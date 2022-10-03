Elektronik Montörü (Elektronik İkaz Sistemleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektronik Montörü (Elektronik İkaz Sistemleri) görev tanımı nedir, Elektronik Montörü (Elektronik İkaz Sistemleri) ne iş yapar, Elektronik Montörü (Elektronik İkaz Sistemleri) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektronik Montörü (Elektronik İkaz Sistemleri) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektronik Montörü (Elektronik İkaz Sistemleri) Tanımı;

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Elektronik Montörü (Elektronik İkaz Sistemleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektronik Montörü (Elektronik İkaz Sistemleri) Maaşları

Elektronik Montörü (Elektronik İkaz Sistemleri) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektronik Montörü (Elektronik İkaz Sistemleri) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektronik Montörü (Elektronik İkaz Sistemleri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.05

Meslek Adı :

Elektronik Montörü (Elektronik İkaz Sistemleri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İkaz sistemlerinin elektronik elemanlarını fabrikada, atölyede yada kullanıldığı yerde monte eden, ayarlayan ve onaran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektronik Montörü (Elektronik İkaz Sistemleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektronik Montörü (Genel) (7242.03)?de benzeri görevler yapar fakat ikaz sistemlerinde ihtisas sahibidir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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