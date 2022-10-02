Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi görev tanımı nedir, Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi ne iş yapar, Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi Tanımı;

__

Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi Maaşları

Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7311.11

Meslek Adı :

Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Hassas Alet Yapımcıları Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ev ve işyerlerinde su kullanımını ölçen elektronik su sayaçlarının tamir ve bakımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Su sayacının arızasını tespit etmek,

b) Gerekirse su sayacını kısmen veya tamamen sökmek,

c) Patlayan gövdeyi veya tamiri imkansız hale gelen parçaları yerine yenisi ile değiştirmek,

d) Su sızdıran contaları yenileyerek sızıntıyı önlemek,

e) Gösterge üzerindeki camlı göstergenin çatlayan, kırılan camını değiştirmek,

f) Sökülen yağlanan ve temizlenen parçaları tekrar yerine monte etmek,

g) Arızalı su sayacının parçalarını fiyatlandırmak ve yeni takılan, tamiri gerçekleşen parçaların fiyatlarını belirleyerek rapor tutarak ilgili birime raporu iletmek,

h) Tamiri tamamlanmış olan su sayacını en kısa sürede takmak,

i) Geçici olarak takılan su sayacındaki son numaraları kontrol ederek bir sonraki faturaya yansıtılmasını sağlamak ,

j) Abonelere sayaç kullanımı hakkında gerekirse bilgi vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?