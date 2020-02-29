Elektrikli ve otonom araçlar sektörünün temsilcilerini buluşturan konferans

ANKARA'da düzenlenen "Elektrikli ve Otonom Araçlar" konferansında konuşan Mekatronik Mühendisleri Derneği Başkanı Ömer Yasin Adıgüzel "Otonom araçlar ilerleyen günlerde aracın içinde kahve içerek yolculuk yapmamızı sağlayacaklar. En önemlisi kaza yapmadan ve can kaybı olmadan gideceğimiz yere ulaşmamızı sağlayacaktır" dedi.

Ostim Teknik Üniversitesi'nde, Mekatronik Mühendisleri Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen konferansta, elektrikli ve otonom araçlar sektöründe çalışan yöneticiler, akademisyler ve öğrenciler bir araya geldi. Konferansa, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Ostim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da katıldı.

Mekatronik Mühendisleri Derneği Başkanı Ömer Yasin Adıgüzel, konferansın amacının elektrikli ve otonom araçlar üzerine çalışma yapan sektör yöneticileri, akademisyenler ile öğrencileri biraraya getirmek olduğunu söyledi. Elektrikli ve otonom araçların dünya ve Türkiye'deki yerinin ve son trendlerin konferansta paylaşılacağını kaydeden Adıgüzel, petrol ile çalışan araçların çevreye verdiği zarara dikkat çekerek elektrikli araçların yaygınlaşması durumunda bu zararın büyük oranda azalacağına dikkat çekti.

'OTONOM ARAÇLAR TRAFİK KAZALARINI ÖNLEYECEK'

Adıgüzel, araçların otonom özelliğine sahip olmasının önemine değinerek, "Trafik kazalarının yüzde 90'ı sürücü kaynaklıdır. Otonom araçlara yerleştirilen sensörler, araçlarda bulunan algılayıcı cihazlar vasıtasıyla bir yapay zeka ile ortamdan aldığı verilere dayanarak kendi kendine gidiyor. Araç kendi kararlarını verebiliyor. Otonom araçlar ilerleyen günlerde aracın içinde kahve içerek yolculuk yapmamızı sağlayacaklar. Rahat bir şekilde bir yerden bir yere gitmemizi, en önemlisi kaza yapmadan ve can kaybı olmadan gideceğimiz yere ulaşmamızı sağlayacaktır. İnanıyoruz ki elektrikli olan yerli ve milli otomobilimiz TOGG ile dünyada bir trend başlatacağız. Yine dünyada otonom araç konusunda Avrupa ve Amerika'nın dışında söz sahibi olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

SUNUMLAR

Gün boyu süren konferansta "Türkiye'deki şarj altyapısı ve geleceği', "Türkiye'de batarya paketi tasarımı ve üretimi', "elektrikli taşıt uygulamalarında kullanılan elektrik motorları: mevcut teknolojilere genel bakış ve Türkiye'deki mevcut durum', "otonom kamyonlar ve gelecekteki önemi', "troleybüs teknolojileri', "yol dışı makinalar için elektrifikasyon uygulaması', "seri üretim yerli elektrikli arabaya doğru" konularında sunumlar yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Konfreranstan detaylar

-Konuşmacılar

-Dinleyen öğrenciler

-Mekatronik Derneği Başkanı ile röp.

Kaynak: DHA