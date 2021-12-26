Elektron Akışı ne demek, TDK'ya göre Elektron Akışı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Elektron akışı ne demek? Elektron akışı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi elektron akışı kelimesi. Peki elektron akışı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre elektron akışı nedir, elektron akışı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ELEKTRON AKIŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Elektron akışı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre elektron akışı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Serbest elektronların yer değiştirmesi

