Elektromanyetik enerjiyle Kovid-19'u etkisizleştiren teknoloji geliştirildi

İSTANBUL (AA) - İTÜ ARI Teknokent'te faaliyet gösteren teknoloji şirketi Smarte, geliştirdiği "Vironance" teknolojisi ile havada asılı, yüzey ve yüzeyin altına tutunmuş olan virüsleri elektromanyetik enerji ile etkisiz hale getiriyor.

Smarte'nin Kovid-19'u etkisiz hale getirmeye yönelik teknolojisinin detayları, Smarte Kurucu Ortağı Melih Ballıkaya ve Smarte Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Yavuz'un katılımıyla düzenlenen online toplantıyla duyuruldu.

Smarte Kurucu Ortağı Ballıkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 ortaya çıktığında insan sağlığını doğrudan tehdit eden bu virüse karşı harekete geçmek istediklerini belirterek, "Vironance teknolojisini binalarda virüs tespiti ve yok edilmesi amacını içeren Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdik. Bu teknoloji; kapsam alanında özel bir elektromanyetik alan oluşturuyor ve virüsleri, çeperlerini titreştirerek etkisiz hale getiriyor. Ayrıca Vironance, H1N1, H3N2, SARS, MERS gibi virüsleri etkisiz hale getirmek için büyük umut vadediyor." ifadelerini kullandı.





- "Bulaş riskinin yüksek olduğu alanlara odaklandık"





Vironance teknolojisinin, Sağlık Bakanlığı'nın ISO/IEC Standard 17025 akreditasyonuna sahip ve virüs deneyleri için akredite edilmiş laboratuvarı tarafından çalışmalarının raporlandığını aktaran Ballıkaya, şunları kaydetti:

"Çalışmamızın hem Türk Patent ve Marka Kurumu hem de Avrupa Patent ve PCT nezdinde çok sayıda patent başvurularını gerçekleştirdik. Ortaya koyduğumuz teknolojinin en güçlü yanı insan sağlığına zarar vermeden, virüsleri inaktif hale getirmesidir. Kimyasallardan farklı olarak gıda ile temasında gıdaya herhangi bir zarar vermez. Sadece uygulanan yüzeyde değil, nesnenin derinliklerine iner ve kısa bir süre içerisinde ilgili hacimde virüsü inaktif hale getirir.



Vironance teknolojisinin ülkemizde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte tüketicilerin özellikle mağaza, otel, kafe ve restoran gibi ortak alanlarda sağlık endişelerinin azalacağına inanıyoruz. Bu teknolojinin HORECA, perakende ve turizm sektörlerine katkı sağlayacağını, ihracat gelirlerimizi de artıracağını düşünüyoruz."

Smarte Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Yavuz da Vironance teknolojisinin Kovid-19'u etkisiz hale getirdiğine dikkati çekerek, "Bu teknolojiyi hayata geçirirken öncelikli olarak bulaş riskinin yüksek olduğu ve insanların toplu olarak vakit geçirdiği kamu binaları, ofisler, okullar, restoranlar, kafeler, AVM ve perakende zincirleri gibi sosyal alanlardaki sorunu çözmeye odaklandık." dedi.





Kaynak: AA