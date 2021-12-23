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Elektronik ne demek, TDK'ya göre Elektronik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Elektronik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Elektronik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Elektronik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Elektronik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Elektronik ne demek, TDK'ya göre Elektronik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Elektronik ne demek? Elektronik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi elektronik kelimesi. Peki elektronik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre elektronik nedir, elektronik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ELEKTRONİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Elektronik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Elektronik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre elektronik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Serbest elektronların etkisiyle oluşan olayları inceleyen bilim dalı
- Elektron temeline dayanan, elektronla ilgili

ELEKTRONİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İnsanlar Ay'a gitti. Elektronik, teknik aldı yürüdü.

ELEKTRONİK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- elektronik beyin, elektronik çalgılar, elektronik imza, elektronik müzik, elektronik posta, elektronik saat, elektronik sazlar

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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