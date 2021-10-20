Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi görev tanımı nedir, Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi ne iş yapar, Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi Tanımı;

Haberleşme, elektronik cihaz üretimi, bilişim teknolojileri, tıbbi elektronik, ses görüntü sistemleri, proje-tasarım ve yazılım uygulamaları,internet servis sağlayıcıları, güvenlik teknolojileri sistemleri, test ve ölçüm aletleri gibi belli başlı çalışma alanlarında; iletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir.

Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi Maaşları

Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi maaşı ortalama aylık 6.750- TL’dir. En düşük Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi Ne İş Yapar?

Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektronik alet ve sistemleri tasarlamak, projelendirmek,

b) Araştırma, geliştirme çalışmaları yapmak,

c) Tasarlanan ürünlerin üretimi ile sistemin düzgün çalışmasını sağlamak,

d) Üretilen ürünlerin satışı, pazarlaması konusunda çalışmak,

e) İşletmelere bakım onarım konusunda teknik destek sağlamak,

f) Danışmanlık, hizmetiçi eğitim-öğretim çalışmaları ile ilgili faaliyetlerin yönetim kademesinde de görev almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektroteknoloji Mühendisleri

Meslek Grubu :

Elektroteknoloji Mühendisleri

Meslek Birim Grubu :

Telekomünikasyon Mühendisleri

Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2153.02 olarak belirlenmiştir



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