Elektroensefalografi ne demek, TDK'ya göre Elektroensefalografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Elektroensefalografi ne demek? Elektroensefalografi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi elektroensefalografi kelimesi. Peki elektroensefalografi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre elektroensefalografi nedir, elektroensefalografi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ELEKTROENSEFALOGRAFİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Elektroensefalografi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Elektroensefalografi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre elektroensefalografi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beyinde oluşan elektriksel etkinliğin kafa derisine konan elektrotlarla çizge hâlinde kaydedilmesi yöntemi, beyin çizgesi yöntemi

