Elektronik Yabancı Dil Sınavı 13 (e-YDS/13) başvuru nereden, nasıl yapılır? e-YDS 13 başvuru ücreti ne kadar?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan 13. oturumu için başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvuru ile ilgili detayları merak ederek araştırıyor. Peki Elektronik Yabancı Dil Sınavı 13 (e-YDS/13) başvuru nereden, nasıl yapılır? e-YDS 13 başvuru ücreti ne kadar? İşte yanıtlar...

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Elektronik Yabancı Dil Sınavı 13 (e-YDS/13) başvuru nereden, nasıl yapılır? e-YDS 13 başvuru ücreti ne kadar?

Başvurularının 9 Kasım'da alınmaya başladığı Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın 13. oturumu için 24 Kasım'a kadar başvuru alınmaya devam edecek. Henüz başvuruda bulunmayan e-YDS adayları, başvuru ile ilgili merak ettiklerini internetten aratıyor. Peki Elektronik Yabancı Dil Sınavı 13 (e-YDS/13) başvuru nereden, nasıl yapılır? e-YDS 13 başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Elektronik Yabancı Dil Sınavı 13 (e-YDS/13) başvuru nereden, nasıl yapılır? e-YDS 13 başvuru ücreti ne kadar?

ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI 13 (E-YDS/13) BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için, başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) aday işletim sistemine kimlik bilgileriyle giriş yapıp, elektronik olarak ücretlerini ödeyerek sınava başvuruda bulunabilirler.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı 13 (e-YDS/13) başvuru nereden, nasıl yapılır? e-YDS 13 başvuru ücreti ne kadar?

E-YDS 13 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

e-YDS sınav başvuru ücreti 2022 yılı itibarıyla 360 TL olarak belirlenmiştir. Sınava başvuruda bulunan adaylar, internet üzerinden ödemelerini gerçekleştirebilecekler.

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