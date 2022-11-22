Başvurularının 9 Kasım'da alınmaya başladığı Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın 13. oturumu için 24 Kasım'a kadar başvuru alınmaya devam edecek. Henüz başvuruda bulunmayan e-YDS adayları, başvuru ile ilgili merak ettiklerini internetten aratıyor. Peki Elektronik Yabancı Dil Sınavı 13 (e-YDS/13) başvuru nereden, nasıl yapılır? e-YDS 13 başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI 13 (E-YDS/13) BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için, başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) aday işletim sistemine kimlik bilgileriyle giriş yapıp, elektronik olarak ücretlerini ödeyerek sınava başvuruda bulunabilirler.

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E-YDS 13 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

e-YDS sınav başvuru ücreti 2022 yılı itibarıyla 360 TL olarak belirlenmiştir. Sınava başvuruda bulunan adaylar, internet üzerinden ödemelerini gerçekleştirebilecekler.