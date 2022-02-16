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Elektro ne demek, TDK'ya göre Elektro kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Elektro kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Elektro ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Elektro nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Elektro kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Elektro ne demek, TDK'ya göre Elektro kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Elektro ne demek? Elektro TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi elektro kelimesi. Peki elektro ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre elektro nedir, elektro kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ELEKTRO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Elektro kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre elektro kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Elektrokardiyografi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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