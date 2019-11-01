Elektriksiz kalan site sakinleri mağdur oldu

Karabük'te bir sitede yaşayan onlarca kişi, sitenin iskanı alınmayınca elektriksiz kaldı.

Karabük Mahallesi 527. Sokak'ta 3 bloklu 60 daireli Haspay Sitesi'nde yaşayan onlarca kişi müteahhidin iskanı almaması nedeniyle elektriklerinin olmadığını ve mağdur olduklarını belirtti. İskanı bulunmayan 3 bloktaki kiracı ve ev sahipleri, 2 yıldır aynı sorunla karşılaştıklarını, müteahhidin de kendilerini oyaladığını savundu. Müteahhidin kendileriyle ilgilenmediğini ve kendisine ulaşamadıklarını iddia eden site sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Site sakinlerinden Hatice Aydoğan Kaya, evinde diyaliz hastası olduğunu belirterek en büyük mağduriyetin kendisinin yaşadığını söyledi.

Müteahhidin kendilerine söz verdiğini, hiçbir problemin yaşanmayacağını söylediğini ifade eden Kaya, "İki yıldır oturuyoruz bir yıldır falan da elektrikler kesiliyor. "Ödeyin" diyor, ödeyenler var, ödüyorlar iki ay sonra bir daha kesiliyor. Benim eşimi diyaliz hastası makineye bağlı yaşıyor. Makinenin sabaha kadar çalışması lazım, elektriklerin kesilmemesi gerekiyor. Ama 3-4 gündür çalıştıramıyoruz. "Belediyeye gittik, iskanımız alalım" dedik başvurusunu yapmış, A blokun asansöründe sorun varmış, onun düzeltmesini yapmıyor. "Yaptım" diye gidiyormuş, tekrar aynı sorundan gidiyormuş. C blok olarak "biz kendimiz parasını verip alalım" dedik, yapı denetime gittik, A bloktaki proje tamamlanmadıktan sonra iskanımızı alamıyoruz. Bu işin parasında da değiliz artık, bu ayı kapatalım yarın yine aynısı olacak. Ne yapacağız, kış geldi herkesin çocuğu var. En mağduru benim. 500 kilo ilacım var ben onu nasıl değiştireceğim?" diye konuştu.

Müteahhidin iskanı almadığını, bu işin ne kadar süreceğini bilmediklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Bürosuna gittik, asansörü bir kat aşağıya indirecekmiş, 17 bin liraya mal oluyormuş. 17 bin lirayı bulamıyor. Bu gün 17 bin lirayı bulamayan kişi yarın ne yapacak, bir ay sonra ne yapacak. Kiracılar taşınıp gider, 3 yıldır bizi kandırıyor. Ruhsat alamıyoruz, ruhsat almak bana yasaksa müteahhide de yasak olması lazım, buna en başından niye müsaade ettiler. Su aboneliğim var suyun parasını ödüyorum, ama elektrik şirketi bunu yapmıyormuş. Elektrik dağıtım şirketi bize yapsın, herkes parasını yatırsın. Son bir yılda her ay kesiliyor."

A blok yöneticisi Yasemin Karadayı da mağdur olduklarını ne yapacaklarını bilemediklerini belirtti. Müteahhidin iskan almamak için kendilerini sürekli oyaladığını savunan Karadayı, "İki yıl iskan almak için çaba sarf ettik. Ama daha sonraki yıllarda sürekli elektrik parası isteme, elektrikleri kesme, bazen gelip şahsi dairelerin elektriğini kesiyordu.

Site sahipleri elektrik olmaması nedeniyle evdeki derin dondurucu ve buzdolaplarını elektrik olan başka yerlere taşıyarak çözüm buldu.

Kaynak: İHA