Elektronik sigara masum değil

Sigara bağımlılarının liste yaparak daha sağlıklı bir hayatın kapısını aralayabileceğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, elektronik sigaradaki tehlikeye dikkati çekti.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi ve PTT Bursa Bölge Müdürlüğü'nde "Sigarayı Bırakmanın Yolları ve Bırakmanın Faydaları" başlıklı seminer veren VM Medical Park Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, bütün sigara içicilerinde ölüm oranının 3 kat arttığını söyledi. Sigara içicilerinde en sık ölüm sebeplerinin kanser, KOAH ve astım gibi solunum hastalıkları ile kalp damar hastalıkları ve inme olduğunu vurgulayan Hüseyin Lakadamyalı, "Yanmayan tütün ürünleri de kanser ve ani kalp ölümlerinden sorumludur. Elektronik sigara gibi yanmayan tütün ürünlerinin sigara bırakmaya özendirici gibi tanıtılması son derece yanlış" dedi.

Kişinin, sigarayı bırakamayacağını asla düşünmemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, "Bırakmak için kendinize bir gün belirleyin ve o gün bırakma konusunda kararlılığınızı ortaya koyun. Sigarayı bırakmayı isteme sebeplerinizi listeleyin. Bu listeyi her zaman görebileceğiniz yerlerde bulundurun. Bırakma kararınızı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın. Onlardan destek olmalarını isteyin. Ev ve iş yerinde sigara, çakmak ve küllüğü kaldırın. Cebinizde veya çantanızda sigara, çakmak taşımamaya çalışın. Mücadelenizi kolaylaştırmak için yürüyüş ya da areobik yapabilirsiniz. Hobilere zaman ayırın. Sigarayı bıraktığınızda ilk 20 dakikada kalp hızınız düşer. 1 yıl sonra kalp hastalığına yakalanma ve kalp krizi riski yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra KOAH riski yarı yarıya düşer ve felç riski azalır. 15 yıl sonra kalp damar hastalığı riski, hiç içmemiş kişiyle eşitlenir. 15-20 yıl sonra da akciğer kanser riski, yüzde 90 azalır".

Kaynak: İHA