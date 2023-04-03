Elektronik sigaraya dikkat! Kalp krizi riskini kolaylaştırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kansu, elektronik sigaranın nikotin bağımlılığını artırdığını belirterek, "Solunum fonksiyonlarını bozuyor, damar sertliğine yol açarak kalp krizi oluşumunu kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi açıklamasında görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kansu, sigaranın yol açtığı, kanser, damar tıkanıklığı, kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle her yıl milyonlarca kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

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"PAZARLAMA STRETEJİSİ OLARAK MASUM GİBİ GÖSTERİLMEK İSTENİLSE DE ZARARLI OLDUĞUNU DÜNYA KABUL EDİYOR"

Son dönemde benzer sağlık sorunlarına yol açan elektronik sigara tüketiminin de arttığını aktaran Kansu, elektronik sigaranın; nikotin bağımlılığını artırdığını, solunum fonksiyonlarını bozduğunu ve damar sertliğine yol açarak kalp krizi oluşumunu kolaylaştırdığını bildirdi.

Kansu, renkli ambalajlar ve farklı aromalarla sunulan elektronik sigaranın yatırımcıların iştahını kabarttığını belirterek, "Pazarlama stratejisi olarak masum gibi gösterilmek istenilse de zararlı olduğunu dünya kabul ediyor. Görünümü, kullanımı ve dumanı ile sigarayı taklit etmek üzere tasarlanmış ve birçok farklı türü bulunan bir cihaz. Son dönemde yapılan tıbbi çalışmalar içeriğindeki bazı kimyasalların en az sigaranın içindekiler kadar zararlı olduğunu gösteriyor. Nikotin bağımlılığı oluşturmakta ve var olan bağımlılığı artırmakta. İçeriğindeki nikotin nedeniyle damar sertliğine yol açarak kriz oluşumunu kolaylaştırıyor ve kalp hastalığı riskini yükseltiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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"YÜKSEK NABIZ VE KAN BASINCI UZUN VADEDE KALP SAĞLIĞINI ETKİLİYOR"

Genellikle nikotin, aroma maddeleri ve diğer kimyasalların aerosolünü çekmesini sağlarken, solunabilir nikotin buharı saldığını aktaran Kansu, şunları kaydetti:

"Dumanın kokusu ile yoğunluğu isteğe bağlı olarak ayarlanabiliyor. Elektronik sigara solüsyonlarında üretici firmaya ya da isteğe göre ayarlı miktarlarda nikotin, aroma, tütün ürünü (sigara, nargile, puro) ve kanserojen madde bulunabiliyor. Elektronik sigaralarda saptanan kimyasal maddelerin çoğu sigara içinde bulunan ve kansere neden olduğu saptananlarla benzer. Her nefeste 0-36 mg/mL arasında nikotin alınıyor. Bu nedenle elektronik sigara, sigaraya göre daha fazla nikotin alınmasına neden oluyor.

Elektronik sigaranın kartuşunun içindeki sıvıda, propilen glikol, etanol, nitrozamin, tütün çiçeği, nane, kahve, çikolata, meyve aromaları gibi tat ve koku içeren farklı kimyasallar bulunabiliyor. Solunum sistemi yoluyla akciğerlere alındığında solunum fonksiyonlarını bozuyor. Bu maddenin, solunabilen toz ve parçacıklarının üretim aşamasında solunması durumunda tıkayıcı akciğer hastalığına yol açtığı görülüyor. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, solunum hastalıkları, astım gibi durumların oluşumuna ve kötüleşmesine sebebiyet veriyor."

Kansu, sigarayı bırakmak için elektronik sigara kullanımının doğru olmadığını vurgulayarak, tütün sektörünün elektronik sigara ile daha fazla müşteriye ulaşarak daha fazla insanı bağımlı yapmak istediğini belirtti.

Elektronik sigarayla birlikte nikotin bağımlılığının yeniden arttığını aktaran Kansu, "Günümüzde hiç sigara içmemiş gençler daha güvenli olduğuna inanarak elektronik sigaraya başlıyor ve normal sigaraya geçiyor. Nikotin içeren elektronik sigaradan bir nefes almanın kalp atış hızını artırdığı ve kan basıncını yükselttiğine dair önemli kanıtlar bulunuyor. Yüksek nabız ve kan basıncı uzun vadede kalp sağlığını etkiliyor." ifadelerini kullandı.