Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi Maaşları

Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi maaşı ortalama olarak aylık 10050_TL'dir. En düşük Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi maaşı 8750_TL, En yüksek ise 11350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7421.31

Meslek Adı :

Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mekanikerleri Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ev, ofis ve benzeri ortamlarda kullanılan her nevi elektronik, elektrikli ve elektromekanik alet ve cihazların basit veya karmaşık, rutin ya da rutin olmayan arızalarını tespit edebilen ve bu arızaların giderilmesi için gerekli yöntemi seçerek belirli bir sürede uygulayabilen ve alet ve cihazların koruyucu, periyodik bakımlarını gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) Çalışılan yeri düzenlemek,

e) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak,

f) Bakım, onarım yapılacak alet veya cihaza uygun donanımı hazırlamak,

g) Yerinde verilecek servis hizmetleri ile ilgili işlemleri yapmak,

h) Periyodik bakım işlemlerini gerçekleştirmek,

i) Parça değişim işlemlerini gerçekleştirmek,

j) Ayar işlemlerini gerçekleştirmek,

k) Arıza tespiti yapmak,

l) Tamir işlemlerini gerçekleştirmek,

m) Kurulum işlemlerini gerçekleştirmek,

n) Son kontrol işlemlerini yapmak,

o) Rapor ve gerekli dokümanları hazırlamak,

p) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak,

Güncel Meslek : EVET

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