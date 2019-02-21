Elektronik mağazasının camlarını kırıp telefonları çaldılar

Adana'da kimliği belirlenmeyen hırsızılar elektronik mağazasına girerek 16 adet cep telefonu ile 3 adet tablet çalıp kaçtı.

Olay, Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 155 polis imdat hattına elektronik mağazasından alarm ihbarı alması üzerine olay yerine bölge asayiş ekipleri gitti. Asayiş ekipleri olay yerine gittiğinde mağazanın camlarının kırıldığını fark etti.

Mağazada yapılan incelemeler de tanıtım amaçlı kullanılan 16 adet cep telefonu ile 3 adet tabletin çalındığını belirledi. Polis olayı gerçekleştirilen kişileri yakalama çalışması başlattı.

Kaynak: İHA