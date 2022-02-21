Elektroensefalografi ne demek, TDK'ya göre Elektroensefalografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Maça Hazırlayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıPolimer ne demek, TDK'ya göre Polimer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSavlet ne demek, TDK'ya göre Savlet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Baca Temizleyicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAkrostiş ne demek, TDK'ya göre Akrostiş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Vergi Dilimi ne demek, TDK'ya göre Vergi Dilimi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSanatçının en zor akşamı! Mabel Matiz büyük acısını yürek yakan sözlerle paylaştı!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Elektroensefalografi ne demek, TDK'ya göre Elektroensefalografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Elektroensefalografi ne demek, TDK'ya göre Elektroensefalografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Elektroensefalografi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Elektroensefalografi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Elektroensefalografi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Elektroensefalografi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Elektroensefalografi ne demek, TDK'ya göre Elektroensefalografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Elektroensefalografi ne demek? Elektroensefalografi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi elektroensefalografi kelimesi. Peki elektroensefalografi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre elektroensefalografi nedir, elektroensefalografi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ELEKTROENSEFALOGRAFİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Elektroensefalografi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Elektroensefalografi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre elektroensefalografi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beyinde oluşan elektriksel etkinliğin kafa derisine konan elektrotlarla çizge hâlinde kaydedilmesi yöntemi, beyin çizgesi yöntemi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT