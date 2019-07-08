Elektrikli, uzaktan kumandalı iş makinesi projesi geliştirdi

BURSA Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği öğrencisi Rasim Aksoy, operatörlerin yaşadığı iş kazalarının önüne geçmek için çift yönlü, otonom ve uzaktan kumandalı ağır iş makinesi projesi geliştirdi. Aksoy, Elektrik Mühendisleri Odası'nca düzenlenen yarışmada 1'inci olan projesinin, yatırımcı tarafından hayata geçirilmesini bekliyor.

Bursa Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Rasim Aksoy, ağır iş makinesi operatörlerinin yaşadığı kazaların önüne geçmek ve operatörlerin kaza sırasında yaralanmaması için çift kepçeli uzaktan kumandalı iş makinesi projesi geliştirdi. Aksoy, 500 metreye kadar uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen elektrikle çalışan iş makinesinin gerçek boyutunun 17'de biri ölçeğiyle maketini tasarladı. Özellikle askeri amaçlı olarak düşünülen proje, uzaktan kumandası sayesinde hendekleri kapatıp mayınların etrafını kazarken operatörlerin canını tehlikeye atmadan işlemi gerçekleştirebiliyor. Aref haberleşme sistemi ile internete gerek duyulmadan uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen iş makinesi, aynı zamanda sürekli yaptığı işleri hafızasına kaydederek otomatik olarak kendi yapabilir hale geliyor. Projesi ile Elektrik Mühendisleri Odası'nın düzenlediği yarışmaya katılarak 1'nci olan Rasim Aksoy, projesinin bir yatırımcı tarafından hayata geçirilmesini bekliyor.

'PROJEYİ İŞ KAZALARINDA OPERATÖRLERİ KORUMAK İÇİN YAPTIM'

Projenin amaçlarından bahseden Rasim Aksoy, "Biz burada ekskavatör örneğini ele aldık. Operatör, iş makinesine uzaktan komutlar veriyor. Projeyi iş kazalarında operatörleri korumak amacıyla yaptım. Bütün iş makinelerine uygulanabilir bir sistem tasarladım ve bunu makete döktüm. Biz bu maketi 1'e 17,5 ölçeği ile tamamen gerçeği tasarlayarak yaptık" dedi.

Proje hakkında detaylı bilgi veren öğretim üyesi Doktor Ayetül Gelen de "Bu proje ile amacımız özellikle askeri uygulamalarda açılan hendekleri uzaktan kumanda ile kapatmak, mayınların etrafını operatör olmadan kazmak ve bunu güvenli bir alana taşımak gibi işleri uzaktan kumandalı iş makinemiz ile yapabiliyoruz. Ayrıca maden ocakları gibi tehlikeli çalışma alanı olan yerlerde operatörün aracın içinde olmamasını sağlayarak oluşabilecek kazalardan yara almasını engellemiş oluyoruz. İş makinesinin sürekli yaptığı aynı eylemleri kaydederek makine uzaktan kumanda ile kontrol edilmese dahi o işi yapabiliyor. Günümüzde çevre kirliliği oldukça büyük bir sorun teşkil ettiği için biz elektrikli bir iş makinesi yapmak istedik" dedi.

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DHA