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Elektroliz ne demek, TDK'ya göre Elektroliz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Elektroliz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Elektroliz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Elektroliz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Elektroliz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Elektroliz ne demek, TDK'ya göre Elektroliz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Elektroliz ne demek? Elektroliz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi elektroliz kelimesi. Peki elektroliz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre elektroliz nedir, elektroliz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ELEKTROLİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Elektroliz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Elektroliz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre elektroliz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir elektrik akımının etkisiyle ortaya çıkan kimyasal ayrışma

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