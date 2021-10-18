Elektronik Mühendisi (Genel) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Elektronik Mühendisi (Genel) görev tanımı nedir, Elektronik Mühendisi (Genel) ne iş yapar, Elektronik Mühendisi (Genel) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektronik Mühendisi (Genel) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektronik Mühendisi (Genel) Tanımı;

Elektronik teçhizat ve sistemlerin projelerini yapan bunların inşaat, tesisat, işletme ve tamir işlerini yerine getiren kişidir

Elektronik Mühendisi (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektronik Mühendisi (Genel) Maaşları

Elektronik Mühendisi (Genel) maaşı ortalama aylık 8.750 TL’dir. En düşük Elektronik Mühendisi (Genel) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 13.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektronik Mühendisi (Genel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Elektronik Mühendisi (Genel) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Elektronik Mühendisi (Genel) Ne İş Yapar?

Elektronik Mühendisi (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Esas görevleri Elektrik Mühendisi (Genel)(2143.04) de belirtilen benzer işleri yapmak,

b) Radyo ve televizyon verici ve alıcı cihazları, radar cihazları veya tıbbi, sınai ve nükleer elektronik teçhizatı gibi elektronik sistemler üzerinde ihtisas sahibidir,

c) Elektron tüpleri, akustik devre unsurları, aletleme, mikrodalga muhaberatı, yayılma ve radyasyon, telsiz frekans irtibatlarının bilimsel etütlerini ihtiva eden araştırma projelerini planlamak,

d) Deneme modellerini inşa edip test sonuçlarını kaydetmek için teknikler ve aletler vucuda getirmek,

e) Elektronik sistemlerin randıman ve uygunluğunu geliştirmek için devamlı yeni açılım ve değişikliklerle uğraşmak,

f) Televizyon ve kontrol sistemleri, hesap ve ölçme aletleri, mütekamil elektronik teçhizatın randımanı ve kullanılma şartlarını yorumlamak

g) Elektronik teçhizat sistemleri için bakım ve işletme standartları, bültenler, teknik talimatlar, resimli şemalar hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elektronik Mühendisi (Genel) Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensuplar

Meslek Grubu :

Elektroteknoloji Mühendisleri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mühendisleri

Elektronik Mühendisi (Genel) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektronik Mühendisi (Genel) mesleğinin meslek kodu 2152.02 olarak belirlenmiştir



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