş Şahin çıktı mı, ne zaman satılacak? Tofaş Şahin 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan üzen haber! Koronavirüs testi pozitif çıktıSerenay Sarıkaya'nın saplantılı hayranı Tayfur Demirtaş, zıvanadan çıktı! Güzellik bu defa gerçekten başa bela oldu! "Allah katında eşim... Peşini bırakmam"Primitif ne demek, TDK'ya göre Primitif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. Elektrikli Tofaş Şahin çıktı mı, ne zaman satılacak? Tofaş Şahin 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

Elektrikli Tofaş Şahin çıktı mı, ne zaman satılacak? Tofaş Şahin 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de otomobil denince ilk akla gelen modellerden olan Tofaş Şahin'in elektrikli modelinin 2022 yılında piyasaya sürüleceği konuşuluyor. Bu kapsamda ülkemizde de satışa çıkacağı belirtilen modelin hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Elektrikli Tofaş Şahin çıktı mı, ne zaman satılacak? Tofaş Şahin 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? sorularının yanıtları haberimizde...

Elektrikli Tofaş Şahin çıktı mı, ne zaman satılacak? Tofaş Şahin 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de yıllara damga vuran ve Tofaş Şahin modellerini Mısır ve Etiyopya'da yeniden üretileceği belirtildi. Şahin'in özellikle sayıları günden güne artan elektrikli araç sınıfında olacağı ifade edilirken Türkiye'de de satışa çıkacağına belirtildi. Şimdiden ilgiyle beklenen Tofaş Şahin'in fiyatının ne kadar olacağı da araba tutkunlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında çokça araştırılan Elektrikli Tofaş Şahin çıktı mı, ne zaman satılacak? Tofaş Şahin 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? sorularının yanıtları haberimizde...

2022 model elektrikli Tofaş çıktı mı? Tofaş Şahin 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

ELEKTRİKLİ TOFAŞ ŞAHİN ÇIKTI MI, NE ZAMAN SATILACAK?

 Tofaş Şahin'in elektrikli olacak 2022 modeli Türkiye'de ve dünyada henüz satışa çıkmadı. Aracın Ekim 2022'de satışa çıkacağına yönelik birtakım iddialar bulunuyor. Ancak resmi bir açıklamanın bulunmamaktadır.

2022 model elektrikli Tofaş çıktı mı? Tofaş Şahin 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

TOFAŞ ŞAHİN 2022 FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Elektrikli olması beklenen 2022 model Tofaş Şahin'in fiyatının yaklaşık olarak 1 milyon Etiyopya Birri olacağı belirtilirken dolar olarak karşılığının da 20 bin dolar olduğu belirtiliyor. Güncel kuru ülkemize uyarladığımızda Tofaş Şahin'in 267 bin TL gibi bir fiyata denk geleceği tahmin ediliyor. 

Ayrıca bilenen tasarımın dışına çıkılacağı ve daha sportif bir görünüm katılacağı iddia edilen aracın çeşitli versiyonlarının olacağı, Türkiye'de de 170 bin TL'ye satılabilir. Öte yandan elektrikli versiyonun fiyatının daha yüksek bir tutarda olacağı öne sürülüyor. 

Türkiye'de araçlardan alınan ÖTV tutarı da göz önüne alındığında aracın Türkiye'de satışının etkilenebileceğini söyleyebiliriz. 

2022 model elektrikli Tofaş çıktı mı? Tofaş Şahin 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 model elektrikli Tofaş çıktı mı? Tofaş Şahin 2022 fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT