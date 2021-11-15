Elektroensefalograf ne demek, TDK'ya göre Elektroensefalograf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Elektroensefalograf ne demek? Elektroensefalograf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi elektroensefalograf kelimesi. Peki elektroensefalograf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre elektroensefalograf nedir, elektroensefalograf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ELEKTROENSEFALOGRAF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Elektroensefalograf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Elektroensefalograf kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre elektroensefalograf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beyinde oluşan elektriksel etkinliği kaydeden cihaz

